Idealny czas na zmiany

Latem nie jadamy tak chętnie obfitych posiłków, wybieramy za to świeże owoce i warzywa, pijemy bez umiaru soki i wodę mineralną. Warzywa i owoce są bogate w błonnik i antyoksydanty, które potrafią poradzić sobie z zatruwającymi nasz organizm toksynami i wolnymi rodnikami. Warunki do oczyszczenia układu pokarmowego są więc wybitnie sprzyjające. Dietetycy i lekarze jednogłośnie podkreślają, że nie ma lepszej i przyjemniejszej metody oczyszczania organizmu niż racjonalna dieta. Należy również pamiętać o tym że zawsze kiedy decydujesz się oczyszczać organizm zrezygnuj z palenia papierosów, picia alkoholu, kawy i mocnej herbaty, bo to zniweczy Twój plan.

Zanieczyszczenia

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wraz z żywnością trafiają do naszego przewodu pokarmowego metale ciężkie (np. kadm, ołów, rtęć), konserwanty, dodatki do żywności, resztki nawozów i pestycydy. Nawet osoby restrykcyjnie dbające od dietę i starannie dobierające produkty spożywcze nie są w stanie do końca uniknąć zanieczyszczeń.

Toksyny są bowiem również w wodzie i powietrzu. Część tych niepożądanych substancji zostaje w tkankach i może być przyczyną chorób, natomiast stosując dietę oczyszczającą można je systematycznie usuwać z przewodu pokarmowego nie dopuszczając do nadmiernego gromadzenia ich w organizmie. Nie musi to być jednak głodówka, wystarczy racjonalna dieta, wspomagana okresem letnim, który niejako wymusza spożycie dużej ilości napojów.

Racjonalne ograniczenie

Osoby, które na co dzień ograniczają mięso, tłuszcz i słodycze, a jedzą dużo warzyw, owoców, grubych kasz i przetworów z razowej mąki, nie muszą stosować głodówki, by oczyścić organizm. Racjonalna dieta świetnie reguluje pracę jelit przez co zapobiega występowaniu zaparć. Wszystko to dzięki odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego ułatwiającego wydalanie niestrawionych resztek. Błonnik pokarmowy przyspiesza perystaltykę jelit, skracając czas kontaktu szkodliwych substancji ze ścianami jelita. Wraz ze sprawnie przesuwającym się „błonnikowym balastem” usuwane są toksyny i cholesterol. Dodatkowo spożywając żywność nisko przetworzoną, sięgając po świeże, dobrej jakości produktu żywnościowe nie dostarczamy do organizmu związków zaśmiecających nasz organizm.

Alicja Kalińska, Elżbieta Gmurczyk

SetPoint Doradztwo Żywieniowe

www.setpoint.pl