Kosze, sakwy i torby – przegląd dodatków na rower

Koszyki rowerowe występują w rozmaitych kształtach i rozmiarach, są również produkowane z różnych materiałów. Przydają się do przewożenia rzeczy, których nie powinno się zgniatać (kwiatów, miękkich owoców, jajek itp.). Niektórzy transportują w nich także małe psy, ale nie polecamy takich manewrów – to dość niebezpieczny pomysł, ponieważ zwierzak może łatwo wypaść z koszyka. Ceny koszyków wahają się najczęściej od 15 do nawet kilkuset złotych. W dalszej części galerii omawiamy różnorodne rodzaje koszy.

