Piękna sylwetka to efekt wytrwałej pracy. Żeby stracić na wadze konieczny jest ujemny bilans energetyczny, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Ale można przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej oraz usprawnić przepływ krwi i limfy stosując masaże odchudzające. Najważniejsze jednak, by być w tym systematycznym.

Co możesz osiągnąć dzięki masażom odchudzającym?

Dzięki nim szybciej stracisz centymetry w pasie i w udach. Regularnie wykonywany masaż i poprzedzający go peeling usprawnia przepływ krwi, dzięki czemu tlen jest szybciej transportowany do komórek. A tylko w obecności tlenu wytwarzana jest energia, do produkcji której spalamy kalorie.

Czym poprzedzić masaż odchudzający?

Żeby działanie kosmetyków (np. balsamów antycellulitowych) użytych do masażu było skuteczniejsze, zrób najpierw solidny peeling. Postaraj się, by przeprowadzać taką "operację" co najmniej 2 razy w tygodniu. Dzięki peelingowi pobudzisz krążenie i ułatwisz wchłanianie substancji zawartych w balsamie.

Jeśli chcesz, do peelingu możesz użyć gotowych kosmetyków lub możesz pod prysznicem masować newralgiczne partie ciała szorstką gąbką. Pamiętaj, by zawsze robić to w kierunku od stóp w górę ciała.

Jak wykonywać masaż odchudzający?

Po zrobieniu peelingu przystępujemy do masażu. W pierwszej kolejności nakładamy na wybrane partie ciała solidną porcję kremu wyszczuplającego. Do masażu może przydać się bańka chińska (możesz kupić ją w aptece) lub po prostu twoje... dłonie!

Jeśli wykonujesz masaż dłońmi, postaraj się złapać wałeczek tłuszczu i powoli ugniatając przesuwaj go z góry na dół (w przypadku brzucha) i z dołu do góry (w przypadku pupy i ud). Pamiętaj, że po dobrze wykonanym masażu na skórze powinno pojawić się zaczerwienienie. Jeśli zdecydowałaś się na wykonanie masażu bańką chińską, koniecznie zastosuj w tym celu olejek, który ułatwi jej poślizg. Tak wykonywany masaż ciała poprawia mikrokrążenie i rozbija tkankę tłuszczową. Pierwsze efekty zauważysz już po 4-6 zabiegach.

Na koniec masażu odchudzającego dopieść ciało naprzemiennym prysznicem.

