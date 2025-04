Placki z dyni keto to pomysł na dodatek do obiadu lub na kolację. W 100 g samej dyni jest ok. 6 g węglowodanów i 1 gram białka. Ale nie z samej dyni robi się dyniowe keto placki. Dodaje się też jajko i jeden z rodzajów niskowęglowodanowej mąki. Zwykle jest to maka migdałowa lub kokosowa, ale my podajemy przepis na placki z jeszcze jednym, mniej typowym składnikiem: mąką dyniową. Wszystkie wpisują się w jadłospis diety ketogenicznej.

Składniki:

250 g startej na grubych oczkach dyni hokkaido,

jajko,

120 g sera cheddar,

2 łyżki mąki migdałowej,

2 łyżki oliwy lub oleju kokosowego,

łyżka posiekanej pietruszki,

przyprawy: sól, ostra papryka, kurkuma, gałka muszkatołowa, kumin, rozmaryn, świeżo mielony pieprz.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj dokładnie wszystkie składniki poza oliwą. Oliwę lub olej rozgrzej na patelni. Jeśli smażysz na patelni stalowej, najpierw ją mocno rozgrzej, potem nałóż tłuszcz i zmniejsz ogień pod patelnią. Nakładaj łyżką porcje dyniowego ciasta, spłaszczając masę. Smaż z obu stron na złoty kolor. Podawaj z porcją zieleniny.

Składniki:

300 g startej na grubych oczkach dyni,

jajko,

2-3 łyżki mąki kokosowej,

2 łyżki oliwy lub oleju kokosowego,

przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj dynię z pozostałymi składnikami. Na patelni rozgrzej tłuszcz. Nakładaj masę na keto placki z dyni łyżką, formując z grubsza okrągłe, nie za grube placuszki. Smaż na złoto z obu stron. Podawaj ze śmietaną przyprawioną przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku.

Składniki:

350 g dyni bez skórki,

jajko,

2 łyżki śmietany,

3 łyżki mąki dyniowej,

przyprawy: sól, pieprz, papryka wędzona.

Sposób przygotowania:

Dynię pokrój w kawałki i wrzuć do blendera. Dodaj jajko, śmietanę, mąkę i przyprawy. Całość zmiksuj na gładkie ciasto. Ostaw na 5 minut. Wymieszaj ciasto łyżką. Rozgrzej tłuszcz na patelni. Nalewaj na patelnię porcje ciasta dyniowego małą chochelką. Smaż z obu stron keto racuchy na złoto.

