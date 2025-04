Czy maślan sodu ma wpływ na tycie? Jedno jest pewne: maślan sodu korzystnie wpływa na pracę jelit – jest im niezbędny, a dokładniej komórkom śluzówki jelit. Stanowi dla nich główne źródło energii (aż 70%), dzięki czemu mogą prawidłowo funkcjonować. Jednak wpływ tej substancji na metabolizm człowieka nadal jest obiektem badań naukowych. Wiele z nich potwierdza, że maślan sodu odgrywa istotną rolę w metabolizmie i kontrolowaniu masy ciała.

Badanie naukowe z 2021 roku potwierdza, że maślan sodu może odgrywać znaczącą rolę w kontrolowaniu masy ciała, zapobiegając tyciu na kilku poziomach. Działa bowiem na jelita, wątrobę, trzustkę, mózg i tkankę tłuszczową. Co ciekawe, promując zdrowie jelit, maślan sodu może powodować tycie – ale zwykle dotyczy to osób wyniszczonych chorobami wynikającymi z zaburzeń wchłaniania składników odżywczych, które są niedożywione.

Co powoduje maślan sodu:

jelita – działa przeciwzapalnie, wspomaga pracę błony śluzowej jelit'

wątroba – usprawnia działanie systemu antyoksydacyjnego, zmniejsza magazynowaniu tłuszczu i syntezę cholesterolu;

i syntezę cholesterolu; trzustka – zwiększa wydzielanie insuliny, a zmniejsza wydzielanie glukagonu, zwiększa wrażliwość ciała na insulinę;

mózg – poprawia ekspresję receptorów opioidowych, co zmniejsza ochotę na pojadanie , zmniejsza apetyt;

, zmniejsza apetyt; tkanka tłuszczowa – zwiększa wydzielanie leptyny, zmniejsza reakcję zapalną, stymuluje tłuszcz brunatny.

Maślan sodu zwiększa wydatkowanie energii przez organizm i jednocześnie zmniejsza apetyt, stymulując odczuwanie sytości, co może wspomagać walkę z nadwagą i otyłością. Potrafi zapobiegać tyciu wynikającemu z nadmiaru tłuszczu w diecie. Aktywuje brązową tkankę tłuszczową, zwiększając termogenezę. Ułatwia wykorzystywanie tłuszczu jako energii. Wszystkie te działania wpływają na zmniejszenie tendencji do tycia. Jest tylko jedno „ale”. O tym niżej.

Na pytanie, czy maślan sodu zapobiega tyciu, czy pomaga schudnąć, nie można jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje się to dziwne, skoro poznano już wyżej wymienione działania maślanu sodu. Kłopot w tym, że były to badania w większości prowadzone na zwierzętach, w mniejszym stopniu na ludziach. Nie określono dotąd precyzyjnie dawek maślanu sodu, który należałoby przyjmować w celu zapobiegania tyciu lub wspomaganiu odchudzania. W związku z tym nie są jeszcze znane efekty – nie wiadomo, ile można schudnąć wskutek stosowania tej substancji i w jakim czasie to nastąpi, ile powinna czy też ile może trwać taka terapia.

Dotychczasowe badania są obiecujące, ale jest jeszcze za wcześnie, aby powszechnie zalecać suplementację maślanem sodu w celu zapobiegania tyciu lub redukcji masy ciała.

We wszystkich wskazaniach wymienianych na ulotkach preparatów z maślanem sodu dawkowanie jest takie samo – najlepiej sprawdzić to w zaleceniach dołączonych do opakowania. Zwykle przyjmuje się 150 mg maślanu sodu (300 mg granulowanego maślanu sodu) dwa razy dziennie przez co najmniej trzy miesiące. Zawsze jednak stosowanie takiego preparatu należy skonsultować z lekarzem, choć suplementy z maślanem sodu można kupić bez recepty.

