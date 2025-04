Makaron z cukinii to tak naprawdę cukinia pocięta na cienkie paski lub w kształt makaronu spaghetti. Znajomość sposobu przygotowania makaronu z cukinii przydaje się szczególnie na diecie odchudzającej, ale to też idealne danie w dietach niskowęglowodanowych lub na diecie keto. Dowiedz się wszystkiego o sposobach przygotowywania makaronu z cukinii i metodach jego podania. Przygotowałyśmy też pyszne przepisy z makaronem z cukinii w roli głównej.

Makaron z cukinii to cukinia uformowana w kształt makaronu, najczęściej spaghetti lub tagiatelle. Makaron z cukinii jest niskokaloryczną wersją prawdziwego makaronu. Ma kilkukrotnie mniej kalorii, prawie nie dostarcza węglowodanów, a do tego jest bezglutenowy.

Makaron z cukinii ceniony jest w:

diecie odchudzającej jako alternatywa dla bardziej kalorycznego klasycznego makaronu;

diecie keto: dostarcza on bardzo mało węglowodanów i nie powoduje wyjścia z ketozy ;

; dietach niskowęglowodanowych, np. diecie low carb;

diecie bezglutenowej (klasyczny makaron ma gluten, makaron z cukinii nie).

Makaron z cukinii powinny poznać szczególnie osoby odchudzające się i dbające o linię. To prawdziwy hit diety redukcyjnej. Dzięki podmianie makaronu z mąki na makaron z cukinii, możesz jeść swoje ulubione makaronowe dania i dostarczać o wiele mniej kalorii.

Makaron z cukinii możesz zrobić, wykorzystując:

temperówkę do warzyw,

spiralizer do warzyw,

zwyczajną obieraczkę do warzyw,

obieraczkę do warzyw typu julienne,

zwykły kuchenny nóż.

Makaron z cukinii najłatwiej zrobić z wykorzystaniem narzędzia przypominającego temperówkę do warzyw. Jak to działa? Przykładasz końcówkę całej cukinii do narzędzia. Wykonujesz obroty cukinią tak, jakbyś ostrzyła ołówek. Powstające „obierki” to właśnie makaron z cukinii. W ten sam sposób możesz zrobić też makaron z marchewki lub podłużnego kawałka dyni.

fot. Makaron z cukinii najłatwiej zrobić z użyciem maszynki/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Inną maszyną do robienia makaronu z cukinii jest większe urządzenie: spiralizer. Mocujesz w nim cukinię, ustawiasz wybrane ostrze, a następnie korbką obracasz warzywo, obserwując powstający makaron.

fot. Spiralizer do makaronu z cukinii/ Adobe Stock, dusk

Jak zrobić makaron z cukinii bez maszynki?

Makaron z cukinii możesz zrobić też bez specjalnej maszynki. Wystarczy zwyczajna obieraczka do warzyw. „Obieraj” miąższ cukinii tworząc cienkie paski. Jeśli masz szeroką obieraczkę i powstające paski są zbyt grube, ułóż je na sobie i podziel na kilka części. Taki makaron będzie przypominać kształt tagliatelle. Jeśli posiadasz obieraczkę do warzyw typu julienne, makaron z cukinii wyjdzie ci jeszcze lepszy i cieńszy.

Nie masz też obieraczki do warzyw, a mimo wszystko chcesz zrobić makaron z cukinii? Mamy też sposób z wykorzystaniem zwykłego noża. Pokrój cukinię na talarki, a każdy talarek pokrój w paski. Z każdego talarka może powstać ok. 5-10 pasków. Powstaną w ten sposób mniejsze kawałki „cukiniowego makaronu".

Podstawowe zalety makaronu z cukinii to niska kaloryczność i mała zawartość węglowodanów. Makaron z cukinii nie tuczy, a wręcz odchudza. To jeden z produktów, które sycą, a nie dostarczają wcale wielu kalorii.

100 g makaronu z cukinii to zaledwie 17 kcal. Dla porównania, 100 g suchego pszennego makaronu to ok. 345 kcal, 100 g makaronu gotowanego to ok. 140 kcal.

Widzisz sama, że kaloryczność makaronu z cukinii jest na diecie bardzo atrakcyjna. Możesz jeść go w zasadzie bez limitu. Uważaj jednak na sosy, które dodajesz do makaronu z cukinii. Jeśli są tłuste, taka potrawa też może być kaloryczna.

Pamiętaj też, że węglowodany to nie jest twój wróg. Choć łatwo „obciąć” kalorie odrzucając węglowodanowe produkty, też potrzebujesz ich do dobrego funkcjonowania. Szczególnie twoja tarczyca i mózg. Dobrym kompromisem jest pomieszanie klasycznego makaronu z makaronem z cukinii, by zwiększyć objętość porcji, a jednak dodać do posiłku też klasycznych zbóż i węglowodanów.

fot. Makaron z cukinii/ Adobe Stock, MeganBetteridge

Makaronu z cukinii wcale nie musisz gotować. Jeśli przygotowałaś wystarczająco cienkie paski, nie musisz poddawać go żadnej obróbce. Cukinia na surowo jest jadalna i zdrowa.

Jeśli mimo wszystko chcesz zmiękczyć makaron z cukinii, podgotuj go delikatnie we wrzącej wodzie lub na parze. Makaron z cukinii potrzebuje dosłownie kilku minut, by zmiękł. Wrzuć go do gotującego się, osolonego wrzątku na 2-4 minuty. Wyjmij i osusz.

Makaron z cukinii możesz też gotować bezpośrednio w sosie, z którym go podasz. Dorzuć go pod koniec gotowania sosu pomidorowego, by otrzymać smaczną potrawę.

Makaron z cukinii sam w sobie jest przyjazny diecie keto. Nie musisz specjalnie dostosowywać go do wymogów diety ketogenicznej. 100 g cukinii to tylko 3,1 g węglowodanów. W tym jest 1 g błonnika, więc 100 g makaronu z cukinii dostarczy ci jedynie 2,1 g węglowodanów.

Spokojnie możesz umieścić makaron z cukinii w diecie keto. Weź pod uwagę jednak dodatki, z którymi podasz makaron z cukinii. Przyjazne diecie ketogenicznej sosy do makaronu z cukinii opierają się na:

oliwie z oliwek,

zielonym pesto,

maśle orzechowym,

serach,

mięsie,

pomidorach,

awokado.

By posiłek ketogeniczny z makaronem z cukinii był zdrowy, dodaj do niego też inne warzywa.

Wiesz już jak przygotować makaron z cukinii. Sprawdź też przepisy na konkretne dania z makaronem cukiniowym w roli głównej. Sposobów na jego zaserwowanie jest naprawdę dużo.

Makaron z cukinii z kurczakiem

Składniki:

200 g makaronu z cukinii,

pierś z kurczaka,

łyżka oliwy z oliwek,

ząbek czosnku,

300 g passaty pomidorowej,

przyprawa do kurczaka,

garść świeżej bazylii.

Sposób przygotowania:

Pierś z kurczaka pokrój w kostki. Podsmaż na oliwie z oliwek z dodatkiem przyprawy do kurczaka i czosnkiem. Zalej pierś passatą. Podgrzej do zagotowania passaty. Dodaj makaron z cukinii i podgrzewaj jeszcze kilka minut. Posyp gotowe danie świeżą bazylią.

Makaron z cukinii z krewetkami

Składniki:

250 g makaronu z cukinii,

pół cytryny,

100 ml białego wina,

2 łyżki oliwy z oliwek,

świeżo mielony pieprz,

125 g krewetek.

Sposób przygotowania:

Makaron z cukinii ugotuj na parze przez ok. 4 minuty. Na patelni rozgrzej oliwę. Dodaj krewetki i podsmażaj je chwilę (ok. 8 minut). Zalej krewetki białym winem, dodaj sok z 1/4 cytryny. Na patelnię z krewetkami przełóż makaron z cukinii. Wymieszaj dokładnie składniki potrawy. Posyp gotowe danie świeżo zmielonym pieprzem. Podawaj z cząstką cytryny.

fot. Makaron z cukinii z krewetkami/ Adobe Stock, nblxer

Makaron z cukinii z pesto

Składniki:

200 g makaronu z cukinii,

50 g zielonego pesto,

100 g pomidorków koktajlowych,

łyżeczka orzechów pinii.

Sposób przygotowania:

Makaron z cukinii włóż do wrzącej wody na ok. 4 minuty. Pozostaw ok. łyżkę wody z gotowania makaronu. Dokładnie osusz makaron. Wymieszaj pesto z łyżką wody. Polej makaron sosem pesto i wymieszaj. Dodaj połówki pomidorków koktajlowych. Posyp danie orzeszkami.

fot. Makaron z cukinii z pesto/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Makaron z cukinii w sosie cytrynowym z fetą

Składniki:

200 g makaronu z cukinii,

30 g fety,

garść rukoli,

łyżka masła,

łyżka oliwy,

pół cytryny,

garść mięty.

Sposób przygotowania:

Podgotuj makaron z cukinii na parze przez ok. 5 minut. Rozpuść masło i oliwę. Dodaj skórkę otartą z połowy cytryny. Przełóż na patelnię makaron z cukinii. Dokładnie wymieszaj. Posiekaj rukolę i dodaj na patelnię. Skrop makaron sokiem z cytryny, posyp fetą i świeżą miętą.

fot. Makaron z cukinii z fetą/ Adobe Stock, anaumenko

Makaron z cukinii z parmezanem

Składniki:

200 g makaronu z cukinii,

40 g parmezanu,

2 łyżki oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

łyżka suszonych ziół prowansalskich.

Sposób przygotowania:

Podgotuj makaron z cukinii we wrzątku. Podgrzej oliwę z oliwek na patelni, dodaj czosnek i zioła prowansalskie. Podsmażaj chwilę. Przełóż na patelnię makaron. Dokładnie wymieszaj. Podaj makaron z tartym parmezanem.

fot. Makaron z cukinii z parmezanem/ Adobe Stock, nblxer

