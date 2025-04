Keto święta Bożego Narodzenia? Dlaczego nie! Barszcz uszykuj na zakwasie, postaw na wytrawne ryby, kapustę z grzybami i potrawy szykowane z mąki keto – krokiety lub pierogi. Z deserów też nie trzeba rezygnować. Można upiec ciasta bez mąki pszennej i cukru, które mimo słodkiego smaku będą niskowęglowodanowe.

Keto święta Bożego Narodzenia? To możliwe

Jesteś na diecie keto i zastanawiasz się, które z tradycyjnych wigilijnych potraw możesz jeść, a które przepisy trzeba zmodyfikować? Podpowiadamy, co zrobić, aby święta Bożego Narodzenia nie wytrąciły cię z ketozy. Omówimy tradycyjne potrawy i podpowiemy, jak zmodyfikować przepisy, aby otrzymać świąteczne potrawy niskowęglowodanowe.

Barszcz czerwony – czy jest keto?

Czysty barszcz czerwony szykowany na zakwasie, bez zwykłych mącznych uszek, będzie potrawą keto. Tradycyjnie szykowany z gotowanych buraków zawiera zbyt dużo węglowodanów. Jednak użycie zamiast buraków zakwasu buraczanego sprawia, że ilość węglowodanów w zupie bardzo spada, gdyż proces fermentacji w dużej mierze je eliminuje. W dodatku barszcz na zakwasie dostarczy bakterii probiotycznych, co będzie dodatkowo korzystnie wpływało na układ pokarmowy i zdrowie. Do takiego barszczu idealnie będą pasowały keto krokiety.

Czy zupa grzybowa jest keto?

Przygotowana na wywarze warzywnym, ale bez klusek czy makaronu i gotowanych warzyw zupa grzybowa spełni warunki potrawy keto. W tradycyjnej zupie grzybowej często pływają pokrojone w kosteczkę warzywa oraz mączne kluski – drobny makaron czy lane kluseczki. Te dodatki są pokarmami wysokowęglowodanowymi. Dlatego w keto zupie grzybowej nie powinny się znaleźć. Aby zupa nie była zbyt wodnista, warto dodać do niej sporo grzybów i solidną porcję śmietany, która zupę zabieli i zagęści, jednocześnie wzbogacając ją w tłuszcz.

Keto zupa rybna?

Z zupą rybną sytuacja wygląda podobnie jak z zupą grzybową – węglowodanów dostarczają w niej gotowane warzywa korzeniowe, zwłaszcza ziemniaki, oraz ewentualne „wypełniacze” w postaci ryżu czy makaronu. Jeśli wyeliminuje się je z zupy, a w zamian doda do niej śmietanę i więcej kawałków rybiego mięsa, powstanie keto zupa rybna.

Kapusta z grzybami – czy jest keto?

Kapusta z grzybami, w której jest wyłącznie kapusta kiszona, grzyby, olej i przyprawy, jest potrawą spełniającą kryteria diety ketogenicznej. Niektórzy wzbogacają potrawę o tartą marchew, niektórzy kapustę nieco dosładzają, inni dodają zasmażkę, aby kapusta była skąpana w gęstawym sosie. Chcąc utrzymać organizm w stanie ketozy, tych dodatków należy unikać.

Czy pierogi są keto?

Tradycyjne pierogi z mąki pszennej odpadają na diecie keto, gdyż są wysokowęglowodanowe. Na szczęście można przygotować keto pierogi. Fajnie wychodzą keto pierogi z mąki migdałowej z kapustą i grzybami. To wręcz idealne danie na keto święta Bożego Narodzenia. Pysznie smakują popijane barszczem z zakwasu z buraków.

Śledzie, karp i inne ryby – keto czy nie?

Wszystkie ryby same w sobie pasują do diety ketogenicznej, gdyż ich mięso praktycznie nie zawiera węglowodanów. Zatem i śledzie, i karp, i łosoś i ryba zębacz czy miruna mogą znaleźć się na keto świątecznym stole. Ważne natomiast jest, jak zostaną przygotowane. Śledzie w oleju, z octu, pod śmietanowo-serową pierzynką będą potrawami niskowęglowodanowymi, zwłaszcza jeśli przygotujesz je samodzielnie, gdyż gotowe mogą zawierać dodatek cukru. Do keto śledzików można upiec keto chleb.

Ryby pieczone, duszone, smażone bez mąki, ale w keto panierce też będą keto. Niskowęglowodanową rybą nie jest natomiast ryba po grecku, której integralną częścią jest duża ilość marchewki. Z ketozy mogą też wytrącić śledzie przygotowywane na słodko, np. z rodzynkami – lepiej ich unikać.

Czy łazanki i kluski z makiem są keto?

Łazanki to mączne kluski. Nie ma znaczenia, z czym zostaną podane – nie będą potrawą ketogeniczną. Dlatego nie ma dla nich miejsca na talerzu podczas keto świąt.

A kluski z makiem? Sprawa też chyba już jest jasna – żadne mączne kluski nie pasują do diety keto. W dodatku kluski z makiem to słodki deser, dosładzany suszonymi owocami, a czasami i cukrem czy miodem – żaden z tych dodatków nie jest niskowęglowodanowy.

Sałatka jarzynowa, sałatka ziemniaczana – czy są keto?

Jeśli pasuje ci wersja sałatki jarzynowej bez ziemniaków, z ograniczoną ilością marchewki i keto majonezem – nic nie stoi na przeszkodzie, by ją jeść na diecie ketogenicznej.

Jeśli chodzi o sałatkę ziemniaczaną, to jej główny składnik jest wysokowęglowodanowy. Mowa o ziemniakach. Nawet jeśli doda się do nich śledzie czy keto majonez, nie sprawi to, że ilość węglowodanów w sałatce spadnie na tyle, by ryzykować jej jedzenie, będąc na diecie keto.

Ciasta świąteczne – mogą być keto!

Na Boże Narodzenie piecze się pierniczki, pierniki, makowce, serniki. Żaden z tych wypieków w wersji tradycyjnej nie jest keto deserem. Na szczęście można upiec keto ciasta świąteczne, na przykład keto makowiec czy keto pierniki albo keto sernik.

