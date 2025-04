Bluszczyk kurdybanek na odchudzanie nie wpływa w żaden znaczący sposób. Oznacza to, że przyjmowanie preparatów z wyciągami z tego zioła, picie herbatek z kurdybanka czy dodawanie jego listków i kwiatów do sałatek (tak, można kurdybanek jeść na surowo) nie przyspiesza odchudzania. Nie ma bowiem właściwości, które wskazywałyby na to, że może przyspieszać metabolizm albo sprzyjać spalaniu tłuszczu. Może za to być ziołem, które pomoże zmniejszyć masę ciała w zupełnie inny sposób.

Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea) to pospolite zioło porastające bujnie całą Europę. Przypisuje mu się szereg działań prozdrowotnych, ale nie ma wśród nich działania wspomagającego redukcję tkanki tłuszczowej. Niespecjalnie więc wiadomo, skąd wziął się pomysł, że zioło to może ułatwiać odchudzanie.

W wielu publikacjach internetowych pojawia się stwierdzenie, że kurdybanek „wspomaga metabolizm”, co może sugerować, że stymuluje go, przyspiesza, a więc ułatwia odchudzanie. Nie jest to prawdą, a przynajmniej nie istnieją żadne wiarygodne dowody na takie działanie tego zioła. Wspomniane „wspomaganie odchudzania” polega bowiem w przypadku kurdybanka na korzystnym wpływie na funkcjonowanie układu pokarmowego i trawienie pokarmu:

łagodzi nieżyty układu pokarmowego,

stymuluje wydzielanie żółci,

pobudza wydzielanie soków trawiennych,

poprawia apetyt.

Jak widać, nie ma tu działania, które mogłoby w bezpośredni sposób ułatwić odchudzanie.

Kurdybanek – odchudza czy nie?

Jednym z działań przypisywanych kurdybankowi jest stymulowanie diurezy, czyli wydzielania moczu. W przypadku osób cierpiących na zatrzymywanie wody w organizmie, zioła działające diuretycznie mogą wspomóc redukcję obrzęków.

Poprzez zwiększenie wydalania wody można osiągnąć efekt w postaci spadku masy ciała, ale trudno w takim przypadku mówić o odchudzaniu, które polega na redukcji nie wody, a tkanki tłuszczowej. Trzeba natomiast przyznać, że zmniejszenie obrzęków niewątpliwie może też spowodować zmniejszenie obwodów ciała, co daje efekt podobny do odchudzania.

Uwaga! Właściwości kurdybanku zmieniają się w zależności od pory zbioru i części rośliny użytej do przygotowania preparatów prozdrowotnych. Kupując suszony bluszczyk kurdybanek czy zbierając świeże zioło trudno jest stwierdzić, w jakich proporcjach zawiera różne substancje (olejki eteryczne, polifenole itp.), a co za tym idzie – jakie będzie działanie kurdybanku.

Jak ze wszystkimi ziołami, tak i w przypadku przyjmowania kurdybanka należy zachować umiar, gdyż przyjmowany w nadmiarze może podrażnić żołądek, a nawet pogorszyć funkcjonowanie wątroby lub nerek. Dlatego zawsze należy stosować się do zaleceń zamieszczonych na opakowaniu preparatów z kurdybankiem.

Kurdybanku na odchudzanie, ani w żadnym innym celu, nie powinny stosować osoby ciężarne i karmiące piersią, chorujące na padaczkę, ostre zapalenie nerek oraz te, które mają alergię na rośliny jasnotowate.

