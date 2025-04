Panierkę keto można przygotować na świeżo lub na zapas, aby była pod ręką, niczym tarta bułka w tradycyjnej kuchni. W diecie ketogenicznej wykorzystasz ją do przygotowania kotletów, nuggetsów, smażonych ryb, ale i do kalafiora, niezależnie od tego, czy zrobisz z niego kotlety, czy keto panierką zastąpisz bułkę tartą, podsmażysz i polejesz nią gotowanego w całości kalafiora. W każdym przypadku uzyskasz piękny złoty kolor, a wdaniach smażonych apetyczną chrupkość.

Keto panierka – co to jest?



Keto panierka to panierka, w której nie mam tartej bułki, która jest produktem wysoko węglowodanowym, a więc takim, jakiego w diecie ketogenicznej należy unikać. Bez problemu można ją zrobić w domu, ale na rynku są też dostępne panierki keto gotowe, w cenie ok. 17-30 zł za 500 g. Takie gotowe mieszanki zawierają najczęściej siemię lniane lub mąkę migdałową.

Keto panierki o najniższej zawartości węglowodanów zawierają ich ok. 4-6 g w 100 g produktu i są bogate w białko i tłuszcz, których w takiej porcji jest 25-35 g. Reszta gramatury to błonnik pszenny, czasami drożdże i dodatki w postaci przypraw, białka, inuliny. Wartość energetyczna gotowej keto panierki oscyluje wokół 400 kcal na 100 g.

Niskowęglowodanowa panierka domowej roboty może być zrobiona z bardzo różnych składników. Czym zastąpić tartą bułkę w diecie keto i panierkach? Najpopularniejsze są:

keto panierka z mąki kokosowej,

keto panierka z mąki migdałowej,

keto panierka z sezamu,

keto panierka z babką jajowatą,

keto panierka z parmezanem.

Warto eksperymentować i wypracować sobie mieszankę zamienników bułki tartej, która najlepiej spełni oczekiwania pod względem smaku, chrupkości, przylegania do mięsa, kurczaka czy ryby. Tak przygotowane potrawy idealnie będą smakować z keto frytkami. Poniżej konkretne przepisy, które pozwalają przygotować smaczne panierki pasujące do diety keto.

Jednak zanim do nich przejdziemy, podajemy najprostszy sposób na keto panierkę: wystarczy zetrzeć na tarce dowolny keto chleb i obtoczyć w nim zamoczone w jaju mięso czy rybę. Dlatego nie wyrzucaj czerstwego keto chleba, zachowaj go na keto panierkę, przechowując go w suchym miejscu.

Poniżej sprawdzone przepisy na różne keto panierki – prostsze i bardzo bogate. Choć podpowiadamy najlepsze mieszanki do różnych potraw, można je stosować wymiennie, czyli np. tę polecaną do kalafiora zastosować do kurczaka czy schabowego. Zaczynamy od najbogatszej, wieloskładnikowej panierki keto do kotletów schabowych. Później będzie już z górki.

Keto panierka do schabowego

Składniki:

1 1/2 szklanki mąki migdałowej,

1/3 szklanki proszku z łuski babki jajowatej,

1/2 szklanki mąki kokosowej,

1/2 szklanki mączki siemienia lnianego,

łyżeczka soli morskiej,

5 łyżek nasion sezamu,

opcjonalnie przyprawy: cebula lub czosnek w proszku.

Sposób przygotowania:

Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Porcję panierki wsyp na płaski talerz. Rozklepanego schabowego zamocz z obu stron w rozbełtanym jajku. Przyciskaj schabowego do panierki, aż dokładnie się nią oblepi i smaż na rozgrzanym tłuszczu. Niewykorzystaną keto panierkę przechowuj w szczelnym pojemniku.

fot. Keto panierka do schabowego/ Adobe Stock, PhotoHunter

Keto panierka do kurczaka

Składniki:

200 g mąki migdałowej,

100 g tartego parmezanu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Bardzo dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Zamiast mąki migdałowej możesz użyć pokruszonych migdałów lub zmielić je. Panieruj kawałki kurczaka uprzednio zamoczone w rozbełtanym jajku. Pozostałą część panierki schowaj na później, przechowując ją w suchym, szczelnie zamkniętym pojemniku.

fot. Keto panierka do kurczaka/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Keto panierka do ryby

Składniki:

2 łyżki mąki migdałowej, najlepiej odtłuszczonej,

2 łyżki łupin babki jajowatej,

2 łyżki skrobi z tapioki,

2 łyżki sproszkowanych żółtek,

½ łyżeczki drobnej soli morskiej,

dowolne przyprawy.

Sposób przygotowania:

Bardzo dokładnie wymieszaj wszystkie składniki i wysyp mieszankę na płaski talerz. Rozbełtaj jajko w głębokim talerzu i zamocz w nim kawałki ryby. Obtaczaj je w keto panierce, a następnie smaż na złoty kolor na rozgrzanym tłuszczu.

fot. Keto panierka do ryby/ Adobe Stock, HLPhoto

Keto panierka do kalafiora

Składniki:

3 łyżki zmielonego siemienia lnianego,

2 łyżki startego parmezanu,

łyżka mąki kokosowej,

łyżka skrobi z tapioki,

szczypta soli, przyprawy.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki keto panierki i wysyp ją na talerz. Kalafiora pokrojonego w plastry maczaj w rozbełtanym jajku. Obtaczaj go dokładnie w panierce i smaż na rozgrzanym tłuszczu.

fot. Keto panierka do kalafiora/ Adobe Stock, Yevhenii Khil

