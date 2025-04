Refundowanie leczenia otyłości wynika stąd, że tak jak w przypadku innych chorób, otyłość może mieć podłoże genetyczne lub być wynikiem uzależnienia od jedzenia, co plasuje ją na równi z innymi chorobami, których leczenie finansuje NFZ. Decyzja o pokrywaniu kosztów leczenia osób o bardzo dużym BMI wydaje się tym ważniejsza, im większa część społeczeństwa dotknięta jest otyłością. A liczby te stale rosną.

Już w 2012 roku Centrum Leczenia Otyłości w Krakowie jako pierwsze w Polsce zdobyło kontrakt z NFZ w całości pokrywający koszty leczenia pacjentów cierpiących na otyłość. Od tego czasu wiele placówek przyjęło do leczenia pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z powrotem do prawidłowej masy ciała.

Wymogi, jakie trzeba spełnić, aby wziąć udział w refundowanym leczeniu otyłości:

trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego do poradni chorób metabolicznych,

do poradni chorób metabolicznych, po rejestracji telefonicznej lub osobistej należy udać się na wizytę, na której podjęta zostanie decyzja o sposobie dalszego leczenia.

Refundowane leczenie na NFZ obejmuje odchudzanie pod kontrolą dietetyka oraz leczenie skutków otyłości. To oznacza też opiekę lekarza innych specjalności, np. kardiologa czy ortopedy. Dietetyk przygotowuje dietę dostosowaną do potrzeb pacjenta, uwzględniając wszystkie ważne czynniki – stan zdrowia, masę ciała, tryb życia. Możliwe jest też zastosowanie tabletek na odchudzanie czy innych leków ułatwiających redukcję masy ciała. Niektóre z nich widnieją na liście leków refundowanych, co znacznie zmniejsza ich koszt dla pacjenta.

W ramach leczenia otyłości na NFZ możliwe jest również leczenie chirurgiczne – operacja bariatryczna różnego typu. Leczenie operacyjne przysługuje osobom o BMI wyższym niż 40 lub o BMI ponad 35, u których stwierdza się przynajmniej dwa objawy zespołu metabolicznego albo chorobę będącą skutkiem otyłości. Decyzję o leczeniu operacyjnym podejmuje się dopiero wtedy, gdy inne metody okazały się nieskuteczne.

Osoba, która zostanie zakwalifikowana do operacji bariatrycznej w ramach NFZ musi liczyć się z tym, że będzie na nią musiał długo czekać – nawet rok.

Warto jednak kontaktować się z placówkami, które mają kontrakt z NFZ na wykonywanie takich zabiegów, gdyż możliwe jest, że będą w stanie zaproponować wcześniejszy termin. Nie obowiązuje tutaj rejonizacja, co oznacza, że pacjent może wybrać placówkę w dowolnym regionie Polski.

Wystarczy skierowanie od lekarza współpracującego z NFZ, na którym wpisane zostanie rozpoznanie z kodem ICD-10: E 66.0, co oznacza „otyłość spowodowana nadmierną podażą energii”.

Kos-Bar to nowy, prowadzony od 2022 roku program leczenia otyłości refundowany przez NFZ. Jest realizowany w formie pilotażowej, czyli nie został jeszcze wprowadzony na stałe. Pacjent musi mieć ukończone 18 lat, BMI powyżej 40 lub 35, ale musi u niego zostać stwierdzone, że chirurgiczna interwencja może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.

Leczenie obejmuje kompleksową opiekę medyczną i leczenie chirurgiczne prowadzone w jednym ośrodku koordynującym. Model opieki w ramach refundowanego programu leczenia otyłości Kos-Bar obejmuje: diagnozę nowoczesne leczenie bariatryczne (operacyjne) opiekę psychologiczną opiekę dietetyka, rehabilitację. NFZ pokrywa koszty przygotowania do operacji (3-6 miesięcy), leczenia zabiegowego oraz opieki bariatrycznej monitorującej.

fot. Refundowane leczenie otyłości: program Kos-Bar/ Adobe Stock, Peakstock

Do programu nie zostaną zakwalifikowani ci, którzy mimo spełnienia powyższych wymagań, mają:

choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia

choroby stanowiące zagrożenie dla życia

choroby endokrynologiczne będące przyczyną otyłości

będące przyczyną otyłości ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi

czynne uzależnienie od alkoholu lub narkotyków

choroby psychiczne niepoddające się kontroli mimo leczenia i farmakoterapii

upośledzenie umysłowe ciężkiego stopnia

brak możliwości udziału w stałej długoterminowej kontroli po leczeniu operacyjnym w okresie

12 miesięcy poprzedzających planowaną ciążę oraz okres ciąży i karmienia piersią

oraz okres ciąży i karmienia piersią brak pełnego przekonania co do słuszności wyboru leczenia operacyjnego

stan uniemożliwiający samodzielne życie w sytuacji, gdy rodzina lub jednostka organizacyjna opieki społecznej nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego długoterminowego nadzoru.

Pacjent zakwalifikowany do programu Kos-Bar otrzyma w ośrodku koordynującym specjalną kartę Kos-Bar oraz wybierze ośrodek, pod którego opieką będzie chciał pozostawać w czasie udziału w programie.

Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że co czwarty jest otyły, a nadwagę ma trzech na pięciu dorosłych Polaków. Za 5-6 lat tych ostatnich osób otyłych w Polsce może być nawet 30%. Pod tym względem gonimy USA – tam obecnie 30% dorosłych ma nadwagę, a aż 42,4% jest otyłych.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 17.04.2012 roku przez Agatę Bernaciak.

