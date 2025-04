Czy na diecie keto można jeść pizzę? Jasne, o ile nie jest przygotowana z mąki zbożowej i dostosowana do wymagać diety z minimalną ilością węglowodanów. Keto pizza jest smaczna i z łatwością zaspokaja apetyt na to popularne włoskie danie. Można ja przygotować w wielu odmianach i smakach. Oczywiście najlepiej to zrobić w domu, gdzie ma się pod kontrolą wszystkie składniki, a więc i wartości odżywcze takiej dietetycznej pizzy. To jedne z lepszych ketogenicznych przepisów, jakie wypróbujesz.

Spis treści:

Keto ciasto na pizzę można przygotować na różne sposoby, co zobaczysz w niżej zamieszczonych przepisach. Poniżej uniwersalny przepis na ketogeniczne ciasto na pizzę, który daje możliwość wyboru rodzaju mąki niezbożowej.

Składniki na ciasto na keto pizzę:

1,5 szklanki tartej mozzarelli,

2 łyżki sera twarogowego jak na sernik,

duże jajo,

¾ szklanki mąki: migdałowej, kokosowej, orzechowej.

Sposób przygotowania:

Zmieszaj dokładnie wszystkie składniki ciasta na keto pizzę w misce. Wyłóż mieszankę na blachę do pizzy wyłożoną papierem do pieczenia, formując płaską równomierną warstwę. Upiecz podstawę ketogenicznej pizzy w temperaturze 180 stopni – zwykle ok. 20 minut, aż się zrumieni. Przed obłożeniem dowolnymi dodatkami ostudź 10 minut.

fot. Keto pizza: przepis na ciasto/ Adobe Stock, fascinadora

Keto pizza serowa - palce lizać, w dodatku jest łatwa i szybka w przygotowaniu. Cała keto pizza serowa zawiera 1200 kcal, a w jednej z 6 porcji jest 200 kcal oraz niecałe 5 g węglowodanów, blisko 17 g białka i 13 g tłuszczu. Pozbawiona pepperoni będzie lżejsza.

Składniki:

1,5 szklanki tartej mozzarelli,

1/3 szklanki tartego parmezanu,

2 duże jaja,

łyżka przyprawy włoskiej,

5 łyżek passaty,

jeszcze szklanka tartej mozzarelli,

13 plastrów pepperoni lub salami (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Przygotuj formę na pizze wyłożoną papierem do pieczenia. W malakserze wymieszaj (wystarczy kilka impulsów) parmezan, 1,5 szklanki mozzarelli, jaja i przyprawy. Wyłóż mieszankę na formę do pizzy, formując z niej płaski placek. Wstaw do piekarnika na 20 minut – ciasto powinno się zrumienić. Wyjmij z piekarnika, ostudź 10 minut. Obłóż spód pizzy dodatkami – wysmaruj passatą, obłóż pepperoni i mozzarellą. Wstaw do piekarnika jeszcze na ok. 15 minut.

fot. Keto pizza serowa/ Adobe Stock, MICAELA

Kalafiorowa keto pizza będzie chrupiąca, o ile bardzo dobrze odsączysz kalafiora i upieczesz ją na rumiano. Możesz na ciasto nałożyć dowolne dodatki do smaku, które mieszczą się w zasadach diety keto: mięso, sery, oliwki, pomidory – co chcesz! Ciasto na tę keto pizzę zawiera tylko 48 kalorii!

Składniki:

duża główka kalafiora,

jajko,

pół szklanki tartego parmezanu (lub mozzarelli),

oregano, bazylia, sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Podgrzej piekarnik do 190 stopni. Odkrój od kalafiora liście, opłucz go, osusz i podziel na niewielkie części. Zmiksuj na kawałki wielkości ziaren ryżu. Rozłóż rozdrobnionego kalafiora na papierze do pieczenia, wstaw do piekarnika i piecz 15 minut. Wyjmij kalafiora i zostaw, aż ostygnie. Przełóż go na płachtę gazy lub luźną bawełnianą kuchenną ściereczkę. Zawiń i odsącz, mocno wyciskając, aż masa będzie bardzo sucha. Zwiększ temperaturę piekarnika do 220 stopni. Przełóż kalafiora do miski. Wbij jajo, dodaj przyprawy i ser. Dobrze wymieszaj. Przełóż ciasto na blachę do pizzy wyłożoną papierem do pieczenia. Rozsmaruj ciasto na równą płaską warstwę. Wstaw do piekarnika na 20 minut, obróć i piecz jeszcze kilka minut – ciasto powinno się zrumienić. Dzięki temu będzie chrupiące! Wyjmij, wysmaruj sosem, obłóż dowolnymi dodatkami, obsyp serem i wstaw do piekarnika jeszcze do czasu, aż ser się stopi. Gotowe!

fot. Keto pizza z kalafiora/ Adobe Stock, catecat

Keto pizza nie wymaga piekarnika! Potrzebuje jedynie patelni z nieprzywierającą powierzchnią. Zrobisz ją w 15 minut. Sos przygotujesz, mieszając w rondelku przecier pomidorowy z obsmażoną posiekaną cebulką, przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku, łyżką włoskiej mieszanki ziołowej i szczyptą soli. Pizza keto z patelni z poniższego przepisu ma ok. 600 kcal i ok. 44 g białka, ok. 45 g tłuszczu i 7 g węglowodanów.

Składniki na 1 keto pizzę z patelni:

3 jaja,

szklanka sera mozzarella,

łyżeczka masła,

4 łyżki sosu do pizzy,

40 g szynki,

garść oliwek,

4 suszone pomidory pokrojone w kawałki,

40 g tartego sera gouda,

listki bazylii.

Sposób przygotowania:

Dokładnie wymieszaj mozzarellę z jajami. Rozgrzej masło na patelni i wlej masę serowo jajeczną. Przykryj pokrywką i smaż na średnim ogniu, aż stężeje. Przełóż masę na druga stronę. Od razu posmaruj przypieczoną stronę ciasta sosem, obłóż wędliną, suszonymi pomidorami i oprósz serem gouda. Przykryj pokrywką i smaż, aż ser się roztopi. Zdejmij pokrywkę, udekoruj listkami bazylii i podawaj.

fot. Keto pizza z patelni/ Adobe Stock, catecat

