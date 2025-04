Keto muffiny bez mąki pszennej szykuje się z mąki kokosowej lub migdałowej. Można je przygotowywać na słodko lub z ostrzejszymi nutami – co kto lubi. Tak samo mogą smakować keto muffiny śniadaniowe – jedni wolą śniadania na słodko, inni bardziej „konkretne”, np. z boczkiem czy szynką.

Keto muffiny to świetne danie, które nadaje się na każdą okazję. Sprawdzi się jako codzienna przekąska, ale też apetyczna zagryzka na imprezę czy słodki deser po obiedzie, który nie zrujnuje diety ketogenicznej.

Spis treści:

Polecamy je do szykowania keto muffinów na słodko – z owocami takimi jak truskawki, kawałki cytryny, maliny, jagody, borówki czy z czekoladowych.

Składniki:

1/2 szklanki mąki kokosowej,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

¼ szklanki erytrytolu,

1/4 łyżeczki soli,

¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego,

4 jajka,

1/4 szklanki oleju kokosowego (rozpuszczonego).

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę kokosową, erytrytol, proszek do pieczenia i sól. W osobnej misce ubij jajka. Dodaj rozpuszczony olej kokosowy i ekstrakt waniliowy. Cały czas mieszając, stopniowo dodawaj suche składniki do mokrych, aż uzyskasz jednolite ciasto. Dodaj dodatkowe składniki, np. startą dynię lub kakao – patrz niżej. Przelej ciasto do foremek na muffiny, wypełniając każdą formę do około 2/3 jej wysokości. Piecz muffiny w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez około 20-25 minut lub do momentu, gdy wykałaczka włożona w środek muffina będzie sucha. Po upieczeniu wyjmij muffiny z piekarnika i pozostaw do lekkiego ostygnięcia przed podaniem.

Ciasto na keto muffiny szykowane z mąki migdałowej szczególnie polecamy do wytrawnych babeczek, np. z boczkiem czy warzywami. Idealne będzie do muffinów ze szpinakiem i suszonymi pomidorami.

Składniki:

2,5 szklanki mąki migdałowej,

1/4 szklanki oleju oliwkowego lub innego oleju o neutralnym smaku,

4 jajka,

1/4 szklanki śmietany lub jogurtu greckiego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki soli,

1/4 łyżeczki pieprzu czarnego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Przygotuj foremki na muffiny, wyłożone papilotkami lub natłuszczone. W misce wymieszaj mąkę migdałową, proszek do pieczenia, sól i pieprz. W osobnej misce ubij jajka. Dodawaj olej i śmietanę (lub jogurt grecki), mieszając do połączenia składników. Stopniowo dodawaj mieszankę składników suchych do składników mokrych, mieszając, aż uzyskasz jednolite ciasto. Przelej ciasto do foremek na muffiny, wypełniając każdą formę do około 2/3 jej wysokości. Piecz muffiny w rozgrzanym piekarniku przez około 15-20 minut lub do momentu, gdy będą złociste, a wykałaczka włożona w środek muffina będzie sucha. Po upieczeniu wyjmij keto muffiny z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia przez kilka minut przed podaniem.

Keto muffiny czekoladowe można przygotować dodając do podstawowego przepisu na słodkie ciasto muffinowe (u nas to przepis z mąką kokosową) porcję gorzkiego kakao. Proponujemy do naszego przepisu dodać je w ilości 3-4 łyżek.

Innym sposobem jest dodanie 2-3 łyżek kakao oraz obsypanie przed pieczeniem wierzchu muffinów odrobiną startej gorzkiej czekolady o zawartości minimum 80% kakao. Czekoladowe keto muffiny można z wierzchu ozdabiać orzechami lub migdałami.

fot. Keto muffiny czekoladowe/ Adobe Stock, TristanBM

Żeby uzyskać pyszne keto muffiny z boczkiem, do ciasta na muffiny z mąki migdałowej proponujemy dodać drobno posiekany boczek wędzony oraz bardzo drobno posiekaną niewielką cebulę. Po ich pokrojeniu warto odłożyć odrobinę boczku do dekoracji wierzchu muffinów. Resztę boczku i cebulę należy wmieszać w surowe ciasto przed wlaniem do foremek. Warto też dodać do ciasta odrobinę tymianku, majeranku, słodkiej lub ostrej papryki.

Innym fajnym pomysłem jest przygotowanie bardzo cienko pokrojonych plasterków wędliny typu szynka szwarcwaldzka – do każdego muffina po jednym. Warto wtedy wlać do foremek ciut mniej ciasta, bo plasterek wędliny podniesie jego poziom w foremce. Plasterki można zwinąć i wetknąć pionowo w keto muffiny z boczkiem. Będą po upieczeniu obłędnie wyglądać i pachnieć. Dodatkowo po wyjęciu z piekarnika warto je obsypać świeżą zieleniną, np. szczypiorkiem.

fot. Keto muffiny z boczkiem/ Adobe Stock, noirchocolate

To częsta odmiana czekoladowych keto muffinów. Szykuje się je tak, aby wewnątrz każdej babeczki znajdowała się porcja masła orzechowego. Zatem składu na samo ciasto nie trzeba zmieniać, ale trzeba mieć pod ręką słoik z masłem orzechowym.

Jak zrobić keto muffiny z masłem orzechowym w środku? To proste: nalej trochę ciasta na dno foremki – tak do 1/3 jej wysokości. Na środek nałóż porcyjkę masła orzechowego – użyj do tego łyżeczki. Odpowiednią ilością będzie ok. pół łyżeczki masła orzechowego do każdego muffinka. Po nałożeniu „nadzienia” dolej ciasta przykrywając masło i wypełniając foremkę do 2/3 jej wysokości.

fot. Keto muffiny z masłem orzechowym/ Adobe Stock, A

W tym przypadku można skorzystać zarówno z przepisu na ciasto wytrawne jak i słodkie (z mąki kokosowej lub migdałowej – patrz wyżej), gdyż dynia pyszna jest w obu wersjach.

Przygotuj 1,5 szklanki startej na grubych oczkach dyni. Jeśli zdecydujesz się na słodkie keto muffiny, dodaj do dyni przyprawy według własnego uznania: cynamon, imbir, kardamon. Do pikantnych muffinów dyniowych muffinek można dodać: chilli, garam masala.

fot. Keto muffiny dyniowe/ Adobe Stock, irina2511

