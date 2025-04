Marchewka może pojawić się w diecie ketogenicznej, ale pod pewnymi warunkami. Nie jest to warzywo, które można jeść na diecie keto bez ograniczeń. Marchewka w dietach niskowęglowodanowych powinna być spożywana w jak najmniej przetworzonej formie, najlepiej na surowo i w umiarkowaniu.

Spis treści:

100 g marchewki zawiera następującą ilość węglowodanów:

węglowodany ogółem: 9,58 g błonnik: 2,8 g cukry: 4,7 g w tym 3,59 g sacharozy, 0,59 g glukozy, 0,55 g fruktozy, 1,43 g skrobi.



Oznacza to, że marchewka dostarcza ok. 5 g węglowodanów netto (przyswajalnych) na każde 100 g. To znacznie mniej niż np. zboża i większość owoców, ale więcej, niż większość warzyw.

Źródło: FoodData USDA

Marchewka jest dozwolona na diecie ketogenicznej, chociaż zdecydowanie nie można jeść jej bez limitu. Średnia pojedyncza marchewka długości dłoni waży ok. 60 g i dostarcza ok. 3 g węglowodanów przyswajalnych (bez błonnika).

W diecie ketogenicznej codziennie można zjeść maksymalnie ok. 50 g węglowodanów. Jeśli zdecydujesz, że to właśnie marchewka jest czymś, na co warto poświęcić limit węglowodanów, śmiało ją jedz.

Marchewka jest bardzo zdrowa z uwagi na wysoką zawartość beta-karotenu oraz innych form witaminy A. Jest też źródłem witaminy K1, potasu, biotyny i witaminy B6. Warto włączyć ją do diety ketogenicznej właśnie z uwagi na to, że dostarcza cennych mikroelementów.

Jaka porcja marchewki na keto?

Dzienna porcja marchewki na keto zależy od składu całego jadłospisu ketogenicznego. W jednym ketogenicznym posiłku nie powinno być więcej, niż 15 g węglowodanów (wartość jest zmienna w zależności od potrzeb). Oznacza to, że jeśli w posiłku diety keto marchewka byłaby jedynym źródłem węglowodanów, można by było zjeść jej aż 300 g! Oczywiście to mało realny scenariusz.

W praktyce w posiłkach znajdują się też inne dodatki dostarczające węgli, więc trzeba odpowiednio zmniejszyć porcję marchewki, by posiłek nie wyprowadził z ketozy.

Sensownym limitem wydaje się ograniczenie jednorazowej porcji marchwi w posiłku do ok. 100 g. To równoważnik jednej dużej marchewki, lub dwóch małych.

Najlepszą i najzdrowszą formą spożywania marchewki na diecie keto lub innej diecie ograniczającej węglowodany, jest jedzenie marchewki na surowo. W tej formie marchew ma najniższy indeks glikemiczny, zawiera błonnik i węglowodany wchłaniają się z niej wolno. Bez zmian pozostaje też tak zwany food matrix, czyli macierz żywności.

Dobrym wyborem jest pokrojenie marchewki w słupki, talarki lub stracie jej na tarce o dużych oczkach. Połączenie marchewki ze źródłem tłuszczu (oczywiste w diecie keto) powoduje, że lepiej wchłaniają się z niej witaminy A i K.

Stosując dietę keto lub inne diety low carb, nie powinno się spożywać marchewki w formie:

soków marchewkowych (sok jest skoncentrowanym źródłem węglowodanów);

(sok jest skoncentrowanym źródłem węglowodanów); przecierów marchewkowych - mają wyższy indeks glikemiczny;

- mają wyższy indeks glikemiczny; zup krem z marchewki - szybciej się trawi i szybciej podnosi poziom glukozy;

- szybciej się trawi i szybciej podnosi poziom glukozy; marchewek karmelizowanych i glazurowanych (często dodaje się do nich cukier lub miód);

(często dodaje się do nich cukier lub miód); rozgotowanej marchewki - jej indeks glikemiczny jest znacznie wyższy.

W konktraście, marchewka pasuje też do wielu przepisów ketogenicznych. Oto kilka pomysłów na przepisy diety keto z dodatkiem marchewki:

makaron z marchewki (analogiczny do makaronu z cukinii);

surówka z marchewki i selera;

dodatek marchewki do keto zupy;

surowa marchewka z hummusem lub pastą z awokado;

dodatek marchewki do placków lub pulpetów;

tarta marchewka do sałatki;

marchewka blanszowana;

keto ciasto marchewkowe.

