Na diecie też możesz jeść lody, ale przede wszystkim musisz umieć zachować umiar, by nie przekroczyć swojego zapotrzebowania energetycznego. Lody mają złą sławę na diecie i są uważane za tuczące nie bez powodu: nie sycą, nie dostarczają wielu prozdrowotnych składników, a dostarczają kalorii. Nawet będąc na diecie możesz jednak jeść lody i chudnąć. Wystarczy, że wybierzesz niskokaloryczne, mniejsze porcje. To najlepsza metoda na „przemycenie” lodów do odchudzającego jadłospisu.

W serii „Na tropie dobrego składu” wybieramy zazwyczaj produkty, które mają polecany, prosty skład i z tego względu warto wrzucić je do sklepowego koszyka. Tym razem zupełnie odrzucamy jednak kryterium czystego składu. Skupiamy się jedynie na kaloryczności lodów w porcji, czyli pojedynczym lodzie, którego możesz kupić i zjeść na raz. Zupełnie „nie interesuje” nas w tym zestawieniu skład, nie będziemy go nawet podawać. Większość lodów nim nie zachwyca. Nie musisz jednak na diecie dzielić produktów na zakazane i polecane. Nie bój się cukru i syropu w składzie. Nie są zdrowe, ale w umiarze nie zaszkodzą, jeśli jesteś zdrowa. Zakładamy jednak, że takie lody to tylko dodatek do twojego jadłospisu. Od czasu do czasu możesz po nie sięgnąć i nadal nazwać dietę „zdrową” i „niskokaloryczną”.

W zestawieniu znalazły się lody sprzedawane pojedynczo, ale też w wielopakach po kilka sztuk. Przeglądnęłyśmy asortyment najpopularniejszych marketów w poszukiwaniu lodów, które dostarczą mniej niż 100 kcal/ sztukę. Wybrałyśmy aż 18 produktów, które spełniają nałożone kryteria. Sprawdź konkretnie, po które lody najlepiej sięgać na diecie, gdy próbujesz się odchudzać. Rozglądnij się za nimi podczas następnych zakupów!

Lody PIRULO: arbuzowy i banan

Lód PIRULO Arbuz firmy Nestle to niewielki lód na patyku w kształcie arbuza. Czerwona część arbuza ma smak arbuzowy, zielona „skórka” ma smak jabłkowy. Pestki imituje kilka oblanych polewą czekoladową dropsów kakaowych.

Energia/ 1 porcję: 59 kcal

Energia/ 100 g: 88 kcal

Masa porcji: 67 g/ 73 ml

fot. Lody Pirulo Waterlemon Arbuz/ Archiwum prywatne

Inny lód imitujący owoc z tej samej serii to PIRULO Banan. To żelowy lód o smaku waniliowo-bananowym. Waniliowe wnętrze loda otacza żelowa skórka o smaku banana. Też ma mniej niż 100 kcal w sztuce.

Energia/ 1 porcję loda: 77 kcal

Energia/ 100 g: 170 kcal

Masa porcji: 45 ml/45 g

fot. Lody Pirulo Banani/ Archiwum prywatne

Lody KAKTUS

Kolejna propozycja loda poniżej 100 kcal to popularny i uwielbiany przez wielu lód Kaktus. Ma tylu fanów, że można go wręcz nazwać lodem kultowym. To owocowy lód wodny, oblany niewielką ilością polewy tłuszczowej ze strzelającym cukrem. Oryginalny i pierwotny lód Kaktus to wersja smakowa sorbetów truskawka-cytryna. Lody Kaktus można kupić też w smaku arbuz-jabłko, a teraz także w limitowanych edycjach sygnowanych logiem Tik Toka: boom niebieski i boom fioletowy. Wszystkie najmniejsze wersje lodów Kaktus mają mniej niż 100 kcal. Większe lody na patyku i Kaktus w rożku już nie mieszczą się w założonym przedziale kalorycznym.

Energia/ 1 porcję: 62 kcal

Energia/ 100 g: 129 kcal

Masa porcji: 48 g/ 45 ml

fot. Lód Kaktus/ Archiwum prywatne

Lody sorbetowe Fruit MIX



Sorbetowe lody Fruit MIX Gelatelli są dostępne w Lidlu. W jednej sztuce dostarczają mniej niż 100 kcal, a do tego mają dwa smaki. Sprzedawane są w opakowaniach po 6 sztuk. Dostępne w różnych wersjach, każda łącząca lód o dwóch owocowych smakach, np. mango-malina, truskawka-borówka.

Energia/ 1 porcję: 70 kcal

Energia/ 100 g: 112 kcal

Masa porcji: 63 g/ 60 ml

fot. Lody fruit MIX/ Archiwum prywatne

Lody Nesquik



Niewielkie lody Nesquik zadowolą miłośników mlecznych lodów, którzy jednocześnie szukają niskokalorycznej opcji i nie chcą „wydawać” kilkuset kalorii z dziennej puli jedną przekąskę. Zewnętrzna warstwa mini loda Nesquik ma smak kakaowy, wewnątrz znajduje się masa lodowa o mlecznym smaku. Lody są dostępne w wielopaku (8+1 gratis), ale można je też kupić pojedynczo.

Energia/ 1 porcję: 73 kcal

Energia/ 100 g: 201 kcal

Masa porcji: 43 ml/ 36 g

fot. Lody Nesquik/ Archiwum prywatne

Lody Ekipy



Lody Ekipy Friza szturmem wdarły się na polski rynek. Lody firmy Koral wypromowane przez Ekipę YouTuberów odniosły niezwykły sukces marketingowy. Pierwsza partia wyprzedała się w mig, a niektóre sklepy wprowadziły nawet ograniczeni w ilości lodów, które może zakupić jeden klient. Rok temu były tak pożądane, że za opakowania po lodach (kosztujących ok. 2 zł) żądano na internetowych aukcjach nawet kilkaset złotych. Największe grono fanów lodów Ekipy to dzieci i nastolatkowie. Choć lody wzbudziły wiele kontrowersji m. in. ze względu na swój skład, na naszej liście też jest na nie miejsce, gdyż spełniają jedyne wyznaczone kryterium: mają mniej niż 100 kcal w sztuce.

Energia/ 1 porcję: 95 kcal

Energia/ 100 g: 183 kcal

Masa porcji: 52 g/ 50 ml

fot. Lody Ekipy/ Archiwum prywatne

Lody mini Big Milk



Mini wersja lodów Big Milk to prawdziwy lodowy hit w dietetycznym świecie. Produkt ten podbija popularność dietetycznych kont na Instagramie i w innych social mediach. Wszystko dzięki bardzo niskiej kaloryczności. Jeden lód to zaledwie 30 kcal. Możesz zjeść nawet 3 sztuki, a dalej nie wykroczyć poza założone przez nas 100 kcal na porcję. Prawie każdy może umieścić taki lód w diecie. Producent deklaruje na opakowaniu, że lody mini Big Milk powstały z myślą o dzieciach, lecz zdecydowanie nie tylko dzieci cieszą się z powszechności tego produktu w sklepach. W pojedynczym kartonie z lodami znajdziesz 10 mini lodów 3 różnych smakach: wanilia, truskawka i czekolada. Różnice w makroskładnikach pomiędzy wersjami smakowymi są niewielkie.

Energia/ 1 porcję: 30 kcal

Energia/ 100 g: 86 kcal

Masa porcji: 23 g/35 ml

fot. Lody mini Big Milk/Archiwum prywatne

Big Milk, Big Milk Trio i Big Milk Fruit



Najpopularniejsza i tradycyjna wersja rozmiarowa lodów Big Milk też nie dostarczy ci więcej niż 100 kcal. Tak niska kaloryczność dotyczy jednak tylko lodów Big Milk śmietankowych, wersji Big Milk Trio i Big Milk Fruit, oblanej owocową polewą. Big Milki w czekoladzie i polewie toffi mają już więcej kalorii i nie załapują się do klasyfikacji. Warto zauważyć, że to „pełnowymiarowy” lód, o największej objętości z całego zestawienia.

Energia/ 1 porcję (Big Milk Trio): 80 kcal

Energia/ 100 g (Big Milk Trio): 148 kcal

Masa porcji (Big Milk Trio): 54 g/ 100 ml

fot. Lody Big Milk Trio/ Archiwum prywatne

fot. Lody Big Milk Fruit/Archiwum prywatne

Lody Marletto Smoothie 100% owoców



Lody marki Marletto – Smoothie z powodzeniem mogą być mianowane „lodami idealnymi” z dietetycznego i zdrowotnego punktu widzenia. Wybierz je, jeśli zależy ci nie tylko na tym, by nie dostarczyć z lodami wielu kalorii, ale też by były one jak najzdrowsze i miały mało sztucznych dodatków. W składzie sorbetowych lodów smoothie są jedynie przeciery i soki owocowe, oraz trochę błonnika. W tych lodach nie ma dodatku cukru, to faktycznie 100% owoców, jak deklaruje producent. Jeden lód z wielopaku dostarcza ok. 50 kcal. To produkt podobny do takiego, jaki otrzymałabyś zamrażając po prostu mieszankę soków owocowych w foremkach do lodów.

Energia/ 1 porcję: 53 kcal

Energia/ 100 g: 88 kcal

Masa porcji: 60 g

fot. Lody smoothie mango 100% owocóe/ Archiwum prywatne

Gelatelli lody owocowe mango



Podobnie wyglądające lody oferuje też firma Gelatelli dostępna w Lidlu. W ich składzie znajduje się jednak nie tylko przecier z owoców, ale jest tam też syrop glukozowo-fruktozowy i inne dodatki. Lody Mango Gelatelli zasługują jednak na miejsce w klasyfikacji polecanych lodów, bo kryterium to przecież kaloryczność

Energia/ 1 porcję: 52 kcal

Energia/ 100 g: 105 kcal

Masa porcji: 50 g/ 50 ml

fot. Lody Gelatelli Mango/ Archiwum prywatne

Lody Leone Świnka Peppa i Psi Patrol



Kupujesz lody z Psim Patrolem lub Świnką Peppą dla swojego dziecka? To też lody idealne dla ciebie, jeśli chcesz zjeść ochładzającą przekąskę, a nie bombę kaloryczną. Mały lód kakaowy w kształcie psiej łapy ma 68 kcal, a lód truskawkowy w kształcie Świnki Peppy to 57 kcal.

Energia/ 1 porcję (Psi Patrol): 68 kcal

Energia/ 100 g: 196 kcal

Masa porcji: 35 g

fot. Lody Psi Patrol/ Archiwum prywatne

Energia/ 1 porcję (Świnka Peppa): 57 kcal

Energia/ 100 g: 179 kcal

Masa porcji: 32 g

fot. Lody świnka Peppa/ Archiwum prywatne

Lody Marletto Fruit



Jeśli lubisz wodne owocowe lody z ciekawszą teksturą, możesz polubić się z lodami owocowymi Marletto. W środku klasycznych sorbetowych lodów na patyku znajdziesz owocowy sos. Sprzedawane są w opakowaniach po 8 sztuk, w smakach: malinowym i jabłkowym. Dodatkowym plusem tych lodów jest wzbogacenie ich w witaminę A i C.

Energia/ 1 porcję: 66 kcal

Energia/ 100 g: 94 kcal

Masa porcji: 70 g

fot. Lody Marletto Fruit!/ Archiwum prywatne

Ice pops Gelatelli



Lody Ice pops to kolejna propozycja lodów marki Gelatelli, która ma mniej niż 100 kcal w sztuce. Lody te są wegańskie, nie zawierają żadnych odzwierzęcych dodatków. Każdy lód łączy dwa smaki owoców, np. wiśnię i jabłko.

Energia/ 1 porcję: 46 kcal

Energia/ 100 g: 91 kcal

Masa porcji: 50 g/ 50 ml

fot. Ice pops Gelatelli/Archiwum prywatne

Lody Spiralo Ballino



Lody na patyku Spiralo to zakręcone lody w polewie owocowej dostępne w Lidlu. Są dostępne w czterech smakach: pomarańczowym, jabłkowym, malinowym i o smaku owoców leśnych.

Energia/ 1 porcję: 84 kcal

Energia/ 100 g: 140 kcal

Masa porcji: 60g/ 70 ml

fot. Lody Spiralo/ Archiwum prywatne

Gelatelli Sorbet Lollies



Sorbet Lollies to kolejna propozycja lodów marki Gelatelli, pod kątem naturalności składu: najlepsza. Te lody składają się wyłącznie z soków owocowych, ekstraktu kokosowego i możliwie naturalnych stabilizatorów. Jednocześnie spełnione jest podstawowe kryterium: mają one mniej niż 100 kcal w sztuce. Lody te przypadną do gustu osobom, które lubią owocowe lody o delikatniejszym smaku. Miąższ kokosa nadaje im kremowy posmak.

Energia/ 1 porcję: 78 kcal

Energia/ 100 g: 124 kcal

Masa porcji: 63 g/ 60 ml

fot. Lody sorbetowe sorbet lollies/ Archiwum prywante

Lody Twister



Lody Twister firmy Algida także nie przekraczają granicy 100 kcal na sztukę. W niebieskiej wersji „peek-a-blue” lody łączą smak melonowy, truskawkowo-cytrynowy i jabłkowo-jagodowy. Dodatkowo są one wegańskie. Dostępnych jest jednak wiele smaków kultowego twistera, żaden nie przekracza 100 kcal. Zasmakują wszystkim miłośnikom multiowocowych lodów.

Energia/ 1 porcję: 66 kcal

Energia/ 100 g: 92 kcal

Masa porcji: 72 g/ 70 ml

fot. Lody twister/ Archiwum prywatne

