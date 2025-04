Jeśli nie wiesz, jak przygotować keto obiad z kurczakiem, mamy dla ciebie 5 podpowiedzi. Każda z nich dostarczy od 1,5 do 11 g węglowodanów netto. Na keto adaptacji szczególnie polecamy te dania o niższej zawartości „węgli”, a potem, w normalnej diecie ketogenicznej, spokojnie możesz szykować także potrawy z wyższą zawartością węglowodanów. Pilnuj jednak, aby w całodziennym menu nie było ich więcej niż 30-50 g. To zapewni ci najlepsze efekty.

Taki keto obiad z kurczakiem zawiera ok. 44 g węglowodanów netto. Zakładając, że wystarczy na 4 porcje, w każdej z nich będzie ok. 11 g węglowodanów netto.

Składniki:

4 udka z kurczaka ze skórką,

2 czerwone papryki (400 g),

2 zielone papryki (400 g),

1 cebula (100 g),

2 ząbki czosnku,

200 g cukinii,

200 g passaty pomidorowej,

2 łyżki oleju kokosowego,

sól, pieprz, papryka ostra, oregano do smaku.

Sposób przygotowania:

Podsmaż pokrojoną cebulę i czosnek na oleju. Dodaj pokrojoną paprykę, cukinię i smaż przez 5 minut. Zalej warzywa passatą, dodaj przyprawy i zanurz w warzywach udka kurczaka. Duś na wolnym ogniu przez 40-45 minut. Możesz także najpierw udusić warzywa, a następnie włożyć do porcji leczo po kawałku świeżo upieczone udka kurczaka.

fot. Keto obad z kurczaka – pikantne leczo/ Adobe Stock, nikolaydonetsk

Ten keto obiad z kurczaka zawiera w sumie ok. 9 g węglowodanów netto. Przy podziale całości na 4 porcje, każda z nich dostarczy ok. 2 g węglowodanów netto. To mało, więc jeśli chcesz, możesz taki obiad zjeść z keto chlebem.

Składniki:

4 filety z kurczaka (ok. 600 g),

100 g sera mozzarella,

100 g szpinaku,

2 łyżki suszonych pomidorów z zalewy olejowej,

2 łyżki masła klarowanego,

2 ząbki czosnku,

100 ml śmietanki 30%,

sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej masło klarowane na patelni i podsmaż filety z kurczaka z obu stron. Dodaj czosnek, szpinak i duś przez 2-3 minuty. Zalej śmietanką, dodaj ser mozzarella i przyprawy. Duś pod przykryciem przez 15-20 minut. Na 5 minut przed końcem dodaj pomidory.

fot. Filet z kurczaka – keto obiad/ Adobe Stock, FomaA

W każdej z 4 porcji znajdzie się w takim keto obiedzie ok. 3,5 g węglowodanów netto (ok. 14 netto w całości).

Składniki:

500 g piersi z kurczaka,

100 g boczku wędzonego,

2 cukinie zielone lub żółte (400 g),

200 g pieczarek,

2 łyżki masła klarowanego lub oleju kokosowego,

sól, pieprz, tymianek do smaku.

Sposób przygotowania:

Piersi z kurczaka owiń w plastry boczku i usmaż na patelni pod przykryciem. Na osobnej patelni podsmaż pieczarki i cukinię z przyprawami. Podawaj kurczaka na warzywach.

fot. Keto obiad z piersi kurczaka/ Adobe Stock, Terry Davis1/Wirestock

Oto kolejny przepis z bardzo niską zawartością węglowodanów netto. W całości jest ok. 6 g węglowodanów netto, czyli w 1 z 4 porcji – tylko 1,5 g.

Składniki:

4 piersi z kurczaka (600 g),

100 g sera feta,

100 g świeżego szpinaku,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka suszonych pomidorów,

sól, pieprz, bazylia do smaku.

Sposób przygotowania:

W piersiach z kurczaka zrób „kieszonki” . Wymieszaj szpinak, pokruszony ser feta, przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojone suszone pomidory. Napełnij „kieszonki” w piersiach kurczaka farszem szpinakowo-serowym. Obsmaż kurczaka na oliwie, a następnie piecz w piekarniku przez 20 minut w 180°C.

fot. Keto kurczak faszerowany/ Adobe Stock, Анна Журавлева

W tym przepisie na keto obiad z kurczaka znajduje się ok. 23 g węglowodanów netto, czyli w 1 z 4 porcji – ok. 6 g węglowodanów netto.

Składniki:

4 udka z kurczaka (ok. 800 g) ze skórą,

130 g masła klarowanego,

2 łyżeczki papryki wędzonej,

1 łyżeczka czosnku granulowanego,

1 cukinia (200 g),

1 papryka (200 g),

100 g roszponki,

½ małej cebuli,

300 ml śmietanki 30%,

łyżka startego sera cheddar.

Sposób przygotowania:

Udka zamarynuj w mieszance masła (100 g) klarowanego, papryki i czosnku. Grilluj udka z obu stron przez około 20 minut. Pozostałe masło rozgrzej na patelni i obsmaż na nim posiekaną cebulę. Zalej cebulę śmietaną, dodaj tarty ser oraz sól i pieprz. Mieszaj, w razie potrzeby odparuj, aby sos nieco zgęstniał (mieszaj!). Warzywa pokrój, grilluj i podawaj jako dodatek. Roszponkę umieść z boku każdej porcji. Podawaj kurczaka polanego sosem śmietanowym.

fot. Keto obiad z kurczaka: udka z grilla/ Adobe Stock, Olga

