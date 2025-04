Przepis na malinową chmurkę keto. Skorzystaj z naszych porad i przygotuj niskowęglowodanowe ciasto bezowe z malinami

Malinowa chmurka keto to ciasto, które mimo słodkiego smaku zawiera w jednej porcji bardzo mało węglowodanów. Uzyskuje się to, zamieniając w przepisie cukier dodawany do bezy keto słodzikiem, a do przygotowania spodu ciasta używa się nie mąki pszennej lecz kokosowej. Dzięki temu w porcji jest blisko 4 razy mniej węglowodanów.