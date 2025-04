Każdy tydzień rozpoczynasz z dobrymi intencjami: zacznę zdrowo jeść i będę ćwiczyć. Ile już razy to powtarzałaś? Wszystko chcesz zrobić za jednym zamachem i po kilku dniach okazuje się, że to jest bardziej skomplikowane, niż ci się wydawało. Dlatego wszystko rób małymi krokami i nie zaczynaj w poniedziałek.

Okazuje się, że najlepszym dniem na rozpoczęcie diety jest czwartek. Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie udowodnili, że poniedziałek jest najbardziej stresującym dniem tygodnia i dlatego wiele diet rozpoczynanych na początku tygodnia kończy się fiaskiem. Lepiej zaczekać z tym do czwartku... Wtedy jesteśmy bardziej zrelaksowane, a wizja zbliżającego się weekendu wywołuje w nas euforię. Motywacja jest większa niż na początku tygodnia, a co za tym dieta rozpoczęta w tym czasie jest częściej realizowana zgodnie z planem. Oczywiście jest wiele teorii na ten temat, a najważniejsze, żeby każda z was znalazła metodę odpowiednią dla siebie.

Jak zacząć zdrowo żyć? Dokładny plan na pierwszy tydzień!

Zacznij się przyzwyczajać do zdrowego stylu życia i skup się na jednej rzeczy dziennie. Po kilku tygodniach zapomnisz o złych nawykach, będziesz zdrowsza i szczuplejsza. Nie ma chwili do stracenia. Zaczynamy!

Czwartek: Zjedz czekoladę

Jak można zacząć odchudzanie do jedzenia czekolady? A no można! Tylko to mają być maksymalnie 2 kostki ciemnej czekolady (min. 70% kakao). Najnowsze badania wykazały, że ciemna czekolada zwiększa wydajność poznawczą. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam smacznego.

Piątek: Idź na randkę

Odchudzanie i zdrowy tryb życia nie powinny oznaczać rezygnacji z życia towarzyskiego. Jednak tym razem zaplanuj randkę w domu. Na wychodzenie na miasto jest jeszcze za wcześnie - niestety czeka tam za dużo pokus. Najlepiej, jeżeli urządzicie sobie wieczór z ulubionym serialem, filmem lub programem telewizyjnym. Nauka mówi, że pary, które wspólnie konsumują media, doświadczają większej bliskości. Nie wiem, czy tak naprawdę w to wierzę, ale przecież warto spróbować, to nic nie kosztuje.

Na czas błogiego leniuchowania przed ekranem telewizora lub komputera przygotuj zdrowe przekąski. Bardzo dobrze sprawdzi się domowy popcorn bez soli (nie wybieraj produktów przeznaczonych do przygotowania w mikrofalówce), ulubione owoce lub świeże warzywa z hummusem.

Sobota: Idź na spacer z psem

Zabierz swojego pasa na spacer! I nie mówię tutaj o obowiązkowym spacerze na szybkie siku. Pozwól mu przejąć prowadzenie, niech obwącha wszystko, na co ma ochotę. Daj mu szansę na poznanie jego najbliższego otoczenia.

Dzięki temu zaznasz dodatkowej dawki ruchu i zdobędziesz jeszcze jeden plus w oczach swojego futrzanego przyjaciele. Jeżeli nie masz psa, to nie myśl, że ci się nie upiekło. Wybierz się na spacer z partnerem, koleżanką, siostrą lub sama. To mały krok, który zacznie przyzwyczajać organizm do aktywności fizycznej. Za kilka tygodni nie będziesz sobie wyobrażała soboty bez długiego spaceru.

Niedziela: Znajdź chwilę tylko dla siebie

Włącz ulubioną muzykę i przez 10 minut bądź sama ze sobą. Pomyśl o tym, co masz do zrobienia w nadchodzącym tygodniu. Skup swoją uwagę na rzeczach, które cię martwią i zastanów się, jak możesz rozwiązać błahe problemy dnia codziennego.

Dzięki takiej krótkiej analizie przygotujesz się na nadchodzący tydzień i wejdziesz w niego pewniejszym krokiem.

Poniedziałek: Wstań chwilę wcześniej

Obudź się godzinę (no dobra nawet 30 minut) wcześniej niż zwykle. Dzięki temu możesz zrobić rzeczy, na które nie masz czasu w ciągu dnia. Takie postępowanie sprawi, że dzień będzie mniej stresujący, a po południu nie będziesz miała wymówki, aby wykręcić się od treningu, i będziesz mogła bez pośpiechu się do niego przygotować.

Wtorek: Zacznij prowadzić dziennik

Nie chodzi mi absolutnie o zapisywanie wszystkiego, co jadłaś lub sporządzanie dokładnego planu dnia. Sama nigdy tego nie robiłam i nikt mnie do tego nie namówi. To raczej ma być twój notatnik z inspiracjami i planami. Zeszyt, w którym będziesz mogła zbierać inspirujące zdjęcia, cytaty, snuć wakacyjne plany i magazynować piękne chwile. Ja swój notes mam zawsze w torebce, jest oklejony głupimi nalepkami i znajdują się w nim wszystkie potrzebne mi rzeczy. Od notatek ze szkolenia SEO, po przepisy kulinarne, które znalazłam w drodze do pracy.

Środa: Wierć się!

Jeżeli masz siedząca pracę, to wstawaj od biurka co godzinę. Przejdź się, oderwij wzrok od ekranu komputera i wyjdź na chwile na świeże powietrze. Dzięki temu zwiększysz przepływ krwi do kończyn i poprawisz swoją wydajność. Zaraz pewnie pojawią się wymówki, że masz dużo pracy i nie możesz sobie na to pozwolić. Każdy tak mówi! Zrób coś dla siebie i swojego zdrowia.

Na początku możesz zapominać, że powinnaś robić sobie kilkuminutowe przerwy. Najlepszą metodą jest nastawienie budzika, który będzie ci o tym przypominał.

