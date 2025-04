Niskowęglowodanowe keto tiramisu to jeden ze smaczniejszych deserów ketogenicznych, jakie możesz przygotować. Niektórym wystarcza po prostu mascarpone, kawa i robią ekspresowe keto tiramisu, ale jeśli chcesz naprawdę wiernie odtworzyć ten deser w wersji niskowęglowodanowej, warto zrobić keto biszkopty. Oto 5 doskonałych przepisów na ketogeniczne tiramisu, które sprawdzi się też w diecie low carb lub w jadłospisie dla cukrzyków.

Reklama

Spis treści:

Klasyczne tiramisu powstaje z biszkoptów, espresso i kremu z mascarpone, żółtek i cukru. Żeby zrobić keto tiramisu, trzeba obniżyć w nim zawartość węglowodanów, czyli wykluczyć lub zamienić: biszkopty i cukier. Zamiast cukru w keto przepisach stosuje się niskowęglowodanowe słodziki. Biszkopty low carb można zrobić z mąki migdałowej lub kokosowej.

Pozostałe składniki tiramisu, czyli espresso, mascarpone i żółtka jak najbardziej wpisują się w założenia diety ketogenicznej (i low carb), nie trzeba więc z nich rezygnować. Keto tiramisu to nie jest tiramisu fit, ale może być ono doskonałym deserem dla osób stosujących różnorodne niskowęglowodanowe diety i dla cukrzyków, bo wywiera niewielki wpływ na poziom cukru we krwi.

6 przepisów na domowe lody keto bez cukru, lepsze niż z niejednej lodziarni

Te uniwersalne keto biszkopty sprawdzą się do każdej niskowęglowodanowej wersji tiramisu, ale też innych keto deserów. Jeśli masz specjalną silikonową formę do pieczenia, możesz przygotować małe biszkopty w dowolnym kształcie. Jeśli nią nie dysponujesz, przygotuj jeden duży i płaski keto biszkopt i podziel go na mniejsze porcje po upieczeniu.

Składniki:

130 g mąki migdałowej,

40 g erytrolu lub ksylitolu w proszku,

szczypta soli,

łyżeczka proszku do pieczenia,

2 jajka,

100 g śmietany 36%,

60 g masła.

Sposób przygotowania:

Wsyp do miski mąkę migdałową, dodaj sól, proszek do pieczenia, erytrol. Dodaj jajko, śmietanę i rozpuszczone masło. Dokładnie wymieszaj kuchenną rózgą do połączenia wszystkich składników. Umieść w niewielkiej formie do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia i wysmarowanej masłem. Piecz przez ok. 10 minut w temperaturze 180 stopni (do suchego patyczka). Po upieczeniu wyjmij i pozostaw keto biszkopt do ostudzenia.

fot. Keto tiramisu z keto biszkoptami/ Adobe Stock, Evgenija

Jeśli masz już keto biszkopt, możesz zrobić każdą wersję ketogenicznego tiramisu. Zacznijmy od prostego, klasycznego tiramisu z mascarpone w wersji niskowęglowodanowej. Przygotuj biszkopt z poprzedniego przepisu, a następnie postępuj według wskazówek.

Składniki:

porcja keto biszkoptu z powyższego przepisu,

150 ml espresso,

500 g mascarpone,

4 żółtka,

60 g ksylitolu lub innego keto słodzika,

2 łyżeczki kakao w proszku.

Sposób przygotowania:

Przekrój keto biszkopt na dwie części w poprzek. Nasącz keto biszkopt kawą. Ubij mikserem mascarpone z żółtkami i wybranym keto słodzikiem tworząc keto krem do tiramisu. Na dnie wysokiego naczynia umieść keto biszkopt nasączony kawą, połóż warstwę kremu, kolejną warstwę biszkoptu i resztę keto kremu. Weź sitko i posyp keto tiramisu proszkiem kakaowym. Przełóż do lodówki na min. 3 godziny.

fot. Klasyczne keto tiramisu z mascarpone/ Adobe Stock, New Africa

Keto tiramisu w szklance to prostsza, jednoporcjowa wersja tiramisu low carb, która nie wymaga dbania o kształt biszkoptu. W rej wersji przygotowaliśmy krem do tiramisu z bitej śmietany i mascarpone, bez żółtek i jaj.

Składniki:

pół porcji keto biszkoptu przygotowanego z pierwszego przepisu,

250 g mascarpone,

50 ml śmietanki 36%,

20 g erytrolu w pudrze,

100 ml espresso,

kakao do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Ubij śmietankę, następnie dodaj do niej mascarpone i erytrol i wymieszaj, tworząc jednolity keto krem. Możesz dodać do niego kroplę aromatu wanilinowego. Podziel keto biszkopt na cząstki i nasącz je kawą. Przygotuj szklanki lub pucharki. Na dnie każdej szklanki ułóż trochę biszkoptu, następnie dodaj porcję kremu, biszkopty, krem mascarpone, a wierzch keto tiramisu w szklance udekoruj sypkim kakao. Przełóż do lodówki na kilka godzin.

fot. Keto tiramisu w szklance/ Adobe Stock, sveta_zarzamora

To czekoladowe keto tiramisu bez biszkoptów nie wymaga dużo pracy, ale za to trzeba skorzystać z czekolady bez cukru. W istocie to waniliowy krem z kawową nutą podany z czekoladowym keto sosem. Wariacja deserowa na temat niskowęglowodanowego tiramisu dla fanów czekolady.

Składniki:

250 g mascarpone,

2 żółtka,

laska wanilii,

łyżeczka ziarnistej kawy drobno zmielonej,

50 ml mocnego espresso,

50 g gorzkiej czekolady bez cukru,

kilka kropli stewii lub innego keto słodzika,

łyżeczka sproszkowanego kakao.

Sposób przygotowania:

Mascarpone ubij z żółtkami, dodaj ziarenka wanilii i 25 ml espresso. Osłodź keto słodzikiem, np. stewią. Rozpuść czekoladę bez cukru w kąpieli wodnej. Dodaj do niej espresso i ziarenka zmielonej kawy. Dodaj do czekolady łyżkę kremu z mascarpone. Na dnie szklanki lub pucharka ułóż krem czekoladowy. Połóż na nim krem z mascarpone, a wierzch keto tiramisu czekoladowego udekoruj kakao. Włóż do lodówki na min. 30 minut przed podaniem.

fot. Keto tiramisu czekoladowe/ Adobe Stock, Brebca

Tiramisu z truskawkami to dla wielu Włochów profanacja ich klasycznego kawowego deseru, ale trzeba przyznać, że kwaśno-słodkie truskawki doskonale przełamują kawowy gorzki smak tiramisu. Truskawki na keto są dozwolone, więc można śmiało umieścić je w przepisach na keto tiramisu. Oto najprostszy z nich.

Składniki:

40 g migdałów,

50 ml espresso,

200 g truskawek,

250 g mascarpone,

50 ml śmietanki kremówki,

30 g ksylitolu,

łyżeczka kawy rozpuszczalnej w proszku.

Sposób przygotowania:

Migdały zmiel w blenderze na mąkę. Nasącz mąkę migdałową espresso i umieść na dnie pucharków. Ubij śmietanę z ksylitolem i dodaj do niej mascarpone, tworząc krem. Truskawki umyj i pokrój na ćwiartki. Umieść warstwę truskawek na dnie pucharków do tiramisu. Połóż na nich krem, a następnie udekoruj na wierzchu truskawkami. Posyp każdy deser keto tiramisu kawą rozpuszczalną na wierzchu. Przełóż do lodówki na ok. 2 godziny.

fot. Keto tiramisu z truskawkami/ Adobe Stock, rica_kinamoto

Keto tiramisu cytrynowe? Nie ma wiele wspólnego z oryginalnym deserem tiramisu, oprócz tego, że w tym deserze również są biszkopty nasączone kawą, a krem jest zrobiony z mascarpone. Poza tym ten keto deser to bardziej jednoporcjowy niskowęglowodanowy deser cytrynowy. Smakuje słodko, głęboko i jest bardzo orzeźwiający.

Składniki:

pół porcji keto biszkoptów z pierwszego przepisu,

50 ml espresso,

100 g erytrolu w pudrze,

50 g masła,

2 małe cytryny,

3 żółtka,

250 g mascarpone.

Sposób przygotowania:

Cytryny umyj i sparz wrzątkiem, a następnie otrzyj z nich skórkę i wyciśnij sok. W misce umieść żółtka, ksylitol i stopniowo wlewaj sok z cytryny, mieszając. Umieść miskę w kąpieli wodnej nad garnkiem z ciepłą wodą, cały czas ubijając żółtka z sokiem cytrynowym. Dodaj masło i mieszaj cały czas do połączenia składników i zgęstnienia masy. Dodaj do kremu cytrynowego połowę skórki z cytryny. Zmiksuj mascarpone ze skórką cytrynową. Pokrusz biszkopt i nasącz go kawą. W szklankach lub pucharkach na keto tiramisu cytrynowe umieść na dnie połowę biszkoptów. Umieszczaj warstwami: krem cytrynowy, krem mascarpone i kawowe biszkopty. Udekoruj skórką z cytryny. Przełóż do lodówki na min. 3 godziny.

fot. Keto tiramisu cytrynowe/ Adobe Stock, yuliiaholovchenko

Reklama

Czytaj także:

Keto pączki – 3 przepisy na pyszne niskowęglowodanowe pączki niemal bez cukru i bez glutenu

Keto sernik – 5 niskowęglowodanowych przepisów na doskonały sernik ketogeniczny bez cukru

Keto pizza – 4 niskowęglowodanowe przepisy, które na stałe zagoszczą w twojej diecie