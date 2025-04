Keto pumpkin spice latte to niskowęglowodanowa i zdrowsza wersja kawowego napoju z dynią, który króluje w jesiennym menu wielu kawiarni. Pumpkin spice latte w klasycznej wersji zawiera dużo cukru i znacząco podnosi poziom glukozy we krwi. Nasza kawa dyniowa w wersji keto jest przyjazna wszystkim osobom stosującym dietę ketogeniczną, ale to też lepszy wybór dla cukrzyków i osób z insulinoopornością.

Składniki (2-3 porcje):

150 ml niesłodzonego zagęszczonego mleka,

200 g pieczonej dyni,

300 ml gorącej kawy americano,

100 ml wody,

100 g mascarpone,

opcjonalnie: 20 g erytrolu lub dowolny keto słodzik,

przyprawy: pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki imbiru w proszku, szczypta gałki muszkatołowej, mała szczypta chili, szczypta kardamonu lub: łyżeczka przyprawy do piernika z dobrym składem.

Sposób przygotowania:

Wlej do rondla zagęszczone mleko. Dodaj erytrol (lub inny keto słodzik) i przyprawy, a następnie purée z dyni. Podgrzewaj zawartość rondla mieszając, do zagotowania mleka i rozpuszczenia erytrolu. Wlej świeżo zaparzoną kawę do kielichowego blendera i dodaj zawartość rondla oraz wodę. Dodaj mascarpone i blenduj do całkowitego zmieszania składników. Przelej powstałe keto pumpkin spice latte do wysokich, dekoracyjnych szklanek.

Jak zrobić FIT keto pumpkin spice latte?

Powyższy przepis na ketogeniczną kawę dyniową zawiera niewiele węglowodanów, ale jest znaczącym źródłem kalorii. Jeśli stosujesz dietę keto, lub ograniczasz węglowodany w diecie, z uwagi na chęć odchudzania, pomiń dodawanie mascarpone do powyższego przepisu. Zamiast tego dodaj 100 ml więcej wody, mleka lub napoju roślinnego. Tak zmodyfikowany przepis można z powodzeniem nazywać "pumpkin spice latte w wersji fit".

fot. Przepis na keto pumpkin spice latte/ Adobe Stock, petrrgoskov

Porcja ketogenicznej kawy dyniowej pumpkin spice latte powstała z powyższego przepisu (przy podziale składników na 3 porcje po 250 ml) dostarcza:

Energia: 196 kcal

Białko: 5 g

Tłuszcz: 16 g

Węglowodany: 9 g

Powyższy napój nie jest niskokaloryczny, ale dostarcza niewielu węglowodanów, a jeszcze mniej z nich znajduje się w postaci cukrów.

Jeśli chcesz dostosować keto pumpkin spice latte do diety odchudzającej lub zrobić z niego fit przepis, wystarczy, że pominiesz mascarpone. Kawa dyniowa będzie mniej kremowa, ale jej kaloryczność zmniejszy się o połowę! Oto makrosładniki po takiej modyfikacji:

Energia: 82 kcal

Białko: 3,5 g

Tłuszcz: 3 g

Węglowodany: 8,6 g

Kawy Pumpkin Spice Latte ze znanej kawiarnianej sieciówki jest prawdziwą jesienną bombą kaloryczną. W jednej dużej porcji dyniowej kawy jest aż 472 kcal! Poza tym duża pumpkin spice latte dostarcza aż 52 g węglowodanów.

Kawa pumpkin spice latte w wersji keto ma podobną kaloryczność, ale znacznie mniej węglowodanów. Oto porównanie naszej ketogeniczej wersji tego napoju z sieciówkowym oryginałem oraz fit wersją, którą możesz zrobić, rezygnując w przepisie z mascarpone.

