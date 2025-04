Keto szarlotka tak naprawdę nie jest ciastem z jabłkami, gdyż jabłka zawierają zbyt dużo węglowodanów, by wpasować się w klasyczną ketogeniczną dietę. Trzeba je zamienić na inny produkt o niższej zawartości cukrów. O dziwo, tak przygotowane ciasto godnie zastępuje tradycyjną szarlotkę. Niektórzy wręcz wolą ją w takiej właśnie wersji. Keto ciasto z jabłkami też byłoby do przygotowania, ale trzeba by użyć mało jabłek, aby w porcji takiego ciasta było niewiele węglowodanów. Dlatego proponujemy keto szarlotki, ale bez jabłek. Są pyszne, pełne szarlotkowego nadzienia i w 100% pasują do diety ketogenicznej. Można je podawać z gałką keto lodów i jeść na keto adaptacji. Smacznego!

Składniki na ciasto:

2 i 2/3 szklanki mąki migdałowej,

łyżeczka gumy ksantanowej,

łyżeczka soli,

12 łyżek zimnego masła,

2 jajka,

1/2 szklanki serka śmietankowego,

listki mięty do dekoracji.

Składniki na nadzienie:

6 szklanek żółtej dyni,

2 łyżki masła,

szklanka owocu mnicha (lub 2 łyżki innego keto słodzika)

szklanka soku z cytryny,

½ łyżeczki gumy ksantanowej,

½ łyżeczki soli,

2 łyżki cynamonu,

łyżeczka gałki muszkatołowej,

łyżeczka imbiru.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na ciasto wymieszaj w robocie kuchennym. Podziel ciasto na dwie nierówne części, zawiń oddzielnie w folię i włóż do lodówki. Obierz dynię, a następnie pokrój ją na małe kawałki, tak samo jak jabłka na zwykłą szarlotkę. Lekko zrumień masło na patelni, dodaj dynię i smaż do pożądanej miękkości. Dodaj przyprawy i słodzik z owocu mnicha, wymieszaj. Następnie dodaj gumę ksantanową i sok z cytryny. Dokładnie wymieszaj i zostaw do ostudzenia. Większą część ciasta włóż pomiędzy dwa arkusze papieru do pieczenia. Podsyp mąką migdałową, aby ciasto nie kleiło się do papieru. Rozwałkuj ciasto na żądaną grubość i rozmiar. Rozpocznij wałkowanie od środka. Włóż je do formy, wyłóż na nie ostudzoną dynię. Rozwałkuj mniejszą część ciasta i pokrój je na paski. Nakładaj je na nadzienie szarlotki, aby powstała ażurowa kratka. Włóż do miski jaja i ubij widelcem. Posmaruj wierzch ciasta rozmąconym jajkiem. Piecz keto szarlotkę w temperaturze 180 stopni przez 30-40 minut lub do złotego koloru. W połowie pieczenia okryj ciasto folią aluminiową, aby wierzch się nie przypalił. Odczekaj 20-30 minut przed podaniem, aby ciasto nieco ostygło.

fot. Keto szarlotka z mąki migdałowej/ Adobe Stock, Joshua Resnick

Składniki na ciasto:

2 szklanki mąki kokosowej,

4 duże jaja,

½ szklanki masła,

4 łyżki erytrytolu,

łyżka ekstraktu waniliowego.

Składniki na nadzienie:

3 szklanki tartej cukinii,

¼ szklanki gęstej śmietany,

2 łyżki erytrytolu,

łyżka cynamonu,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni. Wrzuć do rondla tartą cukinię, 2 łyżki erytrytolu, cynamon, gałkę muszkatołową i gęstą śmietanę. Dobrze wymieszaj i gotuj na wolnym ogniu przez 15 minut, często mieszając. W dużej misce ubij jajka. Dodaj mąkę kokosową, masło, 4 łyżki erytrytolu i ekstrakt waniliowy. Mieszaj łyżką lub mikserem, aż ciasto stanie się kruche. Zagniataj ciasto przez 1-2 minuty, aż uformujesz kulę ciasta. Rozwałkuj ciasto na grubość 5-6 mm i wytnij z niego nie za dużych, okrągłych 12 kawałków – to będą spody mini keto szarlotek. Wysmaruj foremki do babeczek tłuszczem i włóż do każdej okrągły kawałek ciasta, uformuj spód babeczki wraz z jej bokami. Łyżką stołową nałóż porcję nadzienia cukiniowego na każdy z 12 spodów. Rozwałkuj pozostałe ciasto ponownie na grubość około 5-6 mm i pokrój w cienkie paski, a część w kółka. Ułóż paski na wierzchu każdego ciasteczka krzyżując je ze sobą. Część babeczek możesz przykryć pełnymi kołami ciasta, ale wtedy zrób w nich otworki. Włóż babeczki do piekarnika i piecz 20 minut, aż nadzienie zacznie bulgotać, a skórka nabierze złotobrązowego koloru. Wyjmij z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia na 10 minut. Możesz mini keto szarlotki z wierzchu posypać erytrytolem.

fot. Mini keto szarlotki z mąki kokosowej/ Adobe Stock, Joshua Resnick

Składniki:

200 g orzechów pekan lub laskowych,

150 g serka mascarpone,

50 g śmietanki 36%,

250 g miąższu dyni,

2/3 łyżki cynamonu,

cynamon cejloński,

pół łyżki ekstraktu waniliowego,

łyżka keto słodzika,

łyżka masła.

Sposób przygotowania:

Miąższ dyni pokrój w drobną kostkę i wrzuć na rozgrzane na patelni masło. Dodaj cynamon, keto słodzik i smaż, aż dynia się zeszkli, zmięknie i zacznie rozpadać. Przełóż ją do miski i porozgniataj dynię widelcem. Orzechy pokrusz jak najdokładniej. Serek mascarpone włóż do drugiej miski, dolej śmietanę, wlej ekstrakt waniliowy i dokładnie wymieszaj mikserem na puszystą masę. Wkładaj do szklanek warstwami: masę serową, masę dyniową i orzechy. Podawaj od razu lub po schłodzeniu w lodówce.

fot. Keto szarlotka w szklance/ Adobe Stock, Maria

Składniki:

300 g miąższu dyni lub 350 g cukinii,

4 jaja,

2 łyżki mąki kokosowej,

łyżka soku z cytryny,

skórka otarta z połówki cytryny,

3-4 łyżki mleka kokosowego (gęstego),

3 łyżki masła,

łyżka erytrytolu,

¾ łyżki cynamonu,

odrobina gałki muszkatołowej,

pół łyżki ekstraktu waniliowego.

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Dynię (lub cukinię) pokrój w cienkie plastry i wrzuć na rozgrzaną patelnię z masłem. Skrop cytryną, wsyp pół łyżki erytrytolu i skórkę z cytryny. Dodaj cynamon i gałkę muszkatołową, wymieszaj i podsmażaj, aż dynia się zeszkli i zmięknie. Do innej miski wbija jaja, dodaj mąkę, resztę słodzika, proszek do pieczenia, ekstrakt waniliowy i mleko kokosowe. Zmiksuj do uzyskania jednolitej masy. Rozprowadź dynię w miarę równo na patelni i zalej ciastem. Przykryj pokrywką i smaż dalej, aż ciasto się zetnie. Zdejmij z ognia, przykryj dużym talerzem i odwróć patelnię do góry dnem, aby przełożyć keto szarlotkę na talerz. Możesz posypać erytrytolem dla dekoracji.

Ta keto szarlotka to taki właściwie keto omlet, ale jego zaletą jest szarlotkowy smak i aromat oraz błyskawiczne przygotowanie.

