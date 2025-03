Wykorzystaj przepisy keto z makaronem konjac i przekonaj się, że ten dodatek jest fajnym zamiennikiem tradycyjnego makaronu. Pozwala przygotować niskowęglowodanowe odpowiedniki wysokowęglowodanowych potraw, na które na diecie ketogenicznej każdy ma czasem ochotę. Dzięki temu makaronowi zjesz smacznie i nasycisz się na długo.

Makaron konjac to produkt wytwarzany z rośliny o nazwie konjac (Amorphophallus konjac), znanej również jako dziwidło. Roślina ta pochodzi z Azji, a jej bulwy są bogate w rozpuszczalny błonnik zwany glukomannanem. Glukomannan ma zdolność pochłaniania dużych ilości wody, co sprawia, że makaron konjac jest niskokaloryczny, a jednocześnie ma dużą objętość, dając uczucie sytości.

Makaron ten jest popularny w kuchniach azjatyckich, zwłaszcza w Japonii, gdzie jest znany pod nazwą "shirataki". Produkt ten jest ceniony ze względu na brak smaku oraz zdolność do przyjmowania aromatów i smaków sosów czy przypraw, z którymi jest podawany.

Wartości odżywcze makaronu konjac

Makaron konjac jest przede wszystkim znany z niskiej kaloryczności i minimalnej zawartości węglowodanów. Oto najważniejsze informacje dotyczące jego wartości odżywczych:

Kalorie: Makaron konjac ma niemal zerową wartość kaloryczną – typowo około 5-10 kcal na 100 g. Wynika to z tego, że składa się głównie z wody i błonnika glukomannanu, który nie jest trawiony przez organizm.

Białko : makaron konjac nie zawiera białka.

: makaron konjac nie zawiera białka. Tłuszcze : produkt ten jest praktycznie beztłuszczowy, co oznacza, że nie zawiera tłuszczów nasyconych ani nienasyconych.

: produkt ten jest praktycznie beztłuszczowy, co oznacza, że nie zawiera tłuszczów nasyconych ani nienasyconych. Węglowodany : choć makaron konjac jest produktem węglowodanowym, jego zawartość netto węglowodanów jest minimalna. Glukomannan, będący głównym jego składnikiem, jest błonnikiem rozpuszczalnym i nie dostarcza cukrów, przez co nie powoduje skoków glukozy we krwi.

: choć makaron konjac jest produktem węglowodanowym, jego zawartość netto węglowodanów jest minimalna. Glukomannan, będący głównym jego składnikiem, jest błonnikiem rozpuszczalnym i nie dostarcza cukrów, przez co nie powoduje skoków glukozy we krwi. Błonnik : makaron konjac jest bogaty w błonnik, głównie glukomannan, co sprzyja poprawie pracy jelit, pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi i może wspierać utratę wagi dzięki zwiększeniu uczucia sytości.

: makaron konjac jest bogaty w błonnik, głównie glukomannan, co sprzyja poprawie pracy jelit, pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi i może wspierać utratę wagi dzięki zwiększeniu uczucia sytości. Sód: zazwyczaj makaron konjac jest produktem o niskiej zawartości sodu, chociaż warto sprawdzić etykiety, ponieważ niektóre wersje mogą być konserwowane w solance.

W skrócie, makaron konjac to produkt o bardzo niskiej kaloryczności, praktycznie pozbawiony tłuszczów, białek i węglowodanów, ale bogaty w błonnik, co czyni go popularnym w dietach niskowęglowodanowych, odchudzających oraz wśród osób na diecie ketogenicznej.

Jak szykować keto makaron konjac?

Podawanie makaronu konjac jest bardzo proste, ale wymaga pewnych specyficznych kroków, aby usunąć naturalny zapach i nadać mu odpowiednią konsystencję. Poniżej znajduje się podstawowy przepis:

Płukanie. Makaron konjac jest zazwyczaj sprzedawany w workach zawierających płyn, który chroni jego strukturę. Ten płyn ma specyficzny zapach, przypominający nieco ryby, dlatego przed użyciem makaron należy dokładnie opłukać pod bieżącą, zimną wodą. To pomoże pozbyć się obecnego aromatu. Gotowanie. Po opłukaniu makaron można wrzucić do gorącej wody i trzymać go tam 2-3 minuty. Ten krok pomaga go ogrzać, zmiękczyć i poprawić jego konsystencję. Można też przepłukany i odsączony makaron shirataki od razu dodać na patelnię do reszty składników potrawy. Smażenie. Po ugotowaniu i odsączeniu makaron można podsmażyć na suchej patelni przez 1-2 minuty. Smażenie pomaga usunąć nadmiar wilgoci i nadaje makaronowi bardziej tradycyjną konsystencję, zbliżoną do zwykłego makaronu. Stosuj ten etap, jeśli chcesz podać makaron w bardziej zwartej i suchej postaci.

Makaron konjac jest właściwie bezsmakowy, dlatego doskonale przyjmuje smaki sosów, przypraw i innych dodatków. Można go podawać z różnymi sosami, mięsem lub rybami czy tofu, w zależności od preferencji. Makaron ten można także używać w keto zupach lub keto sałatkach.

Poniżej 3 keto przepisy z makaronem konjac. Korzystaj, modyfikuj je i zainspiruj się do przygotowywania własnych potraw z makaronem shirataki, które wpiszą się w dietę keto. Przepisy podajemy na 1-2 porcje – zależy od apetytu.

Ten przepis dostarcza ok. 670 kcal i 5 g węglowodanów netto.

Składniki:

porcja makaronu konjac,

1 serek camembert lub 120-150 g sera koziego,

garstka liści szpinaku baby,

5 pomidorków koktajlowych,

1 mała ostra papryczka,

łyżka oleju kokosowego lub oliwy,

30 g tartego parmezanu,

sól, pieprz, tymianek do smaku.

Sposób przygotowania:

Przepłucz makaron i odsącz go. Pokrój ser na plastry, a pomidorki na ćwiartki. Papryczkę pokrój drobno. Rozgrzej tłuszcz na patelni i wrzuć na nią makaron. Zmniejsz ogień i podsmażaj, często mieszając. Dodaj do makaronu plastry sera oraz pomidorki, papryczkę i szpinak. Całość dopraw, wymieszaj, przykryj i podgrzewaj 2-3 minuty. Podawaj potrawę, posypując ją parmezanem.

fot. Przepis keto na makaron konjac z serem/ Adobe Stock, norikko

Tak przygotowana potrawa dostarcza w całym przepisie ok. 780 kcal i ok. 3 węglowodanów netto.

Składniki:

porcja makaronu konjac,

200 g filetu z łososia,

pół szklanki tłustej śmietany,

łyżka dowolnego kawioru,

2 łyżki oleju kokosowego,

łyżka posiekanego koperku,

pieprz i sól do smaku,

cytryna do smaku.

Sposób przygotowania:

Pokrój łososia w kostkę, pozbywając się przy okazji ości, jeśli są. Rozgrzej olej na patelni. Wrzuć łososia na patelnię i podsmażaj. Oprósz go solą i pieprzem. W międzyczasie przepłucz i odsącz makaron konjac. Dodaj go do łososia i całość zalej śmietaną. Duś, często mieszając, aż łosoś zmięknie. Na koniec wsyp posiekany koperek i wymieszaj. Nałóż porcję na talerz, dekorując jej wierzch kawiorem. Podawaj z cytryną.

fot. Makaron konjac: przepis keto z łososiem i kawiorem/ Adobe Stock, Y. A. Photo

Tak przygotowana i podana potrawa dostarcza ok. 600 kcal i ok. 10 g węglowodanów.

Składniki:

porcja makaronu konjac,

150 g krewetek,

4-5 pomidorków koktajlowych,

1 limonka,

ćwiartka słodkiej czerwonej papryki lub mała ostra papryczka,

łyżka sezamu,

2 łyżki gęstego mleka kokosowego,

ząbek czosnku,

łyżeczka siekanej kolendry (opcjonalnie),

2 łyżki oleju kokosowego lub oliwy,

sól pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Makaron konjac przepłucz i odsącz. Krewetki obierz, pomidorki pokrój na połówki, a paprykę drobno posiekaj. Rozgrzej olej na patelni i wrzuć na niego krewetki. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, sok z połowy limonki, sól i pieprz. Podsmażaj 3 minuty, co jakiś czas mieszając. Dodaj paprykę i makaron oraz mleko kokosowe i dokładnie wymieszaj. Smaż jeszcze 3-4 minuty, często mieszając. Podawaj potrawę posypaną kolendrą i sezamem oraz z pozostałą połową limonki.

fot. Keto przepis na makaron konjac z krewetkami/ Adobe Stock, Jane Vershinin

