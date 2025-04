Przygotuj keto pierogi i ciesz się ich smakiem bez wytrącania organizmu ze stanu ketozy. Nasze przepisy sprawdzą się w codziennej diecie ketogenicznej, ale równie dobrze można ich wersję z kapustą i grzybami zaserwować podczas świąt. Lepi się je bez problemu i nie rozpadają się podczas gotowania. Wypróbuj wszystkie wersje i miksuj różne ciasta z różnymi farszami, aby znaleźć swoją ulubioną kombinację. Smaczne są wyjęte z wody lub podsmażone, więc szykuj je tak, jak lubisz.

Niestety pierogi przygotowane w tradycyjny sposób odpadają, gdyż ciasto, pierogowe szykuje się z mąki pszennej. To produkt wysokowęglowodanowy, który sprawia, że w 100 g pierogów może być nawet ponad 30 g węglowodanów (najwięcej węglowodanów zawierają pierogi ruskie). Zamiana mąki pszennej na jej keto zamienniki pozwala bardzo zmniejszyć zawartość węglowodanów. Takie keto pierogi można jeść bez obaw, gdyż zawierają ponad 70% węglowodanów mniej.

Można więc przygotować keto pierogi z niskowęglowodanowym ciastem. Te z mięsem będą zawierały najmniej węglowodanów. Drugie w kolejności będą pierogi ruskie nadziewane mieszanką sera i cebuli zamiast sera, ziemniaków i cebuli. Trzecie miejsce na podium wśród nadziewanych pierogów zajmują te z kapustą i grzybami. Wszystkie można polewać tłustą okrasą. Z kolei pierogi leniwe najlepiej jeść ze śmietaną i słodzikiem lub owocami, choć nadają się też do dań mięsnych i tłustych sosów.

Keto ciasto na pierogi można zrobić z dowolnej mąki niezbożowej. Nie z każdej jednak wychodzą tak samo łatwo. W przypadku niektórych zamienników mąki pszennej trzeba użyć dodatku, który ułatwi lepienie i sprawi, że keto pierogi nie będą tak łatwo rozpadać się w czasie gotowania. Tym składnikiem jest guma guar, która koniecznie dodaje się do mąki kokosowej i migdałowej. Jest to bezglutenowy zagęstnik, który jest w stanie przydać ciastu właściwości, jakie mu nadaje gluten z tradycyjnej maki pszennej. Nie trzeba natomiast dodawać jej do ciast z mąki z manioku (nie mylić z tapioką!) oraz z mąki lnianej.

Po wyrobieniu keto ciasta na pierogi postępuje się z nim dokładnie tak samo, jak z tradycyjnym – wałkuje, wycina kołeczka, zlepia z farszem w środku i gotuje. Najlepiej w solonej wodzie z dodatkiem oleju, aby się nie sklejały. Jedynie keto leniwe pierogi nie wymagają faszerowania, dzięki czemu szykuje się je szybciej.

Podajemy 5 przepisów na keto pierogi. W każdym z nich jest nieco inna wersja ciasta. 4 przepisy to tradycyjne pierogi z nadzieniem, czwarty to przepis na keto leniwe pierogi, czyli bez farszu. W 3 przepisach podajemy sposób przygotowania farszu: z sera, mięsa oraz z kapusty z grzybami. Wymiennie łączyć można jednak przepisy na farsz z przepisami na ciasto na keto pierogi. Zatem jeśli wolisz ciasto z mąki migdałowej, ale chcesz farsz mięsny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie keto pierogi przygotować.

Keto pierogi z mąki kokosowej

Ciasto na keto pierogi najlepiej zrobić z mieszanki mąki kokosowej z mąką migdałową. Sama mąka kokosowa niestety nie zdaje egzaminu w przypadku pierogów. W dodatku mąka migdałowa powinna być w znacznej przewadze. W naszym przepisie znajdziesz składniki wyłącznie na ciasto. Jest uniwersalne i nadaje się do każdego rodzaju farszu – na keto pierogi z mięsem, kapustą i grzybami oraz na ruskie. Składniki na farsz oraz sposób jego przygotowania znajdziesz w pozostałych przepisach w tym materiale. Równie dobrze możesz je nadziać samym tłustym serem albo np. farszem z kalafiora i zeszklonej cebulki (kalafior na keto też jest dozwolony).

Składniki:

200 g mąki migdałowej,

20 g mąki kokosowej,

2 jaja,

5 łyżeczek gumy guar,

szczypta soli,

szklanka ciepłej wody.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj w misce wszystkie suche składniki. Dodaj do nich rozbełtane jaja i wyrabiaj, dodając po trochu wody – tylko tyle, ile trzeba, aby wyrobić elastyczne, jednorodne ciasto. Podziel je na 3 kawałki, 2 z nich zawiń w folię. Niezapakowany kawałek ciasta rozwałkuj i wycinaj z niego kółeczka na keto pierogi. Nakładaj na nie porcyjki wybranego i wcześniej przygotowanego farszu i zalepiaj. Postępuj tak samo z pozostałymi kawałkami ciasta. Ulepione pierogi wrzucaj do wrzątku na 3-5 minut.

Keto pierogi bez gumy guar z mąki lnianej

Składniki na ciasto:

400 g mąki lnianej lub mielonego siemienia lnianego,

3 nieduże kurze jaja,

3 łyżeczki oleju kokosowego,

szklanka mocno ciepłej wody,

sól.

Składniki na farsz:

500 g mięsa wołowego wyjętego z bulionu,

duża cebula,

łyżeczka soli, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Zmiel ugotowane mięso (najlepiej 2 razy), dodając do niego sól. Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na patelni. Dodaj do mięsa i bardzo dokładnie wymieszaj, doprawiając pieprzem. Wymieszaj w misce lub na stolnicy mąkę z siemienia z solą. Rozpuść olej kokosowy, dodaj do mąki razem z rozbełtanymi jajami i wyrabiaj, dodając po trochu wodę – tylko tyle, ile trzeba, aby wyrobić jednorodne, elastyczne ciasto. Rozwałkuj ciasto, wykrawaj z niego kółeczka i nakładaj po porcyjce farszu, zalepiając dokładnie pierogi. Wrzucaj je na wrzątek i gotuj 3-5 minut od włożenia do wody.

Keto pierogi z mąki migdałowej z kapustą i grzybami

Czy z mąki migdałowej można zrobić pierogi? Jasne! Jednak jest to wersja ciasta, do której należy dodać gumę guar, aby nadać ciastu odpowiednią konsystencję i zwartość.

Składniki na ciasto na keto pierogi:

200 g mąki migdałowej lub zmielonych migdałów,

2 jaja,

2 łyżeczki gumy guar,

łyżeczka soli.

Składniki na farsz:

250 g kapusty kiszonej,

50 g suszonych grzybów,

cebula,

klarowane masło,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Poprzedniego wieczora zalej grzyby ciepłą wodą i odstaw. Zagotuj grzyby w wodzie, w której się moczyły i gotuj 15 minut. Wyłów grzyby łyżką cedzakową na sitko i odciśnij je tak, aby woda spływała do garnka. Wlej do niego wodę pozostałą po moczeniu grzybów. Pokrój grzyby na drobne kawałki, a kapustę pokrój i włóż do garnka z wodą po grzybach. Zagotuj, dodaj wody, jeśli trzeba i gotuj kapustę do miękkości. Odcedź i ostudź. Cebulę pokrój drobno, zeszklij na maśle i dodaj do kapusty. Posól, popieprz wymieszaj. Wymieszaj w misce mąkę migdałową, gumę guar i sól. W innej misce dokładnie rozbełtaj jaja i dodaj je do suchych składników. Wyrabiaj ciasto, aż stanie się jednolite i sprężyste. Rozwałkowuj ciasto, wykrawaj z niego okrągłe kawałki (np. szklanką). Nakładaj porcyjkę farszu i zaklejaj. Wkładaj pierogi do gotującej się wody i wyjmuj 2-3 minuty po ich wypłynięciu.

Keto pierogi ruskie bez gumy guar

Składniki na ciasto:

0,5 kg mąki z manioku,

2 łyżki oliwy,

2 łyżki octu,

3 szklanki gorącej wody,

szczypta soli.

Składniki na farsz:

500 g tłustego twarogu,

100-150 g boczku,

cebula,

masło klarowane,

sól, pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Boczek pokrój na drobne kawałeczki i podsmaż na patelni. Posiekaj cebulę na drobną kosteczkę, dodaj do boczku i podsmażaj 2-3 minuty. Odstaw do wystygnięcia. Gdy boczek i cebula się schłodzą, dodaj je do twarogu i dokładnie wymieszaj. Wsyp mąkę do miski lub na stolnicę, dodaj ocet i oliwę, wyrób ciasto, dodając po trochu gorącej wody. Rozwałkuj ciasto na cienki placek, wykrawaj z niego okrągłe kawałki. Nadziewaj każdy kawałek farszem z twarogu i zaklejaj. Keto pierogi gotuj w wodzie przez 3-5 minut od ich włożenia do wrzątku.

Pierogi leniwe keto

Idealne do jedzenia ze śmietaną, borówkami i z odrobiną cynamonu lub z okrasą w postaci podsmażonego boczku, albo jako dodatek do gulaszu. Pyszne przygotowane na świeżo lub odsmażane.

Składniki:

150 g tłustego twarogu,

jajko,

2 łyżeczki gumy guar,

50 g mąki migdałowej,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj w misce twaróg z jajkiem – powinna powstać gładka masa. Dodaj mąkę migdałową oraz gumę guar i wyrób na jednorodne ciasto. Podziel ciasto na 3-4 kawałki. Z każdego formuj rulonik o średnicy ok. 3 cm. Odcinaj od niego ukośnie leniwe pierożki. Powtórz z pozostałymi kawałkami ciasta. Wrzucaj keto leniwe pierogi na wrzątek i gotuj 2-3 minuty od wypłynięcia. Odcedź, lekko ostudź i podawaj jak lubisz. Możesz je także przechować w lodówce i później osmażyć.

