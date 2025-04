Wypróbuj naszych przepisów na lody proteinowe. Nie zawiedziesz się na nich i przekonasz, że posmakują wszystkim – od dzieci po dziadków. Są przy tym zdrowsze i nieco bardziej odżywcze od tych tradycyjnych. Pamiętaj jednak, że nie powinny zastępować posiłków, za to są idealne jako fit desery, zwłaszcza te z dodatkiem owoców, bo zawierają też cenne witaminy i mikroelementy.

Lody proteinowe produkowane są z wykorzystaniem słodzików zamiast cukru oraz z dodatkiem sproszkowanego białka. Zabieg ten ma na calu zwiększenie zawartości białka w lodach i zmniejszenie w nich zawartości cukrów. W 0,5 opakowania lodów proteinowych zwykle znajduje się 8-22 g białka. Lody proteinowe są reklamowane jako zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych lodów. Są mniej kaloryczne i bardziej odżywcze. Niektóre z nich to też keto lody, powodzeniem wpiszą się na listę przepisów diety ketogenicznej.

Zalety lodów proteinowych

Do najważniejszych zalet lodów wysokobiałkowych należą:

wysoka zawartość białka – najczęściej jest to pełnowartościowe białko serwatkowe lub białka mleka. Proteiny są niezbędne do prawidłowego działania układu odpornościowego, regeneracji tkanek, promują przyrost masy mięśniowej, odchudzanie i regenerację mięśni po treningu,

– najczęściej jest to pełnowartościowe białko serwatkowe lub białka mleka. Proteiny są niezbędne do prawidłowego działania układu odpornościowego, regeneracji tkanek, promują przyrost masy mięśniowej, odchudzanie i regenerację mięśni po treningu, mniejsza kaloryczność – lody proteinowe w porcji ok. pół szklanki dostarczają zwykle mniej niż 65 kcal, tymczasem tradycyjne lody w takiej samej porcji średnio dostarczają mniej więcej dwa razy więcej kalorii,

– lody proteinowe w porcji ok. pół szklanki dostarczają zwykle mniej niż 65 kcal, tymczasem tradycyjne lody w takiej samej porcji średnio dostarczają mniej więcej dwa razy więcej kalorii, łatwość przygotowania w domu – szykując lody proteinowe w domu można mieć też pełną kontrolę nad ich składem.

Wady lodów proteinowych

Wymieniamy też te, które dotyczą lodów gotowych, kupowanych w sklepach, a niedotyczące domowych lodów proteinowych:

możliwa zawartość dodanego cukru – trzeba dokładnie czytać skład lodów, aby upewnić się, że nie ma w nich dodanego cukru;

– trzeba dokładnie czytać skład lodów, aby upewnić się, że nie ma w nich dodanego cukru; nie są aż tak odżywcze – owszem zawierają sporo białka i tłuszczu, ale są ubogie w witaminy i wiele minerałów;

– owszem zawierają sporo białka i tłuszczu, ale są ubogie w witaminy i wiele minerałów; mogą podrażniać układ pokarmowy – jeśli zawierają probiotyki lub słodziki (poza erytrytolem, który nie powoduje dolegliwości), mogą powodować gazy, wzdęcia, mdłości;

– jeśli zawierają probiotyki lub słodziki (poza erytrytolem, który nie powoduje dolegliwości), mogą powodować gazy, wzdęcia, mdłości; mogą zachęcać do przejadania się – to, że są mniej kaloryczne i zawierają więcej białka nie znaczy, że można ich jeść dużo, a zwłaszcza zastępować nimi inne, normalne posiłki.

Najprostszy i najszybszy przepis na porcję lodów proteinowych to: zmiksuj zamrożonego banana, 2 łyżki (30 gramów) odżywki białkowej i 3 łyżki (45 ml) wybranego mleka, a następnie zamroź. Szykowanie mieszanki to pestka, potem trzeba tylko poczekać, aż zamarzną. Jednak przepisy na lody proteinowe mogą być bardziej skomplikowane, a same lody bogatsze w smaku.

Inny szybki patent to lody proteinowe z białek: ubij białka 3 jaj na sztywną pianę. Zmiksuj garść owoców z łyżką słodzika. Wmieszaj słodki mus owocowy do piany, przełóż do pojemnika i zamroź. Takie lody są niskokaloryczne i pełne białka.

Lody proteinowe z serka wiejskiego

Z tego przepisu zrobisz lody o dowolnym owocowym smaku. Najlepiej sprawdzają się owoce z dość twardym miąższem – np. mango, ale można też użyć tych z większą zawartością wody, np. truskawek.

Składniki:

300 g serka wiejskiego,

miarka proszku białkowego,

łyżka śmietany 18% tłuszczu,

łyżka słodzika,

100 g wybranych owoców (truskawek, jagód, mango, wiśni, malin),

5-6 kropli ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj serek na gładką masę. Dodaj pozostałe składniki. Owoce muszą być wcześniej opłukane i wysuszone, mogą być mrożone. Zmiksuj całość na gładką masę. Masę na lody proteinowe przełóż do zamykanego pojemnika i wstaw do lodówki na 30 minut. Wyjmij lody proteinowe z serka wiejskiego, dokładnie wymieszaj i mroź jeszcze 2 godziny, co pół godziny mieszając.

fot. Lody proteinowe z serka wiejskiego i mango/ Adobe Stock, petrrgoskov

Przepis na lody proteinowe waniliowe

Zaleta tego przepisu jest to, że lody są gotowe od razu po zmieszaniu składników. Nie trzeba dodatkowo ich mrozić i mieszać podczas zamrażania.

Składniki:

500 g mrożonych bananów,

¾ szklanki białka w proszku,

250 ml jogurtu naturalnego,

50 ml mleka,

pół łyżki ekstraktu waniliowego,

pół łyżeczki sproszkowanej wanilii.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj w blenderze wszystkie składniki, aż powstanie niemal gładka masa. Uważaj, aby nie mieszać zbyt długo, ponieważ zacznie się rozgrzewać i stanie się zbyt płynna i trzeba będzie ją zamrozić. Podgrzej łyżkę pod kranem i nabieraj lody do miski. Posyp ulubionymi zdrowymi dodatkami, kakao, gorzka czekolada, jagody, maliny itp. Pozostałe można włożyć do zamykanego pojemnika i zamrozić na później. Aby lody białkowe zachowały kremową konsystencję, mieszaj je co godzinę przez pierwsze 4 godziny zamrażania. Jeśli chcesz, możesz pominąć ten krok i po prostu rozmrażać masę przez 15 minut za każdym razem, gdy masz ochotę na lody białkowe.

fot. Lody proteinowe waniliowe/ Adobe Stock, annapustynnikova

Lody proteinowe słony karmel

Oto przepis na keto lody proteinowe. Nie dość, że mają dużo białka to jeszcze sporo tłuszczu. Sycą na dłużej i pysznie smakują. Można też przed zamrożeniem, wmieszać w lodową mieszankę wcześniej przygotowany keto słony karmel. Wtedy cała masa lodowa będzie nim smakować.

Składniki na lody:

700 g mleka kokosowego, schłodzonego,

szklanka proszku białkowego,

1-2 łyżki allulozy (lub innego słodzika),

łyżka ekstraktu waniliowego.

Składniki na keto słony karmel:

4 łyżki masła,

1/2 szklanki erytrytolu,

1/4 szklanki tłustej śmietany kremówki,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

ok. 1/4 łyżeczki soli.

Sposób przygotowania proteinowych lodów:

Włóż formę do pieczenia chleba lub keksówkę do zamrażarki. W blenderze zmiksuj na gładką masę mleko kokosowe. Dodaj proszek białkowy i słodzik. Mieszaj, aż masa uzyska kremową konsystencję. Przełóż lody proteinowe do foremki do pieczenia. Przez pierwszą godzinę delikatnie mieszaj lody co 20 minut. Potem zostaw jej jeszcze na 45-60 minut w zamrażarce. Przed podaniem, a po wyjęciu z zamrażalnika odczekaj 10-15 minut, aby nie były za twarde. Podawaj z keto sosem karmelowym.

Sposób przygotowania keto słonego karmelu:

Umieść masło i słodzik w rondlu lub patelni z powłoką nieprzywierającą. Postaw na średnim ogniu. Energicznie mieszaj trzepaczką, aż masło się rozpuści, a słodzik w nim roztrzepie i powstanie idealnie gładka masa. Gotuj na wolnym ogniu, mieszając co 15-30 sekund, aż uzyska złoty kolor. Uważaj, aby nie dopuścić do całkowitego zbrązowienia (to znaczy spalenia). Gdy masa będzie złota, dodaj śmietankę i ubijaj trzepaczką, doprowadź do wrzenia i gotuj 30-60 sekund, ciągle mieszając. Zdejmij z ognia, przestudź.

fot. Lody proteinowe ze słonym karmelem/ Adobe Stock, Uuganbayar

Lody proteinowe pojawiają się w ofercie marketów i wielu mniejszych sklepów sieciowych. Zawsze przed zakupem warto przeczytać ich skład, aby sprawdzić, co jeszcze poza zwiększoną ilością białka zawierają, czy nie mają np. w składzie czegoś, co może uczulić.

Obecnie najbardziej popularne są:

Lody proteinowe LIDL – Gelatelli w 3 smakach: creamy chocolat, cookies&cream, salted caramel cake. Zawierają ponad 20 g białka w opakowaniu o pojemności 0,5 litra. Najlepsze, bo najwięcej białka zawierają te o smaku creamy chocolate, nie zawierają też dodatku cukru.

– Gelatelli w 3 smakach: creamy chocolat, cookies&cream, salted caramel cake. Zawierają ponad 20 g białka w opakowaniu o pojemności 0,5 litra. Najlepsze, bo najwięcej białka zawierają te o smaku creamy chocolate, nie zawierają też dodatku cukru. Lody proteinowe Biedronka – w tych marketach lody proteinowe nie są obecne na stałe. Dotąd oferowano tam lody proteinowe Dione lub Nick's,

– w tych marketach lody proteinowe nie są obecne na stałe. Dotąd oferowano tam lody proteinowe Dione lub Nick's, Lody proteinowe Kaufland – tu także najłatwiej trafić na lody Nick's.

Warto pytać w sklepach i marketach o lody proteinowe. Zyskują bowiem coraz większą popularność i z pewnością coraz częściej będzie je można znaleźć na sklepowych półkach w zamrażarkach.

