L-karnityna to popularny składnik suplementów na spalanie tkanki tłuszczowej. Jednak związek ten jest dostarczany przede wszystkim wraz z dietą. Organizm ludzki potrafi go także sam syntetyzować, by pokryć zapotrzebowanie.

Dorosły człowiek potrzebuje od 15-16 mg l-karnityny na dobę. Jej głównym źródłem w pożywieniu są:

czerwone mięso (zwłaszcza jagnięcina i wołowina),

produkty mleczne,

drób.

W zależności od diety średnia ilość dostarczanej z posiłkami l-karnityny wynosi od 20-200 mg na dobę. U osób stosujących dietę wegańską ilość ta może jednak spaść nawet do 1 mg/dobę. W takiej sytuacji to organizm wytwarza ten związek z dwóch aminokwasów (pojedyncze cegiełki budujące białka) lizyny i metioniny. W diecie wegańskiej ich źródłem są rośliny strączkowe i produkty zbożowe. Synteza wewnętrzna jest w stanie w całości pokryć potrzeby organizmu.

W diecie osób, które nie wykluczają produktów pochodzenia zwierzęcego:

75% l-karnityny jest dostarczane wraz z dietą,

25% l karnityny powstaje w organizmie.

Jej dodatkowym źródłem mogą być suplementy diety.

L-karnityna słynie ze swoim właściwości wspierających spalanie tkanki tłuszczowej. Związek ten jest skumulowany w mięśniach, gdzie przy pomocy l-karnityny tłuszcz (a dokładniej wolne kwasy tłuszczowej) jest transportowany do mitochondrium komórki. Mitochondium to silnik komórki, gdzie wolne kwasy tłuszczowe są przerabiane na energię (spalane), którą możesz wykorzystać w czasie ćwiczeń.

L-karnityna wykazuje zdolność do obniżania poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Jest więc związkiem biorącym udział w regulacji poziomu lipidów (tłuszczów) w naszym organizmie.

L-karnityna posiada zdolność wiązania metali ciężkich. Oprócz tego jest jednym z najcenniejszych antyoksydantów – eliminuje wolne rodniki i chroni komórki przed szkodliwym stresem oksydacyjnym. Ciekawą cechą l-karnityny jest również jej działanie poprawiające nastrój.

Wskazania do stosowania:

choroby układu krążenia,

podwyższony poziom cholesterolu we krwi,

choroby mięśni,

cukrzyca typu 2,

otyłość,

uprawianie sportu o charakterze wytrzymałościowym (np. bieganie).

niepłodność (L-karnityna znalazła zastosowanie w leczeniu niepłodności męskiej spowodowanej małą ruchliwością plemników),

osłabiony układ odpornościowy (np. u pacjentów chorujących na AIDS),

choroba Alzheimera.

Ucieszyłaś się, że wreszcie znalazłaś suplement, który bez wysiłku pomoże ci spalić tłuszcz? Niestety l-karnityna nie działa u osób, które nie trenują. Najlepsze efekty osiąga się przy zawartości tkanki tłuszczowej przekraczającej 25% u kobiet i regularnych treningach typu cardio, o charakterze tlenowym (np. bieganie, jazda na rowerze).

Jeśli chodzisz na fitness 2-3 razy w tygodniu to przyjmowanie preparatów z l-karnityną nic nie zmieni, bo i tak prawdopodobnie spożywasz odpowiednią ilość tego związku wraz z dietą. Musisz mieć także świadomość, że l-karnityna znacznie lepiej wchłania się z produktów naturalnych (50-80%), niż z suplementów (5-20%).

L-karnityna, jako suplement wspomagający odchudzanie, jest zatem wskazana dla osób, które trenują intensywnie na poziomie pół-zawodowym i zawodowym, a nie rekreacyjnie.

fot. Adobe Stock

L-karnityna jest dostępna jako suplement w różnych formach:

w tabletkach,

w płynie,

w formie shotów.

L-karinitynę możesz kupić także w chemicznej formie acetyl-l-karnityny, która jest wskazana przede wszystkim jako wsparcie układu nerwowego (poprawia koncentrację, wspomaga leczenie chorób neurodegeneracyjnych).

Osoby aktywne fizycznie powinny przyjmować l-karnitynę w dawce 1- 3 g na dobę. Wyższe dawki wskazane są tylko u sportowców profesjonalnych. L-karnitynę należy przyjmować między posiłkami, najlepiej na 1-2 godziny przed treningiem, na czczo lub na noc. Zalecaną dawkę dobową zazwyczaj dzieli się na 2-3 dawki w ciągu dnia.

W zależności od formy l-karnityny i wielkości opakowania cena suplementu waha się od 30 do 170 zł.

Nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych stosowania suplementów z l-karnityną. U niektórych osób przejściowo mogą pojawić się nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego:

biegunki,

nudności,

ból brzucha,

głośne przelewanie (burczenie) w jelitach.

Opinie na temat l-karnityny są podzielone. Analizując wypowiedzi na forach internetowych można zauważyć, że niektórzy użytkownicy wypowiadają się dosyć sceptycznie na temat działania l-karnityny na utratę masy ciała. Druga grupa potwierdza, że l-karnityna okazała się w ich przypadku skuteczna. Nie należy zapominać przy tym o aktywności fizycznej i zbilansowanej, racjonalnej diecie redukcyjnej, które są warunkami koniecznymi, by l-karnityna mogła zadziałać.

