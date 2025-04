W przypadku keto tortilli przygotowywanej z sypkich składników (mąka migdałowa, kokosowa, łubinowa itp.) bardzo ważne jest, aby nie podgrzewać ich na patelni zbyt długo, gdyż stracą odpowiednią konsystencję. Warto też wiedzieć, że mąka kokosowa szybko ciemnieje pod wpływem temperatury, dlatego przygotowane z niej keto tortille trzeba smażyć „czujnie”, aby nie stały się zbyt ciemne. Nasze przepisy na keto tortille można wykorzystać do przygotowania keto wrapów lub podawać jako dodatek do innych dań z diety ketogenicznej.

Spis treści:

Przepis na tę keto tortillę pozwala szybko przygotować serowe placki, które mogą uatrakcyjnić nie jeden posiłek. Są przy tym niskowęglowodanowe, więc nie wytrącą organizmu ze stanu ketozy. To przepis na keto tortillę, który wymaga najmniej pracy w kuchni – trzeba tylko ser odpowiednio usmażyć. Gdy serowa tortilla stwardnieje i ostygnie, zrób taco, quesadillę lub nachos z ulubionymi dodatkami.

Składniki:

plastry sera cheddar lub innego półtwardego sera żółtego z krowiego mleka.

Najlepiej sprawdzają się plastry okrągłe. Prostokątne czy kwadratowe można okroić nożem, aby nadać im okrągły kształt.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej małą nieprzywierającą patelnię na średnim/wysokim ogniu. Dodaj oliwę. Gdy oliwa zacznie pachnieć, włóż plasterek sera na patelnię. Smaż plasterek sera, aż zacznie bulgotać i brązowieć na brzegach. Choć natychmiast zacznie się topić, to trzeba około 4-5 minut, aby stał się chrupiący. Zdejmij z patelni i umieść serową tortillę na talerzu, aby ostygła.

fot. Keto tortilla z mąki migdałowej/ Adobe Stock, Guajillo studio

Te keto tortille po usmażeniu najlepiej spożywać od razu. Przygotowane surowe ciasto można za to trzymać w lodówce do 3 dni lub zamrozić do 3 miesięcy. W jednym placku tortilli jest tylko 4 g węglowodanów.

Składniki:

100 g mąki migdałowej,

25 g mąki kokosowej,

2 łyżeczki gumy ksantanowej,

2 łyżeczki octu jabłkowego,

1 jajko lekko ubite,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

3 łyżeczki wody.

Sposób przygotowania:

Bardzo dokładnie wymieszaj mąkę migdałową, mąkę kokosową, gumę ksantanową, proszek do pieczenia i sól. Zacznij miksować i przy pracującym mikserze wlej ocet jabłkowy. Gdy zostanie on wmieszany, dodaj lekko ubite jajo, a następnie wodę. Miksuj, aż ciasto zlepi się w kulę. Zawiń ciasto w folię spożywczą i ugniataj je przez plastik przez minutę lub dwie. Wstaw ciasto na 10 minut do lodówki. Rozgrzej patelnię na średnim ogniu. Możesz sprawdzić jej temperaturę, spryskując ją kilkoma kroplami wody – jeśli krople natychmiast odparują, patelnia jest zbyt gorąca. Kropelki powinny „przepłynąć” przez patelnię. Podziel ciasto na osiem części i uformuj z każdej kulkę. Kulkę należy rozwałkować między dwoma arkuszami pergaminu lub woskowanego papieru za pomocą wałka do ciasta albo za pomocą prasy do tortilli (łatwiej!), aż powstały w ten sposób placek będzie miał średnicę ok. 12 cm. Przenieś placek na patelnię ustawioną na średnim ogniu i trzymaj go tam przez zaledwie 3-6 sekund. Odwróć go natychmiast i kontynuuj smażenie, aż będzie lekko złoty z każdej strony (i z tradycyjnymi zwęglonymi śladami) – 30 do 40 sekund. Trzymaj je w cieple zawinięte w ściereczkę kuchenną aż do podania. Aby ponownie tortille ogrzać, podgrzewaj krótko z obu stron, aż będą ciepłe (mniej niż minuta).

fot. Keto tortilla z mąki migdałowej i łubinowej/ Adobe Stock, Africa Studio

Ten przepis na keto tortillę nie zawiera mąki kokosowej, łuski psyllium, jajek, mąki zawierającej gluten ani sera. Zamiast tego miękkie, giętkie ciasto powstaje z tylko 3 głównych składników – mąki migdałowej, mąki łubinowej i gumy ksantanowej. Prosty skład i błyskawiczne przygotowanie to zalety tego przepisu na keto tortillę.

Składniki:

½ szklanki mąki migdałowej,

1/3 szklanki mąki łubinowej,

łyżeczka gumy ksantanowej,

6 łyżek wody,

½ łyżeczki soli.

Przyda się prasa do tortilli i papier do pieczenia.

Sposób przygotowania:

W małej misce dokładnie wymieszaj mąkę migdałową, mąkę łubinową, gumę ksantanową i sól. Wlej wodę i mieszaj, aż powstanie ciasto przypominające ciastolinę. Podziel ciasto na 4-8 części i uformuj z każdej kulkę. Im większa kulka tym większa tortilla. Umieść kulkę między dwoma arkuszami pergaminu i dociśnij, aby spłaszczyć. Spłaszcz kulkę za pomocą prasy do tortilli. Albo użyj wałka do ciasta. Umieść tortillę na patelni rozgrzanej na dużym ogniu. Smaż przez 30-60 sekund lub do momentu, aż spód w niektórych miejscach zacznie brązowieć. Odwróć i smaż drugą stronę przez 30 sekund. Zdejmij z patelni i połóż z powrotem na pergaminie do ostygnięcia.

fot. Keto tortilla z siemienia lnianego/ Adobe Stock, Jiri Hera

Mączkę lnianą do keto tortilli przygotujesz, mieląc siemię lniane. W przepisie jest też psyllium – właściwości babki płesznik sprawiają, że jeśli stosujesz dietę keto na odchudzanie, te placki będą wspomagać utratę masy ciała.

Składniki:

150 g mąki migdałowej (użyj o 2 łyżki stołowe mniej, jeśli używasz bardzo drobnej mąki migdałowej),

80 g mączki lnianej (zmielone siemię lniane),

2 łyżki całych łusek psyllium lub łyżka sproszkowanych łusek psyllium,

duże jajko lekko roztrzepane widelcem,

10 łyżek letniej wody,

¾ łyżeczki soli morskiej, opcjonalnie.

Sposób przygotowania:

Umieść wszystkie suche składniki w misce (mąka migdałowa, mączka lniana, łuski psyllium i sól). Dobrze wymieszaj. Dodaj jajko i wymieszaj. Powoli dodawaj wodę (po 1-2 łyżki na raz) i mieszaj do połączenia. Ugnieć ciasto dłońmi, uformuj w kulkę, zawiń w folie i wstaw do lodówki na 30 minut. Wyjmij ciasto z lodówki i podziel na 4 części. Rozwałkuj kolejno wszystkie części ciasta między dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Użyj miski jako szablonu i wykrój z ciasta ostrym nożem okrągłe placki. Użyj odciętych części, aby zrobić piątą i szóstą tortillę. Rozgrzej nieprzywierającą patelnię (lub żeliwną patelnię z odrobiną ghee, oleju kokosowego, masła lub oliwy). Delikatnie podgrzej każdą tortillę przez około minutę z jednej strony i do 40 sekund z drugiej.

