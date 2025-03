Kriolipoliza to innowacyjna metoda walki z miejscową, podskórną tkanką tłuszczową, która cieszy się rosnącą popularnością ze względu na swoją skuteczność i minimalną inwazyjność. Jednak jak każda procedura, wymaga odpowiedniego przygotowania i przestrzegania zaleceń po zabiegu, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Krolipoliza to sposób na odchudzanie partii ciała, które nie poddają się wyszczuplaniu za pomocą diety i aktywności fizycznej.

Spis treści:

Kriolipoliza to nowoczesna metoda redukcji tkanki tłuszczowej poprzez jej zamrażanie. Zabieg ten wykorzystuje kontrolowane chłodzenie w celu uszkodzenia komórek tłuszczowych, które następnie są stopniowo usuwane z organizmu przez naturalne procesy metaboliczne.

Kriolipoliza jest nieinwazyjna, co oznacza, że nie wymaga chirurgii ani igieł. Procedura jest oparta na zjawisku polegającym na tym, że komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na zimno niż inne typy komórek, co pozwala na selektywne uszkodzenie tkanki tłuszczowej bez wpływu na skórę czy mięśnie.

Zamrożone komórki tłuszczowe giną i są stopniowo eliminowane z organizmu w procesach metabolicznych, w wyniku czego grubość warstwy tłuszczowej maleje.

Najczęściej wykonuje się:

Kriolipoliza została odkryta przez dermatologów: dr. med. Dietera Mansteina oraz dr. med. R. Roxa Andersona z Harwardzkiej Szkoły Medycznej. Udowodnili oni, że w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych podskórne komórki tłuszczowe są bardziej wrażliwe na działanie zimna niż tkanki je otaczające. Ich badania wykazały, że kontrolowane, miejscowe chłodzenie tkanek może prowadzić do utraty podskórnego tłuszczu bez uszkodzenia skóry.

Cena zabiegu kriolipolizy może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja kliniki, doświadczenie specjalisty oraz liczba sesji potrzebnych do osiągnięcia pożądanych efektów. Średnia cena za jedną sesję kriolipolizy waha się od 1000 do 3000 złotych. W niektórych przypadkach kliniki oferują pakiety zniżkowe, jeśli pacjent zdecyduje się na więcej niż jeden zabieg.

Liczba zabiegów kriolipolizy zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz ilości tkanki tłuszczowej, którą chce on zredukować. Zwykle zaleca się od 1 do 3 zabiegów na daną partię ciała.

Osoba wykonująca zabieg w gabinecie medycyny estetycznej prosi o odsłonięcie obszaru ciała, który ma zostać poddany zabiegowi. W razie potrzeby pacjent otrzymuje do założenia jednorazową bieliznę i kładzie się na wygodnym fotelu.

Następnie wybrane do zabiegu miejsce jest smarowane zimną substancją (podobną do żelu, którym smaruje się podczas USG) lub okrywany jest nasączoną żelem chustą, po czym do ciała przykładany jest specjalny próżniowy aplikator i... przestaje być miło. Aplikator zasysa skórę i tkankę podskórną, co może powodować ból.

Podczas zabiegu nie odczuwa się zimna. Dlaczego? Bo specjalna technologia chłodzenia zastosowana w urządzeniu atakuje komórki tłuszczowe, a jednocześnie oszczędza wszystkie pozostałe tkanki. Czas zabiegu zależy od wielkości obszaru ciała, który ma zostać poddany „wymrażaniu” tkanki tłuszczowej. Większe obszary ciała jak np. brzuch czy uda wymagają kilku zabiegów, gdyż nie stosuje się podczas jednej wizyty zabiegu na dużym obszarze ciała.

Pierwsze efekty mogą być widoczne już po kilku tygodniach. Wyniki badań wykazały, że zabieg zapewnia zauważalną redukcję tkanki tłuszczowej w ciągu 2 do 4 miesięcy po zabiegu. Dodatkowe zabiegi można przeprowadzać w okresie od 2 do 4 miesięcy po zabiegu początkowym, aby uzyskać większy ubytek tkanki tłuszczowej.

Efekty kriolipolizy mogą być imponujące, zwłaszcza w przypadku pacjentów z umiarkowanym nadmiarem tkanki tłuszczowej. Do najważniejszych korzyści należą:

Jak zapewniają fachowcy, u osób, u których wystąpiła redukcja tkanki tłuszczowej, stwierdza się trwałe wyniki przez minimum 6 miesięcy od zabiegu.

Efekty kriolipolizy są długotrwałe, ponieważ zamrożone i zniszczone komórki tłuszczowe są trwale usunięte z organizmu. Niemniej jednak, utrzymanie efektów wymaga zdrowego trybu życia, w tym zrównoważonej diety i regularnej aktywności fizycznej.

Po zabiegu kriolipolizy pacjent powinien przestrzegać kilku zaleceń, aby zapewnić najlepsze możliwe rezultaty i minimalizować ryzyko powikłań:

Kriolipoliza jest generalnie uważana za bezpieczną procedurę, ale może powodować pewne efekty uboczne, które zwykle są łagodne i tymczasowe. Do najczęściej spotykanych należą:

Chociaż poważne powikłania po kriolipolizie są rzadkie, nie można ich wykluczyć przed wykonaniem zabiegu. Do potencjalnych powikłań należą:

Nie każdy może skorzystać z kriolipolizy. Do przeciwwskazań do tego zabiegu należą: