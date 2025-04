Lekka sałatka z kuskusem

Sałatka z kaszki kuskus świetnie sprawdzi się jako lunch w upalne dni, jako dodatek do grilla, a także jako przekąska na spotkanie z przyjaciółmi. Lekka przekąska idealna na lato!



fot. Fotolia/serwis prasowy Quicker

Składniki na sałatkę z kuskusem:

szklanka kaszy kuskus

1 ogórek

100 g sera feta

orzechy włoskie

pietruszka

Dressing:

olej rzepakowy

cytryna

sól i pieprz

cukier

Sposób przygotowania sałatki:

1. Kaszę kuskus wsyp do miski i zalej wrzącą wodą ponad poziom kaszy, całość odstaw na moment, aż kasza wchłonie całą wodę (możesz kaszę odrobinę posolić).

2. Umyj ogórka i pokrój w cienkie plasterki, a ser feta w drobną kostkę.

3. Orzechy włoskie po sparzeniu i obraniu ze skorupki, posiekaj na drobniejsze cząstki.

4. W osobnym naczyniu przygotuj dressing: 3 łyżki oleju rzepakowego, a do tego kilka kropli soku z cytryny, sól, pieprz oraz szczypta cukru.

5. Wszystkie składniki wraz z ostudzoną kaszą wrzuć do jednej miski i dokładnie wymieszaj, polej dresingiem i ponownie wymieszaj.

6. Na górę połóż kilka orzechów włoskich i listków pietruszki do ozdoby.

Na podstawie materiałów prasowych marki Quicker