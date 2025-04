1. Rzeżucha + ogórek

Składniki:

łyżka kiełków pszenicy

garść rzeżuchy

jabłko

2 łyżki nasion chia

pół dużego ogórka

240 ml wody mineralnej

Dlaczego warto go pić? Kiełki pszenicy oczyszczają wątrobę, a ogórek odkwasza organizm – popijaj dzień po hucznej imprezie lub zawsze wtedy, kiedy przesadzisz z kawą – koktajl przywraca organizmowi równowagę.

2. Kapusta + cytryna

Składniki:

garść kapusty włoskiej

jabłko

sok z jednej cytryny

ogórek

Dlaczego warto go pić? Hit, jeśli jesteś na diecie i jeśli chcesz rozpieścić skórę! Kapusta ma same zalety: jest niskokaloryczna (40 kcal w 100 g!), a witaminy C tyle co cytryna. A że do koktajlu dodajesz też cytrynę, zyskujesz podwójne doładowanie antyoksydantów, które chronią i rozświetlają cerę.

3. Awokado + rukola

Składniki:

pół awokado

jabłko

pół szklanki jogurtu naturalnego

garść liści szpinaku

pół garści rukoli

Dlaczego warto go pić? Co prawda awokado jest kaloryczne (100 g to 160 kcal więc połówka, którą wrzucisz do koktajlu, będzie miała ok. 200 kcal), ale zawiera arcyzdrowy kwas oleinowy, który obniża poziom cholesterolu i uelastycznia skórę. Dla cery awokado robi jeszcze więcej – w jego towarzystwie lepiej wchłania się upiększający beta-karoten!

4. Cykoria + szpinak

Składniki:

sok z jednej dużej marchwi

pół selera

cykoria

garść natki pietruszki

garść liści szpinaku

Dlaczego warto go pić? Pij go w momentach stresu, bo zawarty w nim szpinak to dobre źródło likwidującego skutki napięć magnezu, a cykoria pomoże ci uporać się z jego trawiennymi objawami – pozbędziesz się wzdęć i zaparć.

5. Marchew + imbir

Składniki:

2 marchewki

łyżeczka świeżo startego imbiru

grejpfrut

pół szklanki soku pomarańczowego

Dlaczego warto go pić? Pij od rana przed wielkim wyjściem. Marchew poprawia koloryt skóry, a ta surowa – działa przeciwzapalnie i przeciwcukrzycowo. Imbir usprawnia trawienie, daje uczucie sytości i lekko oczyszcza jelita. A do tego odświeża oddech!

