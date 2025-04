fot. Fotolia

Reklama

1. Poznaj Kodeks Drogowy dla rowerzystów



Tak jak kierowca samochodu musi znać przepisy drogowe, tak i rowerzysta powinien zaznajomić się z przynajmniej podstawowymi zasadami ruchu drogowego – szczególnie, jeśli będzie poruszał się po ulicach. Pamiętajmy, że brak prawa jazdy nie zwalnia rowerzysty z obowiązku znajomości zasad w ruchu drogowym!

2. Nie stwarzaj zagrożenia i uważaj na pieszych



Rowerzysta ma obowiązek poruszania się po ścieżce rowerowej. Niestety, nie wszędzie jest taka możliwość. Co wtedy: jechać chodnikiem czy ulicą?

Warto wiedzieć, że po chodniku można jeździć rowerem tylko jeśli:

panują złe warunki atmosferyczne (śnieg, gołoledź, deszcz, mgła, silny wiatr itp.),

jedziemy z dzieckiem do lat 10,

są spełnione 3 warunki: chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości, samochody na ulicy mogą się poruszać z prędkością minimum 50 km/h i nie ma oddzielonej drogi dla rowerów (pasa, ścieżki).

W innym przypadku za jazdę rowerem po chodniku grozi mandat wysokości 50 zł.

Zachowanie na drodze zależy w dużej mierze od tego, czy jedziemy chodnikiem, ścieżką czy ulicą:

Jeśli poruszasz się chodnikiem, pamiętaj, że jako rowerzysta jesteś na nim gościem: nie stwarzaj zagrożenia dla pieszych, nie wymijaj ich slalomem z zatrważającą prędkością, nie dzwoń co chwilę, by schodzili na boki. Jeśli jedziesz ścieżką rowerową, zwróć uwagę na to, że jazda parami (dwa rowery obok siebie) blokują przejazd – unikaj takich sytuacji. Nie wyprzedzaj, gdy z naprzeciwka ktoś jedzie. Pamiętaj, że na ścieżce – tak jak na ulicy – obowiązuje ruch prawostronny. Zachowaj ostrożność na skrzyżowaniach – wprawdzie gdy jedziesz na wprost ścieżką, masz pierwszeństwo przed zajeżdżającym ci drogę samochodem, jednak kierowcy nie zawsze o tym pamiętają lub też mogą cię nie zauważyć. Jeśli jedziesz ulicą, stosuj się do przepisów Kodeksu Drogowego. Zamiar skrętu sygnalizuj wyciągnięciem ręki. Nie zapominaj o włączeniu świateł (dobrym pomysłem są też odblaski). Używaj kasku. Nie wyjeżdżaj na środek drogi – staraj się trzymać z boku, by nie blokować ruchu (kierowcy mają obowiązek mijać rowerzystów z zachowaniem minimum 1 metra odstępu).

3. Nie przejeżdżaj po pasach



Pasy na drodze są dla pieszych – rowerzysta jest zobowiązany do tego, by schodzić przy nich z roweru (lub przejeżdżać ścieżką). Nie wjeżdżajmy na pasy z impetem – może się to źle skończyć nie tylko dla pieszych, ale też dla nas, gdy któryś kierowca nie zauważy naszego nadjeżdżającego roweru.

Zobacz też: Co wolno, a czego nie wolno podczas jazdy rowerem?

4. Nie jedź pod prąd



Zasada „nie jedź pod prąd” wydaje się oczywista, ale wielu rowerzystów nagminnie ją łamie. Jeśli widzimy znak zakazu wjazdu lub drogi jednokierunkowej (przy założeniu, że nie ma na niej kontrapasu), nie wjeżdżajmy. Takie zachowanie utrudnia ruch kierowcom prawidłowo poruszającym się po jezdni i grozi wypadkiem.

5. Nie blokuj drogi

Ta zasada dotyczy wielu sytuacji, np.:

nie zatrzymuj się (szczególnie raptownie!) na środku ścieżki – jeśli chcesz zrobić postój, zjedź na pobocze;

nie przypinaj roweru w miejscu, które zablokuje drogę np. pieszym (bramy, wąskie przejścia),

staraj się nie jeździć parami (rower obok roweru).

6. Dbaj o bezpieczeństwo na drodze

Zawsze sygnalizuj zamiar skrętu. Po zmroku lub gdy jedziesz ulicą włącz światła. Chociaż to nie jest obowiązkowe, polecamy jazdę w kasku i z elementami odblaskowymi – to znacznie poprawia widoczność rowerzysty na drodze, a tym samym zmniejsza ryzyko kolizji.

7. Jedź po ścieżce kiedy tylko jest to możliwe

Ścieżki rowerowe są specjalnie zaprojektowane dla rowerzystów – jeśli więc w pobliżu jest ścieżka, nie jedź chodnikiem ani ulicą.

Reklama

Zobacz też: Jazda rowerem do pracy – poradnik