Zapiekanka keto to szybki, prosty i smaczny posiłek na ciepło w jadłospisie diety ketogenicznej. Można go przygotować z dowolnych niskowęglowodanowych warzyw z dodatkiem mięsa lub jaj. Nieodzownym elementem każdej keto zapiekanki jest ser – zwiększa zawartość tłuszczu w daniu i tworzy apetyczną, chrupiącą wierzchnią warstwę. Wszystkie nasze przepisy pasują na keto adaptację.

Traktuj nasze przepisy jako inspiracje i nie bój się eksperymentować!

Całość zawiera około: 105 g białka, 161 g tłuszczu i znikomą ilość węglowodanów. To nasz przepis o najniższej zawartości węglowodanów.

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

jajko,

300 g tartego sera cheddar,

200 g pieczarek,

6-8 pomidorków koktajlowych,

sól, pieprz, zioła prowansalskie,

łyżka oleju.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Pieczarki umyj, osusz i pokrój w cienkie plasterki. Obsmaż je na oleju i odstaw. W dużej misce wymieszaj mięso mielone z przyprawami. Wbij jajko i dokładnie wymieszaj. Wyłóż naczynie żaroodporne papierem do pieczenia. Wyłóż na niego masę mięsną i rozprowadź. Pieczarki wymieszaj z tartym cheddarem i wyłóż na masę mięsną. Pomidorki poprzekrawaj na pół i poukładaj na wierzchu. Wstaw do piekarnika i piecz 30-35 minut na środkowym ruszcie.

fot. Keto zapiekanka z mięsem mielonym i pieczarkami/ Adobe Stock, nadianb

W tym przepisie na keto zapiekankę jest ok.: 181 g białka, 145 g tłuszczu i ok. 14 g węglowodanów. Danie to na pewno nie wytrąci cię ze stanu ketozy.

Składniki:

2 piersi kurczaka,

zielona słodka papryka,

150 g dyni,

1 cebula,

2 jaja,

150 g boczku,

200 g sera tartego, może być cheddar,

2 łyżki oleju,

sól, pieprz, gałka muszkatołowa, słodka papryka do smaku.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Piersi kurczaka pokrój w kostkę o boku ok. 1,5 cm i obsmaż na oleju. Naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia i wyłóż na niego obsmażonego kurczaka. Rozbełtaj 2 jaja z przyprawami w miseczce i zalej nimi kurczaka. Obierz dynię ze skórki i pokrój w cienkie plasterki. Poukładaj na kurczaku. Poszatkuj cebulę, a paprykę pokrój w kawałki i posyp nimi dynię. Oprósz tartym serem, a na niego powykładaj pokrojony w paseczki boczek. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 30 minut, aż ser się roztopi i zrumieni.

fot. Keto zapiekanka z kurczakiem i warzywami/ Adobe Stock, azurita

W tej keto zapiekance z cukinii jest ok.: 100 g białka, 183 g tłuszczu i 9 g węglowodanów. To ciągle bardzo niewielka ilość cukrów!

Składniki:

250 g boczku,

jajko,

średnia cukinia,

200 g tartego sera cheddar,

pół pęczka kolendry,

sól, pieprz, łyżeczka trawy cytrynowej, łyżeczka majeranku.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Boczek pokrój w cienkie paseczki, wymieszaj z jajem. Naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia i wyłóż na niego boczek. Posiekaj kolendrę i większością oprósz boczek. Cukinię umyj, osusz i pokrój w plasterki o grubości ok. 0,5 cm. Wymieszaj w misce z przyprawami i wyłóż na boczek. Oprósz całość serem tartym i wstaw do piekarnika na ok. 30 minut – ser powinien się zrumienić. Przed podaniem oprósz resztą kolendry.

fot. Keto zapiekanka z cukinii/ Adobe Stock, Vladislav Chusov

Kolejny przepis na wysokotłuszczowe danie o małej zawartości węglowodanów, których w całym daniu jest ok. 35 g. Za to białka jest w nim ok. 90 g, a tłuszczu 106 g.

Składniki:

brokuł,

4 jaja,

5-6 pieczarek portobello,

200 g tartego sera cheddar,

sok z ½ cytryny,

łyżka oregano, sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Brokuła umyj, dobrze osusz i podziel na niewielkie różyczki. Łodygi drobno posiekaj i włóż do oddzielnej miseczki. Pieczarki umyj, osusz i pokrój w cienkie plastry. Do miseczki z posiekanymi łodygami brokuła dodaj 4 jaja, przyprawy i dobrze wymieszaj. Naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia i wylej na niego masę jajeczną. Na wierzchu poukładaj różyczki brokuła i plasterki pieczarek, skrop sokiem z cytryny i oprósz serem. Wstaw do piekarnika na ok. 30 minut.

fot. Keto zapiekanka z brokułami/ Adobe Stock, voloshin311

Kalafiorowa keto zapiekanka zawiera ok.: 145 g białka, 255 g tłuszczu i ok. 25 g węglowodanów pochodzących z kalafiora, który zawiera ok. 5 g węglowodanów w 100 g.

Składniki:

niewielki kalafior,

200 g mięsa mielonego,

250 g boczku parzonego,

2 łyżki śmietany 18%,

2 jaja,

200 g tartego sera żółtego,

łyżka oleju,

pół łyżeczki curry, łyżeczka tymianku, sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Kalafiora umyj, osusz i podziel na różyczki. Mięso mielone i boczek krótko przesmaż na patelni, dodaj sól i pieprz, wymieszaj i odstaw. Naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia i wyłóż na niego obsmażone mięso. Rozbełtaj jaja ze śmietaną i zalej nimi mięso. Na wierzchu poukładaj różyczki kalafiora i oprósz curry i tymiankiem, a na koniec obsyp serem. Wstaw do piekarnika na ok. 35 minut. Podawaj zapiekankę udekorowaną listkiem zieleniny.

fot. Keto zapiekanka z kalafiora/ Adobe Stock, qwartm

