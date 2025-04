Metoda odchudzania braci Rodzeń, Łukasza i Mateusza, wynika z refleksji, jaką poczynili i o której piszą tak: „Jeszcze kilka lat temu to my byliśmy tymi lekarzami, którzy w leczeniu otyłości stosowali klasyczne, standardowe podejście liczenia kalorii, deficytu kalorycznego i ważenia posiłków. To my, zgodnie z wiedzą, którą nam przekazano na studiach i w trakcie specjalizacji, jak mantrę mówiliśmy Wam, że: tłuszcz zabija, węglowodany są niezbędne do życia, śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dieta musi być zbilansowana, trzeba jeść co 2-3 godziny, najlepiej 6 do 8 posiłków dziennie. […] Przepraszamy!” Intrygująco i obiecująco, prawda? Zatem co kryje się za metodą odchudzania braci Rodzeń?

Bracia Rodzeń są bliźniakami, z natury buntownikami, ludźmi po studiach medycznych, które ukończyli po rocznej przerwie na przewietrzenie głów i podróże. Są facetami, których zmęczyło i utuczyło współczesne życie, mężczyznami, którym udało się schudnąć dzięki temu, że zakwestionowali obowiązujące wciąż zalecenia dietetyczne, a swoją wiedzą dzielą się z internautami.

Bracia Rodzeń są też biznesmenami. Prowadzą stronę internetową oraz kanał na YouTube. Sprzedają swoją książkę, bilety na organizowane przez siebie konferencje, przepisy diety keto, e-booki z programami zdrowotnymi do walki z cukrzycą i nadwagą. Na stronie można też znaleźć wiele bezpłatnych materiałów tekstowych i wideo, które wyjaśniają m.in. z jakich naukowych podstaw korzystali bracia Rodzeń, konstruując swoją metodę odchudzania.

Bracia Rodzeń tworzą społeczność ludzi chcących schudnąć lub podjąć walkę z cukrzycą, PCOS, dną moczanową, nadciśnieniem stłuszczeniem wątroby oraz grupę „Rezydentów”, a właściwie ambasadorów metody, którzy organizują spotkania online i na żywo oraz grupy wsparcia.

Czytając poniższe kluczowe zasady metody, można dowiedzieć się, czym ta metoda różni się od ogólnych, oficjalnych wytycznych dotyczących odchudzania.

1. Przygotowania: wykonanie badań laboratoryjnych i likwidacja niedoborów witamin i minerałów.

2. Ograniczenie węglowodanów w diecie – do 50, a nawet 20 g na dobę.

3. Wzbogacenie jadłospisu w białko (1,2-2 g na każdy docelowy kilogram masy ciała).

4. Nieograniczanie w diecie tłuszczów zwierzęcych.

5. Stosowanie postu przerywanego – 16 godzin postu i 8 godzin na jedzenie.

6. Stosowanie ćwiczeń siłowych 3 razy w tygodniu po 15 minut, NIE WIĘCEJ!

7. Życie jest piękne i trzeba się nim cieszyć – rola psychiki w zdrowym metabolizmie.

Metoda odchudzania braci Rodzeń kwestionuje rolę aktywności fizycznej w procesie odchudzania, nie respektuje ostrzeżeń o szkodliwości tłuszczów zwierzęcych, zaleca duże spożycie białka i zmniejszenie ilości węglowodanów w diecie (dieta ketogeniczna), odrzuca częste spożywanie niewielkich posiłków i hołduje długim przerwom między posiłkami. Jej celem jest to, aby osoba odchudzająca się uzdrowiła swój metabolizm i stosowała polecany sposób żywienia przez resztę życia.

Piramida żywieniowa braci Rodzeń

Piramida żywieniowa, która na swojej stronie publikują bracia, nijak nie przypomina tej oficjalnej piramidy żywieniowej. Bracia rodzeń w podstawie swojej piramidy umieścili tłuste mięso, ryby, owoce morza. Wyżej jest kurczak, masło, niektóre warzywa, jeszcze wyżej orzechy i owoce.

Wytyczne obejmują jedzenie:

mięsa,

olejów,

niektórych czerwonych warzyw,

zielonych warzyw,

jaj i nabiału,

orzechów i nasion,

owoców.

Na liście zakazanych produktów znalazły sięmiędzy innymi:

pieczywo,

makarony,

mleko,

fasola,

kukurydza,

ryż,

cukier.

Jak można przeczytać na stronie braci i ich metody, wiele osób jest zachwyconych efektami – chudną spektakularnie i szybko, pokonują insulinooporność, cukrzycę itp. I faktycznie na takiej diecie można szybko schudnąć – np. 20 kg w 4 miesiące. Z kolei na forach internetowych, poza informacjami od osób, które stosowały z powodzeniem tę metodę, wyczytać można, że nie każdemu taka dieta i cały system odchudzania pasują, że „to sekta”. I faktem jest, że dieta ketogeniczna, która jest podstawą tej metody, nie będzie odpowiadała każdemu. Dietetycy i lekarze, a z pewnością ich większość, nie odważyłaby się powiedzieć, że to metoda odchudzania dla każdego i że jest w przypadku każdej osoby w pełni bezpieczna.

Podsumowanie: metoda odchudzania braci Rodzeń jest skuteczna, kontrowersyjna i nie dla każdego, i to z różnych względów, np. z powodu stanu zdrowia, złego samopoczucia na diecie keto. Bazuje jednak na doniesieniach naukowych, które być może wpłyną kiedyś na zmianę oficjalnych wytycznych dietetycznych. Dotąd się to nie stało.

Źródło: https://braciarodzen.pl

