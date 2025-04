Kawowa keto pianka - niskowęglowodanowy fit deser kawowy z 3 składników bez cukru

Kawowa keto pianka to doskonały niskowęglowodanowy deser, który zaspokoi ochotę na słodycze bez skoku cukru. Zrobisz go z 3 lub 4 prostych składników, które pewnie masz już w domu. Keto kawowa pianka to dobra alternatywa dla kalorycznych musów i deserów pełnych cukru. Sprawdzi się na diecie ketogenicznej, każdej diecie ograniczającej węglowodany i też na zwyczajnej diecie odchudzającej.