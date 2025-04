Czy dieta może leczyć? Mgr Monika Ciszek-Skwierczyńska, psychodietetyk, na własnym przykładzie dowodzi, że odpowiednio skomponowany jadłospis ma siłę uzdrowić nas z poważnej choroby.



Fot. Fotolia



Dlaczego decydujemy się na dietę? Najczęściej, by schudnąć i poprawić swój wygląd. Popularne są również tak zwane diety oczyszczające, które mają pomóc w pozbyciu się z organzimu toksyn oraz odkwaszające. A czy dieta może leczyć? Owszem tak!

Dieta na migrenę i wysokie ciśnienie

- Cztery lata temu cierpiałam na potworne migreny, których przyczyny nie znałam – mówi eskpertka – kiedy w końcu trafiłam na pogotowie, okazało się, że mam bardzo wysokie ciśnienie i to ono jest powodem bólu głowy, wymiotów i stanu przedwylewowego. Nie zgodziłam się na pobyt w szpitalu i leczenie farmakologiczne. Idąc za radą koleżanki, również psychodietetyczki, rozpoczęłam dietę dr Dąbrowskiej, tzw. dietę owocowo-warzywną.

Ciszek-Skwierczyńska nie tylko wyleczyła nadciśnienie, ale także na stałe zmieniła nawyki żywieniowe i do dziś na warzywach, owocach i rybach opiera swój codzienny jadłospis. Kiedy kilka tygodni temu stwierdzono u niej zaćmę, chorobę rzadko spotykaną u osób młodych, około 40. roku życia, od razu zdecydowała, że zanim podda się leczeniu operacyjnemu, da swojemu organizmowi szansę na samoulecznie z pomocą odpowiedniej diety.

Dlaczego leczenie jedzeniem działa?

Kluczem do sukcesu w przypadku tej diety jest takie skomponowanie składników, by organizm uruchomił mechanizmy samoleczące. - Nasze ciało, kiedy przestaniemy dostarczać mu trujące, obciążające go elementy, a zapewnimy zdrowe i lekkie, otrzymuje bodziec i energię do oczyczania się i regeneracji – wyjaśnia Ciszek-Skwierczyńska. Je się warzywa i owoce - surowe, duszone, pieczone, gotowane; w postaci zup, soków, koktajli, kiszonek z ogórków i buraków. Początkowo całkowicie rezygnuje się natomiast z warzyw skrobiowych, jak ziemniaki i protein zawartych m. in. w fasoli i grochu. Po dwytugodniowym okresie ścisłej diety, która składa się tylko z warzyw i owoców stopniowo wprowadza się inne składniki pokarmowe, takie jak skrobia i białe mięso. – Pacjenci na tej diecie nie są głodni – podkreśla Ciszek-Skwierczyńska – codziennie jedzą trzy główne dania i dwie przekąski. Śniadanie składa się na przyklad z trzech surówek i dwóch szklanek soku. Dieta może trwać od 2 do 6 tygodni. Pani Monika czuła się podczas pierwszej diety tak dobrze, że kontynuowała ją aż 14 tygodni.

Jak zaplanować dietę leczniczą?

- Dieta owocowo-warzywna oznacza dla organizmu dużą rewolucję, ponieważ polega na radykalnej zmianie nawyków żywieniowych – ostrzega ekspertka – dlatego należy się do niej odpowiednio przygotować – dodaje. Sama jest obecnie na takim etapie przygotowawczym przed dietą, która – jak ma nadzieję – wyleczy jej zaćmę. Odstawia stopniowo makarony, pieczywo, produkty o dużej zawartości cukru. Podkreśla, by przed rozpoczęciem głodówki, dobrze zaplanować jej czas i przebieg. Jeśli ma trwać dłużej niż 14 dni, warto skonsultować się z lekarzem i dietetykiem. – W pierwszym etapie następuje poważne osłabienie, pojawiają się problemy ze snem i mocne bóle głowy, ponieważ uruchamia się proces odtruwania organizmu – opisuje Ciszek-Skwierczyńska – w takich momentach przydaje się ktoś, kto nas będzie motywował i profesjonalnie wspierał – dodaje. Idealnym rozwiązaniem jest zaplanowanie rozpoczęcia diety podczas pobytu w ośrodku, który zatrudnia specjalistów z zakresu psychodietetyki. Zapewni nam to kompleksową opiekę medyczną oraz da okazję do wyciszenia i skupienia na sobie, co bardzo wzmacnia efekty diety. Taką propozycją są turnusy odchudzająco-oczyszczające, które w swojej ofercie posiada między innymi Centrum La Fuente w Szczyrku. – Nie mogę zagwarantować, że dieta owocowo-warzywna uleczy każdego i z każdej choroby – zaznacza psychodietetyczka – to kwestia indywidualna i wymagająca konsultacji medycznej oraz regularnego kontaktu z lekarzem, zwłaszcza, gdy nasza choroba ma charakter przewlekły. Jest to jednak na pewno dobry sposób, by podarować swojemu organizmowi poteżną dawkę energii i zdrowia, co pomoże w walce z chorobą.

Informacje o ekspercie:



Mgr Monika Ciszek-Skwierczyńska – psychoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień i zaburzeń odżywiania. Posiada 19-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń odżywiania i propagowaniu zdrowego stylu życia. Koordynuje program leczenia zaburzeń odżywiania w centrum La Fuente w Szczyrku.

