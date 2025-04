Dietę lodową może zastosować każdy, kto wie, że nie dla niego diety polegające wyłącznie na wyrzeczeniach. Można na niej schudnąć jedząc lody każdego dnia. Trzeba natomiast liczyć kalorie i pilnować kaloryczności całego jadłospisu. Natomiast dodanie lodów do dotychczasowej diety odchudzającej bez zmiany jej kaloryczności nie pomoże schudnąć.

Reklama

Spis treści:

Dieta lodowa powstała zainspirowana książką z 2002 r. Jej autorką jest Holly McCord, a książka nosi tytuł „The Ice Cream Diet”. McCord była wtedy redaktorką działu żywienia w magazynie „Prevention”. W książce napisała, że osoby odchudzające się mogą sięgać po lody, nawet codziennie, jeśli stosują zdrową dietę odchudzającą o obniżonej kaloryczności. W dodatku bogate w wapń lody mogą pomóc osobom na diecie nie czuć, że sobie wszystkiego odmawiają.

I faktycznie, na diecie odchudzającej nie trzeba sobie wszystkiego odmawiać, ale bez wyrzeczeń i tak się nie obejdzie. Dlatego w diecie lodowej „robi się miejsce” dla lodów, ograniczając kaloryczność jadłospisu odchudzającego. Jak bardzo? O tym w zasadach diety lodowej.

Dieta lodowa zakłada jadanie zdrowej diety odchudzającej o kaloryczności dziennej na poziomie 1250 kcal. Codziennie można pozwolić sobie na porcję lodów o kaloryczności 250 kcal. W ten sposób cały jadłospis ma kaloryczność 1500 kcal.

Lody mogą być dowolnego rodzaju, a ich porcja tak dostosowana, aby dostarczały 250 kcal. To oczywiście oznacza, że w zależności od rodzaju lodów, porcja będzie większa lub mniejsza, gdyż lody bardzo różnią się kalorycznością.

Jedna gałka lodów to około 50 g. Wartość kaloryczna zależna jest od rodzaju lodów. Spośród wszystkich lodów najmniej kaloryczne są naturalne sorbety. Nie zawierają tłuszczu, gałka to jedynie około 50 kcal w 100 g. Jednak należy pamiętać, że lody wodne często przygotowywane są z naturalnie kwaśnych cytrusów, które często muszą być mocno dosładzane, by uzyskać odpowiedni smak. Najlepsze będą zatem sorbety przygotowywane w domu, składające się z wyłącznie z owoców i wody, bez dodatku cukru.

Lody mleczno-owocowe to około 120 kcal w 100 g.

to około 120 kcal w 100 g. Lody śmietankowe to około 160 kcal w 100 g.

to około 160 kcal w 100 g. Lody czekoladowe to około 216 kcal w 100 g.

Najlepiej sprawdzić kaloryczność kupowanych lodów i obliczyć, ile powinna ważyć porcja, jaka wpasuje się w dietę lodową. Jak to zrobić? Sprawdź kaloryczność lodów na 100 g. Podziel tę kaloryczność przez 100. Następnie podziel 250 kcal przez uzyskaną wartość, a otrzymasz wagę dozwolonej porcji lodów. Przykład:

wybrane przez ciebie lody mają kaloryczność 160 kcal na 100 g,

1 g tych lodów ma zatem kaloryczność: 160:100= 1,6 kcal,

250 kcal: 1,6 kcal = 156 g.

Na diecie lodowej będzie można zatem zjeść 156 g takich lodów dziennie.

fot. Dieta lodowa: zasady/ Adobe Stock, lilechka75

Najprościej skorzystać z dowolnego zdrowego jadłospisu diety 1200 kcal i uzupełnić go dowolnym zdrowym produktem o wartości kalorycznej 50 kcal. Taką wartość mają np.:

3 słupki średniej marchewki,

białko dużego jaja,

duże kiwi,

2 morele,

10 sardynek w sosie własnym,

2 mandarynki,

4 filiżanki szpinaku,

2 filiżanki pieczarek,

2,5 pęczka rzodkiewek,

2 papryki zielone,

2 średnie pomidory,

10 szparagów,

2 ogórki szklarniowe (te długie),

niecałe 200 g truskawek,

filiżanka arbuza,

pół gruszki,

jabłko,

2 plastry świeżego ananasa,

2 łyżki hummusu.

Do tego jedna porcja lodów dziennie o kaloryczności 250 kcal.

Jadłospis diety lodowej 1250 kcal + 250 kcal w lodach

Oto dokładny jadłospis o kaloryczności 1250 kcal na 2 dni. Zainspiruj się nim, jeśli chcesz spróbować diety lodowej.

Dzień 1 (1250 kcal):

Śniadanie:

Omlet z dwóch jajek (120 g) z dodatkiem szpinaku (50 g) - 160 kcal

Kromka chleba pełnoziarnistego (40 g) - 90 kcal

Pomidor (100 g) - 20 kcal

Herbata z cytryną (bez cukru) - 0 kcal

Drugie śniadanie:

Jogurt naturalny (150 g) - 80 kcal

Maliny (100 g) - 32 kcal

Obiad:

Pierś z kurczaka grillowana (150 g) - 165 kcal

Quinoa ugotowana (150 g) - 134 kcal

Warzywa na parze (brokuły, marchew, kalafior - 200 g) - 60 kcal

188 g sorbetu cytrynowego (gramatura obliczona na podstawie kaloryczności sorbetu cytrynowego Grycan – 133 kcal 100 g)

Podwieczorek:

Jabłko (150 g) - 80 kcal

Migdały (15 g) - 90 kcal

Kolacja:

Filet dorsza pieczony (150 g) - 120 kcal

Batat pieczony (150 g) - 120 kcal

Sałata z pomidorami i ogórkiem (100 g) - 30 kcal

Olej lniany jako dressing (1 łyżka) - 40 kcal

Dzień 2 (1250 kcal) diety lodowej

Śniadanie:

Owsianka na wodzie z dodatkiem jagód (40 g owsianki, 150 ml wody, 50 g jagód) - 150 kcal

Jogurt naturalny (100 g) - 53 kcal

Orzechy włoskie (20 g) - 130 kcal

Drugie śniadanie:

Banan (120 g) - 105 kcal

Jajko ugotowane na twardo (50 g) - 68 kcal

Obiad:

Indyk duszony w sosie pomidorowym (150 g) - 175 kcal

Kasza gryczana gotowana (150 g) - 155 kcal

Mieszanka warzyw na parze (szpinak, cebula, papryka - 200 g) - 60 kcal

80 g lodów czekoladowych (gramatura obliczona na podstawie kaloryczności lodów czekoladowych HÄAGEN-DAZS – 314 kcal 100 g)

Podwieczorek:

Gruszka (150 g) - 80 kcal

Jogurt grecki light (100 g) - 59 kcal

Kolacja:

Sałatka z tuńczykiem (tuńczyk w wodzie - 100 g, sałata, ogórek, papryka) - 180 kcal

Chleb pszenny razowy (40 g) - 90 kcal

Oliwa z oliwek jako dressing (1 łyżeczka) - 40 kcal

Zawsze sprawdzaj skład lodów i wybieraj te najzdrowsze – z jak najmniejszym dodatkiem cukru, barwników i konserwantów.

Jednak zanim się zdecydujesz taki jadłospis diety lodowej wypróbować, sprawdź, jakie ona daje efekty.

Dieta lodowa to nic innego jak dieta tworząca deficyt kaloryczny o całkowitej kaloryczności na poziomie 1500 kcal. Pozwala chudnąć w tempie ok. 2 kg miesięcznie, czyli w takim samym tempie jak każda inna dieta o takiej kaloryczności.

Niewątpliwie może być kusząca dla osób, które mają problem z tym, żeby odchudzając się, odmawiać sobie słodyczy i innych jedzeniowych przyjemności. Może więc pomóc wytrwać na diecie i zachować dobre samopoczucie. Trzeba jednak pamiętać, że lody nie są wartościowym składnikiem diety i zalicza się je do tzw. pustych kalorii, gdyż w przeliczeniu na 1 kcal dostarczają mało składników odżywczych. Z pewnością zdrowiej byłoby te 250 kcal przeznaczyć na zjedzenie bardziej odżywczych produktów: warzyw, owoców, nabiału.

Dieta o kaloryczności 1250 kcal, a taką mają odżywcze pokarmy w diecie lodowej, może nie dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, zwłaszcza jeśli jest niewłaściwie skomponowana. Natomiast w połączeniu z lodami dostarcza tyle kalorii, aby pomóc uniknąć efektu jojo.

fot. Dieta lodowa – efekty/ Adobe Stock, elenavah

Niektórzy twierdzą, że lody są korzystne na diecie odchudzającej. Dowodem na odchudzające działanie lodów ma być fakt, że organizm potrzebuje sporo kalorii, by ogrzać do temperatury ciała, a następnie strawić zimny posiłek. Dodatkowe zapotrzebowanie energetyczne ma być rekompensowanie korzystaniem z zapasów z tkanki tłuszczowej, co ma sprzyjać utracie wagi.

Jest w tym nieco prawdy. Jednak wydatek energetyczny potrzebny do strawienia lodów będzie mniejszy niż liczba kalorii, które organizm otrzyma z lodami. Oznacza to, że przekonanie, że lody odchudzają to mit.

Nie wierzysz? No to patrz: podgrzanie 250 g wody o temperaturze 20 stopni C do temperatury 35 stopni wymaga 4 kcal. Zatem podgrzanie takiej porcji wody o 1 stopień wymaga 0,26 kcal. Gdyby twoja porcja lodów 250 kcal ważyła 250 g i twój organizm musiałby je podgrzać o 37 stopni (od 0 do 37 stopni), zużyłby na to 9,6 kcal. Kaloryczność lodów jest znacznie wyższa. Oczywiście to tylko szacunki, ale dają pojęcie o tym, że nie ma szans na to, aby jedzenie lodów czy picie zimnych słodkich napojów spalało więcej kalorii niż ich dostarcza. Wyjątkiem jest woda, która jest bezkaloryczna.

Zatem wszyscy, którzy wyszukują w internecie hasła typu:

jedzenie lodu na odchudzanie,

kostki lodu na odchudzanie,

mogą już teraz sobie odpuścić te mrzonki. Lody na odchudzanie to żaden patent. Natomiast picie wody z lodem faktycznie może pomóc spalić kilka dodatkowych kalorii. Ale nie setki kalorii, nawet nie dziesiątki.

Pamiętaj też, że kupne lody to bomba kaloryczna, ze względu na dużą zawartość cukru i tłuszczu. Dodatkowo, lody podawane w formie deseru z dodatkami np. z bitą śmietaną, bakaliami i polewą mogą mieć nawet 500 kcal. Lody przemysłowe często zwierają syrop glukozowo-fruktozowy, barwniki, stabilizatory, sztuczne barwniki i aromaty, które nie sprzyjają zdrowiu oraz szczupłej sylwetce.

5 popularnych mitów o lodach w diecie

Czy można jeść lody na diecie odchudzającej? Wszystko zależy, na jakiej diecie. Niektóre diety dopuszczają jedzenie lodów jako przekąski (diety niskokaloryczne, eliminacyjne). Jeżeli jesteś na diecie opracowanej przez dietetyka, warto zasięgnąć konsultacji, by mieć pewność, że słodki deser nie zniszczy wypracowanych wcześniej efektów.

Podobnie jak w przypadku innych dietetycznych pokus, zależy jak często, w jakiej ilości oraz jakie lody wybierzesz. Najlepiej sięgać po lody domowej roboty, sorbety, słodzone np. ksylitolem. Dietetyczne lody coraz częściej oferują też zarówno lodziarnie, jak i producenci lodów.

Kilka zasad, jak jeść lody, aby nie tuczyły:

Jedz lody maksymalnie 1 raz w tygodniu.

Wybieraj naturalne sorbety, zrezygnuj z deserów lodowych z dodatkami.

Zastąp lodami inny posiłek w diecie np. drugie śniadanie lub podwieczorek.

Porcja lodów nie powinna być większa niż 100 g (około 2 gałki).

Przygotowuj lody samodzielnie. Jedząc domowe lody, będziesz mieć pewność, z czego zostały przygotowane.

Artykuł pierwotnie opublikowała Marta Kosakowska 4.07.2007

Reklama

Czytaj także:

Lody poniżej 100 kcal w sztuce – 18 propozycji

Lody z kalafiora fit – 3 przepisy

Naturalne lody waniliowe i smietankowe z dobrym składem