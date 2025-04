Keto monte: jednoporcjowy krem orzechowo-czekoladowy. Przepis na szybki, niskowęglowodanowy deser bez cukru

Keto monte to jednoporcjowy, warstwowy deser orzechowo-czekoladowy podawany w małym słoiku lub szklance. Ten keto krem robi się w mig, a smakuje jak najlepszy deser. Nie zauważysz, że to przepis z minimalną zawartością węglowodanów. Do keto monte potrzebujesz: mascarpone, śmietanki, orzechów laskowych, kakao, awokado i erytrolu.