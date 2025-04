Zalety i wady ćwiczeń porannych

Zwiększenie metabolizmu pomaga w spaleniu większej ilości kalorii w ciągu dnia, a także w większym i bardziej efektowne spalaniu tłuszczu - brak glikogenu powoduje zaczerpnięcie energii ze zmagazynowanego tłuszczu. Cudowny enzym endorfina daje energię na resztę dnia (UWAGA – lepszego niż kawa!!).

Możemy lepiej skoncentrować się na treningu i planie ćwiczeń, ponieważ wraz z rozpoczęciem dnia nasz mózg jest wypoczęty i nie mam mowy o rozproszeniu. Funkcje biologiczno-fizjologiczne ściśle współpracują z niższą temperaturą podczas rannych ćwiczeń, które poprawiają samopoczucie na resztę dnia.

Ćwiczenia wykonywane są na bardzo niskim poziomie energii własnej, dodatkowo wzrasta zagrożenie kontuzjami, gdyż mięśnie nie są jeszcze wystarczająco rozgrzane. Najgorszą wadą w przypadku osób dbających o masę mięśniową są ćwiczenia przed śniadaniem, gdyż poza spalaniem niepotrzebnego tłuszczu spalamy także mięśnie, z powodu w/w braku glikogenu.

W przypadku osób starszych ćwiczenia poranne nie są wskazane. Rano występuje największe ryzyko zawału serca.

Zalety i wady ćwiczeń popołudniowych

Jakość ćwiczeń jest o wiele lepsza ze względu na rozgrzanie ciała, co zdecydowanie obniża ryzyko występowania kontuzji. Pomagają zmniejszyć ilość spożywanego jedzenia - pozwalają zminimalizować duże popołudniowe posiłki. Pomagają zredukować apetyt, po ćwiczeniach z reguły zapotrzebowanie na jedzenie zmniejsza się. Powodują zmaksymalizowanie siły i wytrzymałości mięśni – najlepszą porą na ćwiczenie mięśni i wytrzymałości są godziny między 14 a 19. Jeśli chodzi o wady, jak dla mnie są raczej do przebrnięcia, choć ograniczenia czasowe takie jak praca, szkoła, zatłoczenie sal i urządzeń mogą być ogromnym utrudnieniem.

Zalety i wady ćwiczeń wieczornych

Z punktu widzenia fizjologii pracy naszego organizmu - płuca, temperatura i poziom hormonów jest najlepszym poziomie by ćwiczyć. Niektóre osoby temperaturę ciała i poziom hormonów mają najwyższe około godziny 18. Mięśnie są rozgrzane i giętkie. Większa część ludzi jest w stanie ćwiczyć ciężej i szybciej właśnie wieczorem. Ćwiczenia pomagają w regulacji jedzenia spożywanego na obiad. Pomagają pozbyć się stresu i odprężyć nas przed spaniem i powodować odprężenie psychiczne. Trening wieczorny nie czerpie zysku z efektu spalania kalorii po ćwiczeniach, ponieważ metabolizm spada dramatycznie po pójściu spać. Zbyt intensywne ćwiczenia wieczorne mogą spowodować problemy ze snem. Warto pamiętać, że samotne ćwiczenia w parku późnym wieczorem bywa niebezpieczne.

Reasumując, każdy człowiek powinien indywidualnie wybrać sobie porę w zależności od pracy i innych zajęć, które mogą zakłócić plan treningowy. Konsekwencja w swoim planie jest priorytetem podczas wyboru pory ćwiczeń. Nasz zegar biologiczny dostosuje swoją pracę do pory w jakiej będzie musiał przyspieszyć wskazówkę i to my jesteśmy osobą, która nią rusza.. Sęk w tym, czy będziemy to robić każdego dnia o tej samej porze...

