1. Waż się raz dziennie

Dlaczego to działa: Do tej pory dietetycy uważali, że swoją wagę należy kontrolować co tydzień. Najnowsze badania dowodzą jednak, że aby skutecznie schudnąć, lepiej ważyć się codziennie. Dlaczego tak jest? Im częściej sprawdzasz swoją wagę, tym łatwiej można wyłapać zgubne dla figury nawyki. Najlepiej ważyć się rano na czczo, po wizycie w toalecie. Poranny i wieczorny wynik mają prawo się od siebie różnić o ok. 2 kg.

Najlepsza strategia: Stań na wadze przed śniadaniem. Niewielkie wahania porannego pomiaru w granicach 0,5 kg nie są niczym złym. Jeśli jednak widzisz, że codziennie rano wskazówka idzie w górę, musisz ograniczyć węglowodany, słodycze, produkty zbożowe.



2. Ogranicz oglądanie telewizji do 2 godzin dziennie

Dlaczego to działa: Nałogowi telewidzowie siłą rzeczy nie mogą prowadzić aktywnego życia. Często ulegają też reklamom niezdrowych produktów żywnościowych. Z badań wynika, że dorośli, którzy spędzają przed telewizorem ponad 2 godziny dziennie, spożywają 7% kalorii więcej, zwłaszcza pod postacią słodkich przekąsek.

Najlepsza strategia: Nim zdecydujesz się usiąść przed telewizorem, kup gazetę z programem telewizyjnym i zaznacz w nim, co Cię interesuje. Zaraz po zakończeniu konkretnego programu wyłącz telewizor. Najbardziej zgubne w skutkach jest „skakanie po kanałach”.



3. Rozmawiaj z przyjaciółką chociaż 3 razy w tygodniu

Dlaczego to działa: Osoby na diecie potrzebują wsparcia – twierdzą konsultanci żywieniowi. Jak to wytłumaczyć? Samotność sprzyja tyciu, a życie aktywne i towarzyskie – szczupłej sylwetce. Ludziom, którzy czują się potrzebni i żyją intensywnie, łatwiej schudnąć.

Najlepsza strategia: Zapisz się na spotkania grupy wsparcia w odchudzaniu. Takie zbiorowe zrzucanie wagi łączy przyjemne z pożytecznym. Jeżeli jednak tam, gdzie mieszkasz, nie ma takiej możliwości, poproś o wsparcie przyjaciółkę. Informuj ją o każdym swoim sukcesie, o każdym zrzuconym kilogramie.



4. Jedz 4 gramy błonnika w każdym posiłku

Dlaczego to działa: Dieta bogata w błonnik pozwoli Ci bez uczucia głodu obniżyć ilość dostarczanych kalorii. Błonnik sprzyja szczupłej sylwetce bo przyspiesza przemianę materii i pobudza wytwarzanie tzw. hormonów sytości. Pamiętaj jednak, że produkty bogate w błonnik trzeba dłużej gryźć i żuć.

Najlepsza strategia: Aby dostarczyć organizmowi 25 g błonnika dziennie, Twój posiłek musi zawierać 4 g tej substancji. Oto przykład diety: zacznij dzień od płatków owsianych (1 kubek to 4 g) lub pełnoziarnistych tostów (2 kromki to 6 g). Na obiad zupa z fasoli (4,4 g), którą możesz zagryźć kromką razowego chleba (4 g). Na przekąski wybieraj owoce: morele, truskawki, cytrusy, brzoskwinie, jabłka, gruszki.



5. Rób przynajmniej 5 tysięcy kroków dziennie

Dlaczego to działa: Tyle kroków przeciętnie stawiamy każdego dnia, licząc te w drodze do pracy, do przystanku, po mieszkaniu. Taki dystans pozwala utrzymać wagę. Ale dopiero 9 tysięcy kroków przynosi korzyści dla zdrowia: podnosi poziom dobrego cholesterolu, reguluje ciśnienie krwi, sprzyja odchudzaniu.

Najlepsza strategia: Kup sobie licznik kroków (pedometr). To Ci da pewność, że przeszłaś odpowiedni dystans.



6. Zapisuj, co jesz przez 6 dni w tygodniu

Dlaczego to działa: Zapisywanie ma sens, bo czarno na białym uświadamia nam własne nawyki żywieniowe. Już po tygodniu widać nasze upodobania do określonych potraw. Kobiety często prezentują życzeniowy punkt widzenia, oparty na zasadzie: jeśli czegoś nie widzę, to znaczy, że tego nie ma. Dzienniczek to dowód, że trzeba jednak skorygować dietę.

Najlepsza strategia: Noś przy sobie notesik albo kartkę i po każdym posiłku zapisuj wszystko, co zjadłaś. Z pomocą licznika kroków sprawdzisz, ile kalorii spaliłaś, a ile zostało Ci do spalenia. Raz w tygodniu możesz pozwolić sobie na przerwę. Przeznacz ją na przyjemności podniebienia. Pod warunkiem, że zachowasz umiar.



7. Śpij 7 godzin

Dlaczego to działa: Naukowcy z uniwersytetu w Chicago odkryli, że ludzie, którzy za krótko śpią, mają niższy poziom hormonu odpowiedzialnego za kontrolowanie apetytu. Stąd wniosek, że zbyt krótki sen może powodować otyłość.

Najlepsza strategia: Wyznacz sobie godzinę pójścia spać (nie później niż 23) i za wszelką cenę jej przestrzegaj. Jeśli masz kłopoty ze snem, zgłoś się do lekarza lub poradni zaburzeń snu.



8. Pij 8 szklanek wody dziennie

Dlaczego to działa: Woda nie tylko gasi pragnienie, przyspiesza też przemianę materii. Jest koniecznym składnikiem wszystkich procesów metabolicznych. Optymalna ilość to 2 litry dziennie (podczas upałów i intensywnego wysiłku powinniśmy pić nawet więcej). Jeśli mamy jej w organizmie pod dostatkiem, procesy metaboliczne zachodzą znacznie szybciej.

Najlepsza strategia: Picie 8 szklanek wody dziennie pomaga zrzucić nawet 8 kg w ciągu roku. By zmniejszyć uczucie głodu, wypij szklankę wody przed posiłkiem. Uważasz, że 8 szklanek to za dużo? Spróbuj osiągnąć cel stopniowo.

9. Nie pracuj dłużej niż 9 godzin dziennie



Dlaczego to działa: Fińscy naukowcy twierdzą, że osoby pracujące ponad 8 godzin dziennie mają większą nadwagę. Powód? Brak czasu na odpowiednie odżywianie i ruch. Pracy często towarzyszy także stres, który prowadzi do niekorzystnych zmian hormonalnych.

Najlepsza strategia: Zaplanuj dzień tak, by po pracy mieć siłę do innych działań. Nastaw też budzik w pracy na 7 godzin. Gdy zadzwoni, zajmij się najpilniejszymi sprawami. Resztę dokończysz następnego dnia.



10. Zmniejsz spożycie cukru

Dlaczego to działa: Posiłek zawierający węglowodany powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi. Bardzo ważne jest jednak to, jakich cukrów dostarczamy z posiłkiem. W przypadku węglowodanów złożonych, np. w chlebie pełnoziarnistym, kaszach, ryżu, płatkach, wzrost glukozy we krwi następuje stopniowo. Cukry proste natomiast powodują bardzo szybki wzrost glukozy. Im wyższy poziom cukru we krwi, tym większe wydzielanie insuliny przez trzustkę. Wysoki poziom insuliny z kolei jest dla organizmu bardzo niekorzystny, ponieważ pobudza odkładanie tłuszczu oraz hamuje uwalnianie go z tkanki.

Najlepsza strategia: Sprawdzaj zawartość cukru na etykiecie. Staraj się jeść produkty świeże, unikaj tych z puszek. Zamień ziemniaki na

kaszę perłową, zamiast arbuza zjedz jabłko, pizzę zastąp makaronem, a drożdżówkę budyniem. Nie pij napojów owocowych zawierających dużo cukru.



na podstawie tekstu Sally Wadyka, Wiktorii Tokarskaiej