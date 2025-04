Keto omlety są uniwersalnym daniem. Nadają się na śniadanie, kolację, ale i na obiad – wtedy mogą być większe i bogatsze w dodatki. Ponieważ sama masa jajeczna jest uniwersalna, bez problemu można eksperymentować z dodatkami i przyprawami, aby znaleźć ulubioną wersję smakową, która nadal będzie spełniać warunki diety ketogenicznej. Keto omlet z warzywami też można przygotować w wersji niskowęglowodanowej, np. eliminując mąkę, a zwiększając ilość białek w masie jajecznej.

Keto omlet szykuje się na dwa sposoby: z ubitych białek lub bez ubijania białek. W pierwszej wersji omlet będzie bardziej puszysty i grubszy, w drugiej – bardziej zwarty i płaski. Brak dodatku mąki sprawia jednak, że keto omlet bez mąki łatwiej się rwie, więc przekładanie go na drugą stronę na patelni może stanowić pewne wyzwanie, ale nie jest ono nie do przeskoczenia. Aby placek keto omleta mniej był narażony na rozerwanie, można do masy jajecznej dodać tarty żółty ser (do wersji wytrawnej), np. parmezan lub 2 łyżki mąki migdałowej (do wersji na słodko).

Poniżej podajemy oba sposoby szykowania masy omletowej. Wybierz ten, który bardziej ci odpowiada. W każdym z przepisów, które podajemy w dalszej części materiału, możesz masę przygotować na jeden z tych sposobów, dlatego już w sposobie przygotowania nie podajemy tego etapu.

Omlet keto z ubitych białek

Wybij jaja, oddzielając białka od żółtek. Do białek dodaj szczyptę soli i ubij je na sztywno. Następnie dodaj żółtka i delikatnie wymieszaj szpatułką, aż masa jajeczna na keto omlet będzie jednorodnego koloru.

Omlet keto bez ubijania jajek

W tej wersji jaja wybija się w całości do jednej miski, nie oddzielając białek o żółtek. Następnie energicznie trzeba jaja w misce wmieszać trzepaczką lub widelcem, aż stanie się w miarę jednorodna.

Składniki:

2-3 jaja,

szczypta mielonej wanilii,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

50 ml śmietany kremówki,

80 g owoców jagodowych (jagód, malin, jeżyn),

łyżeczka smalcu.

Sposób przygotowania:

Przygotuj masę omletową według jednej z wersji powyżej. Dodaj wanilię i proszek do pieczenia. Wymieszaj. Ubij śmietanę. Rozgrzej patelnię i rozpuść na niej smalec. Wlej masę jajeczną i przykryj przykrywką. Smaż na średnim ogniu, aż masa się zetnie. Delikatnie obróć omleta i smaż go, aż nabierze od spodu złotego koloru. Zsuń omleta z patelni na talerz. Na jego połowie rozsmaruj 3/4 śmietany, rozłóż większość owoców i złóż omleta na pół, przykrywając nim „nadzienie”. Na wierz keto omleta nałóż resztę bitej śmietany i posyp resztą owoców. Możesz całość posypać erytrytolem w pudrze.

Składniki:

2-3 jaja,

łyżka tartego parmezanu,

8 listków bazylii,

200 g mascarpone,

sól pieprz do smaku,

łyżeczka smalcu.

Sposób przygotowania:

Przygotuj masę omletową według jednej z wersji powyżej. Dodaj parmezan i przyprawy. Dokładnie wymieszaj. Dodaj mascarpone i wymieszaj trzepaczką – mogą zostać niewielkie grudki serka. Rozgrzej patelnię i rozpuść na niej smalec. Wlej masę jajeczną i przykryj przykrywką. Smaż na średnim ogniu, aż masa się zetnie. Bazylię posiekaj. Delikatnie obróć omleta i smaż go, aż nabierze od spodu złotego koloru. Zsuń keto omleta na talerz, posyp bazylią.

Składniki:

3 jaja,

4 plastry szynki tradycyjnej lub prosciutto,

mieszanka ziół toskańskich,

sól i pieprz do smaku,

2 łyżki tartego parmezanu.

szczypiorek lub dymka,

łyżeczka smalcu.

Sposób przygotowania:

Wyłóż szynkę na rozgrzaną patelnię i obsmaż z obu stron. Przygotuj masę omletową według jednej z wersji powyżej. Dodaj łyżeczkę ziół i przyprawy, dokładnie wymieszaj. Wlej masę jajeczną na plastry szynki, przykryj pokrywką i smaż na średnim ogniu. Gdy masa się zetnie, obróć keto omleta na drugą stronę. Posyp tartym parmezanem i smaż dalej, aż od spodu się zrumieni. Posiekaj zieleninę. Zsuń keto omleta na talerz, składając go na pół. Posyp zieleniną.

fot. Keto omlet z szynką/ Adobe Stock, Jacek Chrabaszewski

Składniki:

3 jaja,

garść liści szpinaku,

100 g koziego sera lub sera feta,

sól i pieprz do smaku,

listki bazylii i natka pietruszki,

łyżeczka smalcu.

Sposób przygotowania:

Przygotuj masę omletową według jednej z wersji powyżej. Dodaj przyprawy i dokładnie wymieszaj. Wlej masę jajeczną na rozgrzany na patelni tłuszcz, smaż na średnim ogniu. Gdy masa się zetnie, obróć keto omleta na drugą stronę. Smaż dalej, aż od spodu się zrumieni. Pokrusz kozi ser (lub fetę), posiekaj zieleninę. Zsuń omleta na talerz, składając go na pół. Posyp keto omlet z wierzchu pokruszonym serem i zieleniną.

fot. Keto omlet z serem/ Adobe Stock, manyakotic

Składniki:

3 jaja,

4 plastry boczku,

łyżeczka słodkiej papryki,

garść rukoli,

łyżka tartego żółtego sera,

sól i pieprz do smaku,

łyżeczka smalcu.

Sposób przygotowania:

Włóż boczek na rozgrzaną patelnię i obsmaż z obu stron na złoto. Zdejmij z patelni. Przygotuj masę omletową według jednej z wersji powyżej. Dodaj zioła i przyprawy, dokładnie wymieszaj. Wlej masę jajeczną na patelnię, przykryj pokrywką i smaż na średnim ogniu. Gdy masa się zetnie, obróć keto omleta na drugą stronę. Posyp tartym serem i smaż dalej, aż od spodu zacznie się rumienić. Na połowę omleta wyłóż plastry boczku i większość rukoli, złóż omleta na pół na patelni, przykryj pokrywką i smaż jeszcze 3 minuty. Posiekaj zieleninę. Zsuń keto omleta na talerz. Posyp resztą rukoli.

fot. Keto omlet z boczkiem/ Adobe Stock, beldesigne

Składniki:

3 jaja,

150 g pieczarek,

1 czerwona cebula,

natka pietruszki,

łyżka tartego żółtego sera,

sól i pieprz do smaku,

łyżeczka smalcu.

Sposób przygotowania:

Pieczarki w razie potrzeby obierz, opłucz, osusz, pokrój w plastry i wrzuć na rozgrzaną patelnię. Cebulę pokrój w półplastry i dodaj do pieczarek, gdy zaczną się rumienić. Gdy cebula się zeszkli, masę grzybowo-cebulową przełóż do miski. Przygotuj masę omletową według jednej z wersji powyżej. Dodaj zioła i przyprawy, dokładnie wymieszaj. Wlej masę jajeczną na patelnię, przykryj pokrywką i smaż na średnim ogniu. Posiekaj natkę. Gdy masa jajeczna się zetnie, obróć keto omleta na drugą stronę. Posyp tartym serem i smaż dalej, aż od spodu zacznie się rumienić. Na połowę omleta wyłóż masę pieczarkowo-cebulową i wysyp połowę pietruszki, złóż omleta na pół na patelni, przykryj pokrywką i smaż jeszcze 3 minuty. Zsuń keto omleta na talerz. Posyp pietruszką.

fot. Keto omlet z pieczarkami/ Adobe Stock, exclusive-design

