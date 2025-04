1. Nosisz tylko workowate ubrania

Zachowawcze ubranie jak na dłoni pokazuje, że nie za bardzo jesteś zadowolona ze swoich kształtów. Choć workowate ciuchy są wygodne, to jednak do seksownych nie należą...

2. Nie lubisz robić sobie zdjęć

Zdjęcia obnażają wszelkie niedoskonałości i pozwalają spojrzeć na siebie z szerszej perspektywy. Nie lubisz siebie na fotkach? To kolejny znak, że powinnaś zacząć pracować nad swoim wyglądem.

3. Zaplatasz ręce na brzuchu, by go zasłonić

Większość kobiet robi to podświadomie, dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób "odsuwasz" się od otoczenia. Zaplatanie rąk na brzuchu to nic innego, jak zakrywanie tego, czego nie akceptujemy we własnym ciele.

4. Rezygnujesz z wyjść na imprezy

Choć zawsze lubiłaś spotykać się ze znajomymi i miałaś ochotę na zabawę, od jakiegoś czasu świadomie z tego rezygnujesz? Ograniczone życie towarzyskie to domena osób z ogromnymi kompleksami - pamiętaj o tym...

5. Nie masz ochoty na strojenie się

Masz wrażenie, że niezależnie od tego, ile czasu poświęcasz na "ogarnianie się", to we wszystkim wyglądasz źle. Dlatego przestajesz to robić, bo stwierdzasz, że po prostu nie warto marnować czasu i psuć sobie humoru.

6. Jesz większe porcje niż twój facet

Albo po prostu jesz znacznie większe porcje niż kiedyś. Nie stronisz od brania dokładek. I widać to zarówno na wadze, jak i po ubraniach...

7. Nawet największe rozmiary ubrań w sieciówkach są na ciebie za małe

Rozmiary ubrań w sieciówkach zwykle odzwierciedlają przekrój "wielkościowy" społeczeństwa. Jeśli w takim sklepie nie możesz znaleźć niczego, co na ciebie pasuje to znak, że różnisz się gabarytowo od reszty. I to w niezdrowym słowa znaczeniu...

8. Masz zadyszkę, gdy wchodzisz po schodach

I nie mówimy tu o wchodzeniu na 7 piętro! Problemem jest przejście nawet na pierwszy lub drugi poziom. Unikasz tej aktywności jak ognia.

9. Wstydzisz się tego, jak wyglądasz

Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale zawsze czujesz się gorsza od swoich koleżanek. Z tego powodu zawsze pozostajesz w ich cieniu i brak ci pewności siebie.

10. Uprawiasz seks przy zgaszonym świetle

Jeśli wstydzisz się nagości przed partnerem to znak, że twoje kompleksy są silniejsze niż potrzeba bliskości i uczucie, którym darzysz drugą połówkę. Musisz to zmienić, bo będziesz po prostu nieszczęśliwa!

11. Zamiast działać, odkładasz wszystko na później

Masz w szafie torby ubrań, do których obiecałaś sobie schudnąć? A możesz odkładasz na "kiedyś" wycieczkę do egzotycznych krajów, bo nie chcesz robić sobie zdjęć w bikini? Zacznij wreszcie żyć pełnią życia i zmień to, czego w sobie nienawidzisz!

