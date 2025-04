Każdy, kto szuka prostych sposobów na szybsze odchudzanie, prędzej czy później trafi na hasło: liść laurowy na odchudzanie. Pomysł jest kuszący – zrobić napar, wypić i tylko patrzeć, jak kilogramy spadają. Moda na takie „babcine sposoby” kwitnie i nawet w większości nie są one szkodliwe. Problem jest tylko jeden – nie wiadomo czy działają.

Reklama

Spis treści:

Poniżej podajemy fakty (to właściwości odżywcze liścia laurowego i jego działanie medyczne) oraz… domysły czy też pobożne życzenia osób, które zarzekają się, że napar z liści laurowych wspomaga odchudzanie. Nie twierdzimy, że to totalne bzdury, ale nie ma twardych dowodów na to, że faktycznie tak działa liść laurowy.

Liście laurowe to naszpikowane mikroelementami listki drzewka laurowego.

W 100 g suszonych liści znajduje się:

313 kcal

7,61 g białka

75 g białka

8,36 g tłuszczów

26,3 g błonnika

witamina C

witamina A

wapń

magnez

fosfor

potas

niacyna

żelazo

cynk

miedź

selen

olejki eteryczne.

Działanie liści laurowych na organizm

Oto naukowe fakty. Wyciąg z liści laurowych stosuje się w maściach rozgrzewających i przeciwbólowych. Działa też moczopędnie, wspomagająco stosuje się go przy nadciśnieniu, cukrzycy, stanach zapalnych żołądka, chorobach skóry, przy biegunkach. Liść laurowy spowalnia wzrost poziomu cukru we krwi po posiłku. Działa przeciwzapalnie, żółciopędnie, wykrztuśnie i napotnie. Naukowcy podejrzewają, że może także przeciwdziałać niektórym nowotworom, pomagać w leczeniu ran i zakażeń grzybiczych, wypadaniu włosów. Liść laurowy na łupież też wykazuje pozytywne działanie. Imponująca lista prozdrowotnych działań, ale… nic o odchudzaniu.

Jeśli o faktach mowa, trzeba też wspomnieć o przeciwwskazaniach do stosowania liści laurowych. Zbyt duża konsumpcja u niektórych osób może wywołać działania niepożądane. Dlatego szczególną ostrożność, a najlepiej konsultację z lekarzem zaleca się:

ciężarnym,

matkom karmiącym,

osobom przyjmującym leki przeciwcukrzycowe,

ludziom w okresie okołooperacyjnym,

alergikom.

Teraz o działaniu liści laurowych w związku z odchudzaniem – to te informacje, których potwierdzenia nie sposób znaleźć w badaniach naukowych związanych z odchudzającym działaniem liści laurowych, bo takich badań nie przeprowadzono.

Przypisywane liściom laurowym działanie odchudzające:

usprawnia działanie układu pokarmowego w związku z zawartością błonnika,

przyspieszanie metabolizmu,

wspomaganie usuwania toksyn z organizmu.

Problem polega na tym, że brak jest danych, czy i o ile liście laurowe przyspieszają metabolizm. Toksyny i tak są usuwane z organizmu zdrowej osoby przez wątrobę i nerki, a błonnik – owszem wspomaga działanie układu pokarmowego, ale ile go przenika z liści do naparu – nie wiadomo, ale z pewnością zjedzenie jabłka ze skórką dostarczy go więcej niż wypicie naparu z liścia laurowego.

Brak jest ścisłych wytycznych dotyczących dawkowania i czasu kuracji. Niektórzy twierdzą, że napar można pić codziennie rano w ilości szklanki, inni – że najlepiej taką porcję wypijać małymi porcjami przez cały dzień, a jeszcze inni, że napar z liści laurowych na odchudzanie można stosować jedynie przez 3 kolejne dni, po czym trzeba zrobić tydzień przerwy.

Brak jest przy tym uzasadnienia, z czego wynikają takie, a nie inne zalecenia. Dlatego każdy, kto chce spróbować naparów z liści laurowych na odchudzanie, powinien zachować rozsądek i umiar, a po rozpoczęciu „kuracji”, obserwować się. Lepiej na wszelki wypadek trzymać się też zalecenia, aby nie pić tygodniami czy miesiącami takiego naparu, gdyż skutki takiego postępowania nie zostały zbadane.

Ten prosty przepis pozwala przygotować napój wspomagający odchudzanie. Podobno najlepiej pić go rano, ok. 20-30 minut przed śniadaniem.

Składniki:

duży liść laurowy,

cytryna,

300 ml wody.

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj cytrynę, przekrój na pół i wyciśnij z niej sok do małej miseczki. Nalej wodę do rondelka, wrzuć pozostałe po wyciskaniu skórki od cytryny i liść laurowy. Zagotuj i pozwól gotować się jeszcze 3 minuty. Ciągle mocno ciepły napar przelej do szklanki i dodaj łyżkę soku z cytryny. Wymieszaj.

fot. Liść laurowy na odchudzanie - misktura/ Adobe Stock, Victoria_Hunter

Nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że picie naparu z liści laurowych na odchudzanie jest skuteczne. Brak jest też precyzyjnych wytycznych, jak dawkować napar i jak długo stosować. Wszystkie dostępne informacje związane ze stosowaniem tego zioła w kuracji odchudzającej i skutków picia takich naparów trzeba przyjmować sceptycznie. Jedno jest pewne – napar z liści laurowych, jak każdy inny, np. z białej czy zielonej herbaty, może być ewentualnie jedynie uzupełnieniem diety odchudzającej i zdrowego stylu życia, które są udowodnionymi sposobami na pozbywanie się nadwagi.

Reklama

Czytaj także:

Liść laurowy na mole – jak stosować

Liść laurowy na zmarszczki – 2 przepisy

Liść laurowy na haluksy – zmniejsza ból i stan zapalny