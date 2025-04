Jak się zaraz przekonasz, kaloryczność majonezu zależy od producenta, który ustala skład produktu. Wybraliśmy popularne majonezy i sprawdziliśmy ich kaloryczność w dwóch kategoriach – majonez tradycyjny oraz light. Majonezy tradycyjne w naszym zestawieniu mają kaloryczność od 631 kcal do 744 w 100 g. Majonezy light są oczywiście mniej kaloryczne.

Aby ułatwić ci szacowanie kalorii w posiłku, podajemy też, ile kcal ma łyżka majonezu – każdego, jaki tu został uwzględniony.

Spis treści:

Poniżej 10 majonezów o recepturze zbliżonej do tradycyjnej, czyli takie, przy produkcji których nie starano się zmniejszyć ich kaloryczności, a jedynie uzyskać jak najlepszy smak i konsystencję. Pogrubiliśmy kaloryczność najniższą i najwyższą.

Kaloryczność majonezów tradycyjnych:

majonez Kielecki kcal – 631 kcal /100 g,

/100 g, majonez Kielecki omega-3 kcal – 721 kcal /100 g,

majonez Pudliszki kcal – 736 kcal /100 g,

majonez Winiary kcal – 704 kcal/100 g,

majonez Winiary z olejem z awokado kcal – 668 kcal /100 g,

majonez Roleski Premium kcal – 667 kcal/100 g,

majonez Pomorski Octex kcal – 744 kcal /100 g,

/100 g, majonez delikatesowy Kaufland kcal – 724 kcal/100 g,

majonez wyborny Madero kcal – 699 kcal/100 g,

majonez klasyczny Kania kcal – 707 kcal/100 g.

Najniższą kaloryczność z zestawienia ma majonez Kielecki.

Ile kcal ma łyżka majonezu?

Łyżka stołowa zawiera 25 g majonezu. Oznacza to, że jej kaloryczność jest 4 razy mniejsza od 100 g majonezu. Łyżka majonezów popularnych marek zawiera:

majonez Kielecki kcal – 158 kcal /łyżka,

/łyżka, majonez Kielecki omega-3 kcal – 180 kcal /łyżka,

majonez Pudliszki kcal – 184 kcal/łyżka,

majonez Winiary kcal – 176 kcal/łyżka,

majonez Winiary z olejem z awokado kcal – 167 kcal/łyżka,

majonez Roleski Premium kcal – 167 kcal/łyżka,

majonez Pomorski Octex kcal – 186 kcal /łyżka,

/łyżka, majonez delikatesowy Kaufland kcal – 181 kcal/łyżka,

majonez wyborny Madero kcal – 175 kcal/łyżka,

majonez klasyczny Kania kcal – 177 kcal/łyżka.

fot. Majonez light kcal/ Adobe Stock, grinchh

Przyjmuje się, że dietetyczny majonez zawiera ok. 200-300 kcal w 100 g produktu. Zaraz jednak przekonasz się, że tak naprawdę mieści się ona w przedziale 70-465 kcal. Tak duże zmniejszenie kaloryczności majonezu osiągane jest poprzez obniżenie zawartości tłuszczu. To jednak wpływa na konsystencję produktu – aby była podobna do wyglądu i konsystencji tradycyjnego majonezu, producenci dodają substancje zagęszczające, substancje poprawiające smak, barwniki.

Kaloryczność majonezów light:

majonez lekki Winiary kcal – 338 kcal/100 ml,

majonez light Helmann's kcal – 70 kcal/100 g,

kcal/100 g, majonez Kielecki light kcal – 465 kcal /100 g,

/100 g, Roleski majonez lekki kcal – 137 kcal /100 g,

majonez niskotłuszczowy Mosso kcal – 433 kcal/100 g,

majonez light Motyl kcal – 402 kcal/100 g.

Majonez light ma więc naprawdę mniej kalorii, niż klasyczny majonez.

Ile kcal ma łyżka majonezu light?

Poniżej przeliczona na stołową łyżkę kaloryczność lekkich majonezów:

majonez lekki Winiary kcal – 84 kcal/łyżka,

majonez light Helmann's kcal – 17 kcal /łyżka,

/łyżka, majonez Kielecki light kcal – 116 kcal /łyżka,

/łyżka, Roleski majonez lekki kcal – 34 kcal/łyżka,

majonez niskotłuszczowy Mosso kcal – 108 kcal/łyżka,

majonez light Motyl kcal – 100 kcal/łyżka.

