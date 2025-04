Wypróbuj nasze keto przepisy walentynkowe. Niewielkimi nakładami czasu i pracy przygotujesz z nich romantyczną kolację keto, lub obiad walentynkowy. Skomponuj menu, wybierając 1 z 2 przekąsek, 1 z 2 zup i 1 z 2 dań głównych. Posiłek zakończ pobudzającym kawowym deserem. Wszystko będzie wyglądało apetycznie, będzie smaczne i pobudzi wasze zmysły. Udanego wieczoru!

Wybierz jedną z naszych dwóch propozycji walentynkowych keto przystawek. Pierwsza jest nieco mniej sycąca, więc będzie lepsza dla osób, które mają mniej pojemne żołądki. Dzięki niej z jeszcze większym apetytem przystąpicie do zupy czy dania głównego.

Keto koreczki na walentynki

Składniki:

8-10 kulek mozzarelli,

16-20 czerwonych pomidorków koktajlowych,

listki świeżej bazylii,

mielona czerwona papryka,

ocet balsamiczny,

8-10 patyczków do koreczków.

Sposób przygotowania:

Odsącz kulki mozzarelli i oprósz mieloną czerwoną papryką. Pomidorki opłucz i osusz. Nadziewaj na patyczki pomidorka koktajlowego, kulkę mozzarelli i ponownie pomidorka. Poukładaj koreczki na talerzyku i skrop octem balsamicznym.

Keto jaja faszerowane

Składniki:

3-4 jaja,

łyżka keto majonezu,

łyżeczka musztardy,

mielona czerwona papryka,

sól do smaku,

drobno posiekana łyżeczka pietruszki lub koperku (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Ugotuj jaja na twardo, wystudź i obierz ze skorupek. Przekrój jaja wzdłuż na pół i delikatnie wyjmij z nich żółtka. Włóż je do miseczki. Dodaj do żółtek majonez, musztardę i przyprawy. Całość dokładnie ugnieć widelcem, aż powstanie w miarę gładka masa. Nakładaj masę do białek w miejsca po żółtkach. Jeśli masz wyciskarkę do kremów, możesz farsz nałożyć, formując ozdobne wzorki. Poukładaj faszerowane jaja na talerzyku i posyp zieleniną lub mieloną papryką.

Pierwsza propozycja keto zupy na walentynki to opcja z typowym afrodyzjakiem – owocami morza. Jest bardziej pożywna i sycąca. Druga to krem z kalafiora z cebulką. Nie bój się przypraw takich jak czosnek czy cebula. W końcu oboje będziecie jeść to samo, więc zapachy nie będą wam przeszkadzać.

Zupa krewetkowa

Składniki:

200-300 g krewetek,

0,75 litra bulionu warzywnego lub drobiowego,

4 pieczarki,

nieduży por,

mała cebula,

ząbek czosnku,

łyżka przeciśniętego przez praskę imbiru,

sok z połówki cytryny lub limonki,

szczypta kurkumy,

szczypta soli,

oliwa do smażenia,

2 łyżki mleka kokosowego,

listki kolendry.

Sposób przygotowania:

Wstaw bulion na ogień. Pieczarki umyj, osusz i posiekaj na plasterki, a następnie obsmaż je na złoto na patelni i wrzuć do wywaru. Cebulę i pora obierz i pokrój – cebulę w piórka, pora w paseczki. Czosnek przeciśnij przez praskę. Obsmaż je krótko na patelni – tylko do zeszklenia cebuli i wrzuć do garnka. Całość pogotuj 5-10 minut. Krewetki w razie potrzeby obierz i opłucz. Dorzuć do zupy. Dodaj przyprawy, sok z cytryny i gotuj jeszcze 5 minut. Dodaj mleko kokosowe i wymieszaj. Podawaj zupę oprószoną siekaną kolendrą.

Keto zupa krem z kalafiora

Składniki:

1 spory kalafior,

1 cebula,

0,75 litra bulionu drobiowego,

1 duży ząbek czosnku,

5-6 łyżek śmietany 30% tłuszczu,

oliwa do podsmażenia cebulki,

łyżeczka posiekanej natki pietruszki,

sól, cukier, pieprz i gałka muszkatołowa do smaku.

Sposób przygotowania:

Wstaw bulion na gaz. Umyj i obierz kalafiora. Podziel go na różyczki i wrzuć do gotującego się wywaru. Przeciśnij czosnek przez praskę i dodaj do kalafiora. Dodaj przyprawy. Gotuj całość, aż kalafior zmięknie. Zestaw zupę z ognia. Cebulkę obierz i posiekaj w paseczki. Podsmaż ją na złoto na patelni i odstaw na bok. Zupę dokładnie zblenduj. Dodaj śmietanę, uprzednio mieszając ją w kubeczku z dodatkiem zupy. Całość wymieszaj i w razie potrzeby jeszcze dopraw. Podawaj zupę posypaną cebulką i natką.

Możesz także zblendować zupę z cebulką w środku, a podawać z kleksem śmietany i oprószoną przyprawami i zieleniną.

Wybierz między pieczonymi udkami kurczaka, które je się palcami (a można to robić bardzo zmysłowo!) i pieczonym łososiem. Kurczaka lepiej podać po zupie krewetkowej, a łososia po kalafiorowej. Nie bój się przyprawić dania mocniej, jeśli czujesz taką potrzebę.

Apetyczne keto udka w boczku

Składniki:

4-5 podudzi kurzych,

4-5 plastrów boczku,

ostra i słodka papryka,

sól,

1-2 łyżeczki oliwy,

natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Ustaw piekarnik na 190 stopni. Wymieszaj przyprawy z oliwą. Udka kurczaka owiń plastrami boczku – na jedno udko jeden plaster. Wysmaruj udka mieszanką przypraw i oliwy. Włóż do naczynia żaroodpornego, przykryj i wstaw do piekarnika na 45-55 minut. Możesz także udka upiec w airfryerze. Podawaj posypane zieleniną i z sałatką z sałaty, pomidorów, ogórków, cebuli i mozzarelli skropione oliwą i octem balsamicznym.

Keto łosoś pieczony

Składniki:

2 ładne kawałki łososia,

2 łyżki stopionego masła,

2 brokuły,

trawa cytrynowa,

cytryna,

pieprz mielony,

sól,

2 łyżki gęstej śmietany,

listki kolendry do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Opłucz i osusz łososia. Przyprawy wymieszaj ze stopionym masłem. Wysmaruj łososia tak powstałą marynatą i wstaw do lodówki na 30 minut. Włącz piekarnik i ustaw go na 210 stopni. Zagotuj wodę w garnku. Wstaw łososia do piekarnika na ok. 15 minut. Brokuła umyj, podziel na spore różyczki. Wrzuć brokuły do osolonej wody i gotuj 3-4 minuty, aż będą miękkie, ale jeszcze nierozgotowane. Śmietanę rozbełtaj. Gdy łosoś się upiecze, podawaj go z ćwiartkami cytryny w towarzystwie ugotowanego brokuła polanego śmietaną z pieprzem i solą.

Uwaga! Jeśli masz domowy grill, możesz łososia zgrillować – będzie jeszcze apetyczniejszy. Możesz także przygotować keto frytki.

Na deser keto kolacji walentynkowej postaw przygotuj nie za słodki kawowy deser. Dopełni wachlarz smaków i pobudzi. Dzięki niemu po jedzeniu nie będziecie śpiący.

Składniki:

100-150 g serka mascarpone,

2 łyżki kawy rozpuszczalnej,

2 łyżki keto słodzika (lub więcej – do smaku),

ćwierć łyżeczki ekstraktu waniliowego,

ziarna kawy do dekoracji,

1-2 łyżki gorącej wody,

pół łyżeczki gorzkiego kakao.

Sposób przygotowania:

Rozpuść keto słodzik i kawę w gorącej wodzie. Mascarpone przełóż do miseczki. Dodaj wodę ze słodzikiem i kawą. Całość energicznie wymieszaj, najlepiej mikserem. Nałóż do miseczek, udekoruj ziarnkami kawy i oprósz gorzkim kakao. Możesz podać z kleksem śmietanki kremówki lub bitej śmietany.

Możesz także zrobić inny, ale także kawowy deser: kawową keto piankę. Wymaga nieco więcej czasu, ale jest przepyszna.

