1. Wyjdź na rower

I dodatkowo pokaż światu to cudeńko. Rowery miejskie są coraz popularniejsze w miastach, przez co praktycznie na każdej ulicy możesz spotkać rowerowe dzieła sztuki. Jeszcze tylko stylowy koszyk i... w drogę!

2. Naucz się jeździć na rolkach

Pewnie jeździłaś na rolkach mając kilkanaście lat, ale od dłuższego czasu raczej nie uprawiasz tego sportu? Nadszedł moment, by to zmienić! Podczas jazdy na rolkach spalisz ogrom kalorii i dodatkowo pięknie wyrzeźbisz swoją pupę i nogi. W sam raz do bikini :)

3. Biegaj

Dla wielu to najdoskonalsza forma... relaksu. Podczas joggingu pracują wszystkie grupy mięśni, dzięki czemu już po krótkim czasie ulegasz wpływowi endorfin. Po takim treningu jesteś wypoczęta i - wbrew pozorom - tryskasz energią. A przecież o to chodzi!

4. Idź na basen

Najlepiej odkryty! Dzięki temu złapiesz trochę słońca i zrelaksujesz się na świeżym powietrzu. Wyjście na basen to najlepszy pomysł, jeśli dodatkowo dokuczają ci upały. Dzięki wodzie ochłodzisz ciało i spalisz trochę kalorii.

5. Wypożycz longboarda

Na zachodzie niemal każdy dwudziestolatek radzi sobie z nim, jak z jazdą na rowerze. Dlaczego więc nie przenieść tej mody na polską ziemię? Longboard pomoże ci w szybki sposób przemieścić się z jednego miejsca w drugie oraz zapewni odpowiednia dawkę ruchu. W drogę!

6. Zabaw się z frisbee

Aby zabawa była naprawdę udana, zaangażuj do niej kilkoro znajomych. W czasie pogoni za frisbee możesz spalić mnóstwo kalorii i uruchomić do działania wszystkie mięśnie. Łącznie z tymi, które ruszają się w czasie śmiechu.

