Keto sernik to niskowęglowodanowe ciasto, które pokocha cała rodzina, nie tylko osoby stosujące dietę ketogeniczną. Sernik w wersji keto nie zawiera cukru, ale ma słodki smak dzięki niskowęglowodanowym słodzikom. Przetestuj kilka ketogenicznych przepisów na sernik i wybierz ten, który skradnie twoje serce. Do wyboru masz wersje keto sernika: ze spodem lub bez spodu; z mascarpone lub twarogiem z wiaderka; z owocami lub orzechami. Wszystkie doskonale smakują i spełniają zachciankę na smaczny serowy deser na diecie keto. To też doskonałe serowe ciasta dla cukrzyków i wszystkich osób ograniczających cukier w diecie.

Doby sernik dozwolony w diecie ketogenicznej powinien zawierać niewiele węglowodanów i porcję białka oraz tłuszczu. Sernik keto może bazować na twarogu, mascarpone lub jogurcie naturalnym. Sernik ketogeniczny też powinien być słodki, możesz posłodzić niskowęglowodanowym słodzikiem: erytrolem lub stewią. Do keto sernika nie dodawaj daktyli, cukru, ksylitolu, mąki i wysokocukrowych owoców.

Składniki polecane w keto serniku

W keto serniku sprawdzą się:

tłusty twaróg sernikowy z dobrym składem;

mascarpone;

jajka;

niskowęglowodanowe słodziki:

jogurt grecki lub jogurt typu skyr;

niskowęglowodanowe owoce;

orzechy nerkowca;

mleko kokosowe;

wiórki kokosowe

Keto spód do sernika

Keto spód do sernika nie może być wykonany z klasycznego ciasta kruchego, ciasteczek, ani nawet z płatków owsianych. Oto kilka propozycji mieszanek, z których zrobisz świetny, niskowęglowodanowy keto spód do sernika:

masło orzechowe + otręby pszenne;

kruche ciasto bez cukru, na mące migdałowej lub kokosowej;

wiórki kokosowe + olej kokosowy;

orzechy nerkowca + masło + otręby owsiane;

mąka migdałowa + erytrol + masło.

Keto sernik na zimno bez spodu wymaga jedynie: żelatyny, mleka, śmietanki, twarogu i dodatków. Możesz zmodyfikować ten przepis, dodając dowolne sezonowe owoce.

Składniki:

120 ml mleka 3,2%,

2 łyżki żelatyny spożywczej,

200 ml śmietanki 30%,

laska wanilii,

200 g erytrolu w pudrze,

1 kg twarogu sernikowego w wiaderku,

400 g malin.

Sposób przygotowania:

Dno okrągłej tortownicy posmaruj masłem. Wyciągnij z lodówki zimną śmietankę kremówkę. Ubij ją na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodaj erytrol w pudrze. Zagotuj mleko, wyłącz jego podgrzewanie i wsyp do mleka żelatynę. Cały czas ją mieszaj, by rozpuścić żelatynę. Do gorącego mleka dodawaj porcjami twaróg i miksuj, łącząc składniki. Dodaj ziarna z laski wanilii. Gdy połączysz już mleko z twarogiem, do masy dodaj bitą śmietanę i zmiksuj. Gotową masę sernikową wymieszaj z malinami (odłóż część do dekoracji). Przełóż keto masę sernikową do tortownicy i odłóż keto sernik do lodówki na ok. 4 godziny, do całkowitego stężenia. Udekoruj malinami i płatkami róży.

fot. Keto sernik na zimno bez spodu z malinami/ Adobe Stock, vaaseenaa

Potrzebujesz banalnego i szybkiego przepisu na keto sernik z mascarpone? To przepis idealny. Potrzebujesz tylko żelatyny, mascarpone i wybranego słodzika. Ten prosty keto sernik z mascarpone wzbogacą niskocukrowe owoce, np. borówki lub truskawki.

Składniki:

60 ml zimnej wody,

1,5 łyżki żelatyny,

60 ml gorącej wody,

45 g erytrolu,

30 g ksylitolu,

2 łyżki stewii w proszku,

500 g mascarpone,

niskocukrowe owoce, np. borówki.

Sposób przygotowania:

Dodaj żelatynę do zimnej wody i odstaw ją do napęcznienia. Dodaj gorącą wodę do żelatyny i mieszaj do rozpuszczenia. W żelatynie nie mogą pozostać żadne grudki. Ubij mikserem kuchennym mascarpone, dodaj słodziki (erytrol, ksylitol, stewię) oraz rozpuszczoną żelatynę. Przełóż masę sernikową do silikonowej formy, wygładź brzegi i posyp borówkami. Odłóż do lodówki na ok. 4 godziny przed podaniem.

fot. Szybki keto sernik z mascarpone i borówkami/ Adobe Stock, Striker777

Składniki na keto spód:

200 g mąki migdałowej,

75 g masła,

2 łyżki allulozy lub erytrolu,

Łyżeczka aromatu waniliowego bez cukru

Składniki na masę sernikową:

250 g mascarpone,

500 g sera twarogowego z wiaderka,

6 jajek,

Szczypta kurkumy,

100 g erytrolu,

50 g mąki migdałowej,

100 g oleju kokosowego,

Skórka otarta z pomarańczy

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mąkę migdałową z masłem i erytrolem. Dodaj aromat waniliowy i wylep ze składników jednolitą masę. Wyłóż dno tortownicy papierem do pieczenia. Wyklej spód sernika z migdałowej masy. Upiecz spód do sernika w nagrzewającym się piekarniku przez ok. 10 minut w 70 stopniach. Zmiksuj masło z erytrolem do jego rozpuszczenia. Do masy maślanej dodaj jajka, kurkumę, mascarpone, ser z wiaderka, skórkę pomarańczową i mąkę migdałową. Mieszaj do połączenia składników. Przełóż masę serową na spód z migdałów. Piecz sernik w temperaturze 170 stopni ok. godzinę. Po upieczeniu, ostudź sernik w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. Udekoruj cząstkami pomarańczy.

fot. Keto sernik ze spodem z nutą pomarańczy/ Adobe Stock, kate_smirnova

Składniki na keto spód:

150 g mąki kokosowej,

łyżeczka cynamonu,

3 łyżki erytrolu,

80 g masła.

Składniki na keto masę serową:

500 g serka typu philadelphia,

500 g sera twarogowego z wiaderka z dobrym składem,

150 g erytrolu lub ekwiwalent stewii,

200 g śmietanki kokosowej,

3 jajka,

Łyżeczka ekstraktu kokosowego,

Wiórki kokosowe na wierzch.

Sposób przygotowania:

Ulep spód keto sernika łącząc ze sobą mąkę kokosową, cynamon, erytrol i miękkie masło. Wyłóż tortownicę lub blachę papierem do pieczenia i wylep spód sernika. Ubij jajka ze szczyptą soli i dodaj erytrol. Gdy się rozpuści, dodaj sery, śmietankę kokosową i mieszaj. Dodaj ekstrakt kokosowy. Przełóż masę serową na spód sernika. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 15 minut, następnie zmniejsz temperaturę do 130 stopni i piecz przez ok. 1-1,5h. Przed podaniem całkowicie wystudź i przełóż do lodówki. Posyp keto sernik kokosowy wiórkami kokosowymi.

fot. Keto sernik kokosowy z wiórkami kokosowymi ze spodem/ Adobe Stock, solstizia

Składniki na spód:

200 g orzechów włoskich lub innych dowolnych orzechów,

50 g miękkiego masła,

łyżka stewii w proszku,

kilka kropli aromatu waniliowego.

Składniki na masę serową:

200 g śmietanki kremówki,

500 g sera twarogowego w wiaderku,

180 g masła orzechowego,

12 g żelatyny,

80 g erytrolu,

płatki migdałowe.

Sposób przygotowania:

Zmiel orzechy włoskie w malakserze. Połącz orzechy z masłem, stewią i aromatem. Przygotuj silikonowe foremki do babeczek i na dnie każdej wylep spód do keto sernika. Ubij śmietankę kremówkę z dodatkiem erytrolu. Namocz żelatynę w zimnej wodzie (ok. 50 ml), gdy napęcznieje, dodaj do żelatyny gorącą wodę (50 ml) i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia żelatyny. Dodaj do żelatyny masło orzechowe, a następnie ser. Połącz masę z ubitą śmietaną. Każdą foremkę wypełnij keto orzechową masą serową. Przedłóż jednoporcjowe keto serniczki do lodówki. Przed podaniem udekoruj płatkami migdałowymi.

fot. Keto sernik jednoporcjowy z masłem orzechowym/ Adobe Stock, Talya AI

