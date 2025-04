Moim problemem jest to, że - choć jestem szczupła - po zjedzeniu posiłku strasznie rośnie mi brzuch. Jak na redaktorkę działu kuchnia przystało, mam dość urozmaicone, codziennie menu. To chyba przez to mój brzuch żyje własnym życiem - raz jest idealnie płaski, a raz wygląda jak w II trymestrze ciąży.