W upały może wydawać ci się, że „nic nie zjadłaś przez cały dzień”, a w rzeczywistości nie tylko pokryłaś w pełni zapotrzebowanie kaloryczne, a nawet je przekroczyłaś. Wszystko przez produkty, które wyglądają niewinnie, a dostarczają bardzo wielu kalorii. Oto największe bomby kaloryczne lata i ich zamienniki, które ochronią twoją sylwetkę przed utyciem.

Reklama

Spis treści:

Czarna kawa nie ma prawie wcale kalorii, a niektórzy stosują nawet kawę na odchudzanie. Między czarną kawą a kawą mrożoną, z bitą śmietaną, lodami, pełnym mlekiem i syropem, jest jednak duża różnica. Mrożona kawa z sieciowych kawiarni może dostarczać nawet więcej kalorii, niż porcja obiadu!

Kaloryczność Caramel Frappucino z sieciówki:

W wersji 350 ml jest 260 kcal.

W wersji 470 ml jest 380 kcal.

W wersji 710 ml jest aż 470 kcal!

Większość z tych kalorii, to słabej jakości tłuszcz i cukier. W porcji mrożonej kawy może być nawet 11 łyżeczek cukru!

Kawa mrożona ma więcej kalorii, jeśli dodano do niej:

syrop smakowy,

lody,

cukier (nie ma różnicy czy to cukier biały, trzcinowy czy brązowy),

bitą śmietanę,

pełne mleko,

posypki.

Dietetyczna, niskokaloryczna wersja kawy mrożonej



Nie każda mrożona kawa musi być bardzo kaloryczna. Nie demonizujmy jej. Może być to smaczny, orzeźwiający napój. Na diecie przyjazne są na przykład:

kawa cold brew bez cukru,

mrożona kawa w prostej formie jako czarna kawa + kostki lodu + mleko,

smakowa mrożona kawa z blendowanym bananem, truskawkami lub cynamonem.

Nawet kawy z sieciowych kawiarni mogą mieć mniejszą kaloryczność. Frappuccino bez dodatku syropów, posypek i śmietany, przygotowane na mleku 2%:

W wersji 350 ml ma 160 kcal.

W wersji 470 ml 230 kcal.

W wersji 710 ml ma 310 kcal.

fot. Kawa mrożona z bitą śmietaną i syropem to prawdziwa bomba kaloryczna/ Adobe Stock, xMarshall

Słodkie piwa smakowe mogą mieć nawet więcej kalorii, niż napoje gazowane, których wystrzegasz się pewnie, bo wiesz, że są niezdrowe i niedietetyczne. 100 ml piwa o smaku malinowym lub jabłkowym ma ok. 55 kcal/ 100 g. To trochę więcej niż jasne piwo, które ma ok. 50 kcal/ 100 g. Najwięcej kalorii mają mocne i ciemne piwa, bo aż 66 kcal/ 100 g. Kaloryczność alkoholu jest naprawdę wysoka w porównaniu z innymi napojami. Piwo ma więcej kalorii niż soki i napoje typu cola. Za kalorie w piwie odpowiedzialny jest częściowo cukier naturalnie w nich występujący i dodany w formie syropów. Głównie kaloryczność piwa to jednak alkohol.

Dietetyczna i niskokaloryczna wersja piwa



Przemyśl dokładnie, czy chcesz wlewać siebie tyle kalorii z piwem. Na rynku jest naprawdę bogata oferta piw bez alkoholu: jasnych i smakowych, które są zdrowsze i zdecydowanie mniej tuczą. W piwie zero kalorii jest ok. 20 kcal/ 100 ml.To przecież ponad 2 razy mniej niż w klasycznym piwie z alkoholem. Nawet wersje smakowe piw 0% mają maksymalnie 25 kcal/ 100 ml.

fot. Piwo to prawdziwa bomba kaloryczna/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Lody, choć smaczne i orzeźwiające, nie sprzyjają diecie. Mleczne lody mają dużo tłuszczu i cukru, lody wodne to z kolei po prostu woda z syropem cukrowym i aromatami. Ciężko uznać je za dietetyczne.

Przykładowa porcja popularnego deseru z McDonald's, McFlurry (w wersji karmel + Lion) dostarcza aż 325 kcal. W 100 g tego deseru jest ok. 165 kcal.

Podbijające kalorie w lodowych deserach dodatki to:

posypki,

wafelki,

bita śmietana,

sosy do lodów.

Dietetyczna i niskokaloryczna wersja lodów

Możesz oczywiście skorzystać z fit przepisów na domowe lody, jednak to nie zawsze wykonalne. Jak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i cieszyć się lodami, jednocześnie nie dostarczając zbyt wielu kalorii?

Postaw po prostu na mniejsze porcje. To banalny sposób, ale działa i ochroni cię przed przekroczeniem zapotrzebowania kalorycznego. Wybieraj lody bez polewy czekoladowej, w lodziarni zamów gałkę lodów w kubeczku, a nie słodkim wafelku. Zrezygnuj z posypek, sosów do lodów i bitej śmietany.

Wybierając lody w supermarkecie, chwyć taki, który jest najmniejszy. Nie musisz porównywać składów i czytać dokładnie etykiet. Nawet lody o składzie dalekim od doskonałego możesz umieścić w odchudzającym jadłospisie, jeśli będzie to po prostu mniejsza porcja.

Jeśli wybierasz kremowe lody z automatu, sięgnij raczej po lekkie lody typu włoskiego, a nie ciężkie amerykańskie. Mają mniej kalorii.

fot. Desery lodowe są bardzo kaloryczne/ Adobe Stock, Phish Photography

Przypadek mrożonego jogurtu omawiałyśmy już przy wskazywaniu na fit produkty, które wcale nie są fit. Stoiska z mrożonym jogurtem są popularne w wakacyjnych kurortach i miejscowościach. Choć jogurt jest sam w sobie jak najbardziej przyjazny na diecie, wiele mrożonych jogurtów jest mocno posłodzonych, a niektóre mają też dużo tłuszczu. Nie zawsze tak jest, ale w najpopularniejszych stoiskach to standard. Jeśli dodasz do tego kolorową cukrową posypkę, otrzymujesz deser, który z dietetycznym nie ma za wiele wspólnego.

Dietetyczny i niskokaloryczny mrożony jogurt

Jeśli masz ochotę na orzeźwiający posiłek o smaku jogurtowym, zjedz po prostu naturalny jogurt z owocami. Możesz też zblendować mrożone owoce z jogurtem, a uzyskasz prawdziwie mrożony jogurt. Możesz też oczywiście sięgnąć po mrożony jogurt ze stoiska, nie jest on zupełnie przeciwwskazany, ale nie jedz go bezkarnie z nadzieją, że to fit produkt.

fot. Mrożony jogurt jest słodzony i kaloryczny/ Adobe Stock, Thaweerat

Nawet domowe lemoniady, lub samodzielnie zrobione lemoniady oferowane przez restauracje mogą mocno tuczyć. Ich kaloryczność na 100 ml nie robi dużego wrażenia, ale chodzi tu raczej o ilość takiej lemoniady, jaką wypijasz na raz.

Robiąc domową lemoniadę, pewnie przygotowujesz od razu cały dzbanek, który prędzej czy później znika. To dobrze, o ile nie dodajesz do takiej lemoniady za dużo cukru lub miodu. Obydwa te składniki to cukry proste, które warto ograniczać. Domową lemoniadą i tak nie pobijesz zawartości cukru w popularnych napojach, ale nie traktuj jej całkiem bezkarnie.

Każda duża łyżka miodu, którą dodajesz do domowej lemoniady to ok.90 kcal. Kupując lemoniadę w restauracji, nie wiesz, ile jest w niej cukru. Nie musisz całkiem rezygnować z takiego napoju, zachowuj po prostu czujność.

Uważaj też, jeśli „lemoniada” powstaje u ciebie na bazie rozrabiania syropu z wodą. Większość tych syropów to sam cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. Można znaleźć też syrop z dobrym składem z zawartością soku >50%, ale szukaj go raczej w aptekach i internecie, niż supermarketach.

Dietetyczne i niskokaloryczne lemoniady

Dietetyczna wersja lemoniady to po prostu woda z dodatkami:

miętą,

cytryną,

mrożonymi owocami,

ogórkiem,

rozmarynem,

jadalnymi kwiatami.

Jeśli wolisz bardziej oryginalny, ale dalej niskoenergetyczny napój, skorzystaj z pomysłów na naturalne izotoniki.

fot. Lemoniada też może być kaloryczną bombą/ Adobe Stock, Vasiliy

Wiesz, że kaloryczność alkoholu jest duża, ale jaki jest najbardziej kaloryczny alkohol? Niestety wszystkie alkoholowe i bezalkoholowe drinki kojarzone z latem, plażą i beach-barami to energetyczne bomby.

Słodkie koktajle alkoholowe dostarczają wielu kalorii. To wina przede wszystkim alkoholu, ale też syropów cukrowych, soków i likierów w nich zawartych.

Popularny koktajl Mojito ma ok. 220 kcal w porcji.

Aperol Spritz to ok. 220 kcal w porcji.

200 ml Pina Colady to już 474 kcal.

Dietetyczne wersje koktajli i drinków

Najlepiej szukać bezalkoholowych zamienników koktajli drinków. Jeśli liczysz na coś z alkoholem, wybieraj raczej lekkie koktajle bez syropów cukrowych, bez skondensowanego mleka i mleczka kokosowego. Np. drink mimosa, czyli koktajl na bazie prosecco i soku pomarańczowego.

Jeśli przygotowujesz drinki w domu, korzystaj z bezcukrowych wersji uzupełniających napojów: ice tea zero, napojów typu cola zero, Sprite zero. Obniżasz tak kaloryczność całego napoju.

fot. Koktajle to prawdziwe bomby kaloryczne/ Adobe Stock, smspsy

Reklama

Czytaj także:

Obalamy mity żywieniowe: 6 błędnych przekonań o łączeniu produktów w które dalej wierzysz

Obalamy mity żywieniowe: 7 mitów o odchudzaniu, w które dalej wierzysz

Z mojego gabinetu: 5 najczęściej popełnianych przez Polki błędów żywieniowych

Na tropie dobrego składu: wybieramy 7 jogurtów pitnych bez cukru