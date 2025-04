Masło orzechowe keto, to po prostu masło orzechowe bez dodatku cukru. To doskonały produkt na diecie ketogenicznej, bo można je umieścić w potrawach na słodko i na słono; w śniadaniach, deserach, czy keto kolacjach. Jest doskonałym urozmaiceniem diety ketogenicznej i każdego modelu żywienia, w którym ogranicza się węglowodany. Jego przygotowanie w domu jest wręcz banalne, ale jeśli wolisz kupić gotowe masło keto, sięgnij np. po któryś z wyselekcjonowanych przez nas produktów.

Reklama

Spis treści:

Masło orzechowe jak najbardziej można jeść na keto. To produkt naturalnie niskowęglowodanowy. Trzeba tylko zwrócić uwagę na to, by na liście składników masła orzechowego nie było cukru. Masło orzechowe 100% jest bardzo przyjaznym diecie ketogenicznej składnikiem. Nie ma wielu węglowodanów, a jest bogate w zdrowe tłuszcze i zrównoważoną ilość białka.

Stosując dietę ketogeniczną, trzeba jednak uważać na masła orzechowe słodzone, z cukrem. Niewielki dodatek cukru nie wyprowadzi cię z ketozy, ale wiele sklepowych produktów pozuje na masło orzechowe, a w rzeczywistości są one cukrowymi kremami, które nie mają wiele wspólnego z prawdziwym masłem orzechowym.

Masło orzechowe na keto nie powinno mieć więcej niż ok. 10-15 g węglowodanów na 100 g produktu. Informacje te znajdziesz w tabeli wartości odżywczych masła orzechowego.

100 g masła orzechowego (z orzechów ziemnych) bez cukru dostarcza średnio:

630 kcal,

51,6 g tłuszczu,

6,1 g kwasów tłuszczowych nasyconych,

18,9 g węglowodanów,

w tym: 5,5 g cukrów prostych ,

, 8,9 g błonnika,

26,4 g białka,

0,03 g soli.

5,5 g cukrów prostych na 100 g masła orzechowego to niewiele. Masła orzechowego można zjeść więc na diecie ketogenicznej naprawdę sporo, by utrzymać stan ketozy.

Keto masło orzechowe nie powstaje jednak tylko z orzechów arachidowych. Oto zawartość węglowodanów i cukrów w poszczególnych gatunkach orzechów (z których może powstać masło orzechowe):

migdały - 21,55 g węglowodanów, w tym 4,35 g cukrów;

nerkowce - 30,2 g węglowodanów, w tym 5,91 g cukrów;

kokos - 23,6 g węglowodanów, w tym 7,35 g cukrów;

orzechy laskowe - 15,7 g węglowodanów, w tym 4,34 g cukrów;

pistacje - 27,2 g węglowodanów, w tym 7,7 g cukrów,

orzechy włoskie - 13,7 g węglowodanów, w tym 2,6 g cukrów.

Najbardziej przyjazne diecie keto są więc przy porównaniu zawartości cukru orzechy włoskie, więc masło z orzechów włoskich może być najlepszym wyborem dla osób, które naprawdę restrykcyjnie podchodzą do ograniczenia węglowodanów w jadłospisie. Wszystkie orzechy (i masła orzechowe) są jednak niskowęglowodanowe, więc każde nadają się na dietę keto.

Nie każde masło orzechowe przydatne w diecie ketogenicznej będzie miało oznaczenia "keto" widoczne wyraźnie na etykiecie. Zblendowane orzechy same w sobie są keto, więc jeśli nie doda się do nich węglowodanowych dodatków (np. miodu, cukru, syropu), masło orzechowe pozostanie keto. Na sklepowych półkach znajdziesz wiele propozycji kremów past i maseł orzechowych, które doskonale sprawdzą się na diecie ketogenicznej.

Poniżej wybór 5 maseł orzechowych, które można jeść na diecie keto, dietach low carb, każdej diecie ograniczającej węglowodany i po prostu: w każdym innym zdrowym jadłospisie. Ich skład jest niezwykle prosty - to tylko orzechy i naturalne smakowe dodatki.

Pasty orzechowe Manufaktura Rodziny Sadowskich bez cukru

Wszystkie pasty orzechowe od Manufaktury Rodziny Sadowskich mają doskonały i w 100% naturalny skład. Ponieważ nie ma w nich cukru ani węglowodanowych dodatków, sprawdzają się dobrze na diecie ketogenicznej. Oprócz klasycznej pasty z orzechów ziemnych, w ofercie znajdziesz np. pastę z orzechów nerkowca, pastę kokosową, czy pastę z migdałów. Szczególnie polecam pastę orzechową z solą himalajską, która dobrze pasuje do wszystkich niskowęglowodanowych deserów, a po zmieszaniu z ketogenicznym słodzikiem doskonale imituje bezcukrowy słony karmel. W 100 g wspomnianej pasty orzechowej jest ok. 18,9 g węglowodanów i w tym 6,1 g cukrów.

fot. Pasta orzechowa z sola himalajską, Manufaktura Rodziny Sadowskich, cena: ok. 14,90 zł 300 g/ Materiały prasowe

Naturalne masło orzechowe GymBeam

Peanut butter marki GymBeam to klasyczne masło orzechowe 100%, które nie krzyczy z opakowania, że sprawdzi się na diecie keto, ale zdecydowanie do niej pasuje. Ma naturalny smak orzechowy, więc znajdzie zastosowanie we wszystkich ketogenicznych przepisach. Peanut butter w wersji smooth i crunchy z GymBeam to też opcja przyjazna dla portfela. Za duży słoik masła orzechowego o masie 900 g zapłacisz tylko ok. 20 zł.

fot. Peanut butter GymBeam cena: ok. 20 zł 900 g/ Materiały prasowe

Peanut butter GO ON Sante

Masła orzechowe firmy Sante z serii GO ON Nutrition też są godne polecenia na diecie ketogenicznej. Wersje podstawowe nie zawierają cukru, a są zrobione jedynie ze 100% orzechów zblendowanych na gładko (smooth) lub z kawałkami orzechów (crunchy). Skład jest dokładnie taki, jakiego osoby na dietach niskowęglowodanowych oczekują: to zmielone prażone orzechy ziemne.

W serii masła orzechowego GO ON firma oferuje także masła orzechowe w wersji protein - wysokobiałkowej, wzbogaconej odżywką. To smakowe wersje masła orzechowego bez cukru, dosłodzone delikatnie ksylitolem. Są szczególnie polecane osobom na diecie keto, ale też cukrzykom, którzy szukają smacznych alternatyw dla słodyczy. Masło orzechowe solony karmel i masło orzechowe kokosowe, doskonale zaspokoją zachcianki na słodycze bez pozbijania cukru. W 100 g masła orzechowego z solonym karmelem jest ok. 17 g węglowodanów i w tym 6,1 g cukrów: to naprawdę niewiele, porównywalnie do klasycznego masła orzechowego. Doskonale sprawdzą się też w keto lodach i keto gofrach lub jako smaczna polewa do keto sernika.

fot. Masło orzechowe protein GO ON solony karmel, cena: ok. 15 zł 350 g/ Materiały prasowe

Masło orzechowe keto bez cukru z Biedronki

Krem z orzeszków ziemnych firmy go VEGE, który można kupić w Biedronce to też dobre masło orzechowe na keto. W składzie nie ma cukru (a nawet soli), a jedynie orzechy ziemne. To doskonały dowód na to, że przepisy diety ketogenicznej nie muszą bazować na skomplikowanych produktach, które musisz zamawiać w internecie. W Biedronce znajdziesz dobre keto masło orzechowe, które spełni wymagania diet ograniczających węglowodany.

fot. Masło orzechowe keto Biedronka go VEGE, cena: ok. 9 zł 500 g/ Materiały prasowe

Stosujesz dietę keto? Nie musisz kupować masła orzechowego - możesz zrobić je w domu i jest to banalnie proste. Wystarczy, że zblendujesz wybrane orzechy w mocnym blenderze. Możesz je wcześniej namoczyć lub dodać trochę wody do blendera, jeśli miksowanie nie idzie gładko. W podstawowym przepisie na ketogeniczne masło orzechowe są to orzechy ziemne, ale możesz je podprażyć lub wykorzystać inne rodzaje orzechów.

Dla urozmaicenia smaku, w keto maśle orzechowym sprawdzą się też takie dodatki jak:

naturalne kakao (czekoladowe keto masło orzechowe),

cynamon (cynamonowe i korzenne keto masło orzechowe),

wanilia,

sól (słone masło orzechowe).

Klasyczne masło orzechowe (we wersji keto i nie) powstaje z orzechów ziemnych, czyli arachidowych. Masło orzechowe można jednak zrobić z dowolnych orzechów, np. najzdrowszych orzechów włoskich, orzechów laskowych, nerkowców, czy nawet pistacji.

Poniżej najprostszy przepis na keto masło orzechowe w wersji bazowej.

Składniki:

300 g orzechów arachidowych,

2 łyżki wody,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Na suchej patelni podpraż orzechy. Orzechy wsyp do blendera i dodaj wodę. Blenduj pulsacyjnie do osiągnięcia pożądanej konsystencji masła orzechowego. Dopraw powstałe keto masło orzechowe solą i ewentualnie cynamonem, kakao lub wanilią.

Reklama

Czytaj także:

Keto pączki – 3 przepisy na pyszne niskowęglowodanowe pączki niemal bez cukru i bez glutenu

4 superprzepisy na keto ciasto z borówkami - niskowęglowodanowe i bez cukru

Keto przekąski - doskonałe pomysły na niskowęglowodanowe przystawki bez cukru

Truskawki na keto – jak je jeść i nie wyjść ketozy? 5 super przepisów keto z truskawkami