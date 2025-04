Jak zrobić keto sushi, czyli jakich składników unikać, a jakie pasują do diety ketogenicznej? Niskowęglowodanowe przepisy

Keto sushi: nie wszystkie składniki używane do robienia sushi są przyjazne diecie keto. Należą do nich np. ryż oraz słodkie sosy. Nie znaczy to, że z sushi trzeba zrezygnować, bo można je tak przygotować i podać, żeby nie zawierały żadnych wysokowęglowodanowych dodatków. W dodatku mogą wyglądać jak te oryginalne i bardzo dobrze smakować. Typowe składniki sushi – ryby i wodorosty – do diety keto bardzo pasują.