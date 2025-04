Majonez to jeden z ulubionych sosów osób stosujących dietę ketogeniczną. Prawie każdy sklepowy majonez to majonez przyjazny diecie keto, ale jeśli bardzo ograniczasz węglowodany możesz dostać też taki bez dodatku cukru - można jeść go na keto wręcz bez ograniczeń. Oto wszystko, co chcesz wiedzieć o keto majonezach.

Spis treści:

Na diecie ketogenicznej z powodzeniem można jeść majonez. To produkt niskowęglowodanowy, a wysokotłuszczowy - idealny do utrzymania ketozy. Można stosować specjalne majonezy keto o obniżonej zawartości węglowodanów, lub korzystać ze zwyczajnego majonezu, on też sprawdzi się na diecie wysokotłuszczowej i niskowęglowodanowej.

Aby utrzymać stan ketozy, na diecie ketogenicznej nie powinno się spożywać więcej niż 50 g (5% energii) z węglowodanów przyswajalnych. Majonez jest więc produktem, który ułatwia utrzymanie tych założeń. We wszystkich przepisach diety ketogenicznej majonez jest stale obecny.

Węglowodany w majonezie

Majonez dostarcza od ok. 0,2 g do 6 g węglowodanów w 100 g. Nawet majonez o najwyższej zawartości węglowodanów jest więc dozwolony na diecie ketogenicznej. Z powodu niewielkiej zawartości węglowodanów w 100 g majonez dla cukrzyków także jest dozwolony.

Najlepszy majonez na dietę keto to majonez o niewielkiej zawartości cukru. Sięgaj po produkty zawierające do 5 g węglowodanów na 100 g. Miej świadomość, że większość majonezów ze sklepowych półek to majonezy, które sprawdzą się na diecie keto. Nie musisz (choć możesz) poszukiwać majonezów oznaczonych specjalnie jako przyjaznych diecie keto.

Niektóre z majonezów, które na opakowaniach mają specjalne oznaczenia "keto" i "low-carb" są droższe, a nie mają wcale mniej węglowodanów w 100 g niż inne majonezy. Inną zagrywką producentów, by zmniejszyć zawartość węglowodanów na 100 g majonezu, jest dodawanie do niego wody. Taki majonez jest cięższy i ma mniej węglowodanów na 100 g, ale też mniej tłuszczu i kalorii.

Uważnie czytaj etykiety, by wyłapać, czy dany majonez jest faktycznie przydatny w diecie ketogenicznej. Zwracaj uwagę na tabelę wartości odżywczych i pole "węglowodany w tym cukry".

Gdzie kupić majonez keto?

Majonez keto możesz kupić w każdym sklepie: przeglądaj etykiety produktów i szukaj takich z najniższą zawartością węglowodanów. Wiele majonezów przyjaznych diecie ketogenicznej nie ma specjalnego oznaczenia i nie chwali się niską zawartością węglowodanów z opakowania.

Dedykowane ketogeniczne majonezy z 0 g węglowodanów w 100 g są do kupienia w internecie. Poniżej analiza popularnych i mniej znanych majonezów polecanych przy diecie ketogenicznej.

Majonez Winiary na keto

Majonez Winiary, choć ma cukier w składzie, nadaje się na dietę ketogeniczną. Ma 2,9 g węglowodanów (2,3 g to cukry) w 100 g. To bardzo niewiele. Przykład majonezu Winiary jest idealny, by pokazać, że sama obecność cukru na liście składników nie dyskwalifikuje produktu z listy polecanych w diecie ketogenicznej.

Majonez Kielecki na keto

Majonez Kielecki nadaje się na dietę keto. Na liście składników nie ma bezpośrednio cukru, ale jest musztarda, której składnikiem jest cukier. Ilość węglowodanów w majonezie kieleckim jest jednak bardzo niska: 2,3 g węglowodanów i w tym 2 g cukrów na 100 g.

Majonez z Biedronki na keto

W Biedronce możesz znaleźć wiele majonezów z dobrym składem odpowiednich na dietę ketogeniczną. Majonez Madero z Biedronki zawiera ok. 2,9 g węglowodanów na 100 g. Na diecie keto omijaj jednak większość sklepowych majonezów wegańskich. Majonez Go Vege z Biedronki zawiera już ok. 9,1 g węglowodanów (4,1 g cukrów) w 100 g - niewielkie porcje nie wyprowadzą cię z ketozy, jednak lepiej nie jeść tego majonezu w większych ilościach.

Majonez keto Lidl

W ofercie Lidla znajdziesz wiele majonezów nadających się na keto: np. majonez Kielecki i majonez Winiary. Dodatkowo, w Lidlu możesz kupić dedykowany diecie ketogenicznej majonez Roleski Keto. Zawiera jedynie 0,5 g węglowodanów w 100 g, a 0 g cukrów. Na diecie ketogenicznej można jeść go bez żadnych obaw o wyjście z ketozy.

fot. Majonez keto Roleski z Lidla/ Materiały prasowe

Majonez keto bez cukru bio bandits

Majonez bio bandits nie zawiera cukru. Ma 0,3 g węglowodanów na 100 g i jest całkiem bezcukrowy. Majonez ten bazuje na oleju słonecznikowym i żółtkach.

fot. Majonez keto bez cukru - bio bandits/ Materiały prasowe

Majonez Develey bez cukru keto

Majonez Develey nie zawiera cukru, ale jest zupełnie bezwęglowodanowy. 100 g majonezu Develey dostarcza ok. 1,8 g cukru pochodzącego ze skoncentrowanego soku jabłkowego. Majonez Develey pozostaje dobrym wyborem w diecie keto.

fot. Majonez keto bez cukru Develey/ Materiały prasowe

Majonez zero kalorii

W "majonezie" zero kalorii, który jest sosem stylizowanym na majonez, jest ok. 5 g cukrów w 100 g. Wbrew nazwie majonez ten nie ma 0 kcal, tylko ok. 53 kcal/ 100 g. Jest to sos dozwolony w diecie keto, jednak niskotłuszczowy - nie dostarcza energii i tłuszczu w przeciwieństwie do innych majonezów z zestawienia.

fot. Majonez keto bez cukru 0 kcal/ Materiały prasowe

Majonez keto EkoWital

Majonez EkoWital to majonez z niewielkim dodatkiem cukru, jednak dostarczający tylko 2 g węglowodanów/ 100 g. Jest dozwolony i polecany na diecie ketogenicznej. Dużą zaletą tego majonezu są naturalne składniki i fakt, że bazuje on na oleju rzepakowym.

fot. Majonez keto EkoWital/ Materiały prasowe

Do przygotowania domowego majonezu ketogenicznego, możesz wykorzystać dowolny olej: rzepakowy, olej lniany, oliwę z oliwek, a także wymieszać je ze zdrowymi funkcjonalnymi olejami: z wiesiołka, olejem z czarnuszki, olejem z ostropestu.

Wiele osób na diecie keto wykorzystuje do robienia majonezu oleju MCT ze średnio- i krótkołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi. Może pomagać on w wejściu na ketozę, gdyż te kwasy tłuszczowe stanowią wydajne paliwo.

Ketogeniczny majonez to tak naprawdę domowy majonez, w którym pominięto dodatek cukru i wykorzystano bezcukrową musztardę. Skorzystaj z tego przepisu, by stworzyć przepyszny keto majonezowy sos do jajek, sałatek, lub pieczonych warzyw.

Składniki:

2 żółtka,

łyżka musztardy dijon (bez cukru),

łyżka octu jabłkowego,

300 ml oleju (np. rzepakowego, oliwy z oliwek, oleju z awokado),

łyżeczka soku z cytryny,

szczypta soli,

opcjonalnie: pieprz.

Sposób przygotowania:

Wyciągnij z lodówki żółtka jaj. Włóż żółtka, musztardę i ocet do pojemnika. Powoli rozpocznij ubijanie składników. Powoli dodawaj olej, ubijając stale, do połączenia składników. Dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Wymieszaj keto majonez. Majonez keto możesz przechowywać w lodówce do kilku dni. Jest doskonałym dodatkiem do keto burgerów, a nawet keto pizzy.

fot. Majonez keto - przepis/ Adobe Stock, petrrgoskov

