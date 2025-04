3 przepisy mojej sąsiadki na keto rafaello. Sprawdzone pomysły na kulki, pudding i tort keto rafello

Keto rafaello to niskowęglowodanowe odpowiedniki deserów o tym smaku. Wykorzystanie niskowęglowodanowych zamienników pozwala znacznie zmniejszyć zawartość węglowodanów i cukrów. W porównaniu do oryginału kulka keto rafaello dostarczy ponad 2 razy mniej cukru, a w przypadku keto tortu rafello różnica w zawartości węglowodanów jest aż 10-krotna: 6 g kontra ok. 66 g węglowodanów w porcji.